Шито-скрыто: ФРГ вновь отказалась предоставить данные по делу Навального

Германия не будет предоставлять дополнительные данные в ответ на новый запрос Генпрокуратуры РФ по инциденту с Алексеем Навальным . В министерстве юстиции ФРГ «Известиям» подтвердили получение письма, но подчеркнули, что у Москвы есть все необходимые доказательства для возбуждения уголовного дела. Однако российская сторона так и не получила медицинское заключение об отравлении блогера нервно-паралитическим веществом, все доводы Германии опирались исключительно на опрос пострадавшего , что можно расценивать как неуважение процесса, заявлял ранее глава МИД РФ Сергей Лавров. Как сообщили «Известиям» в российском дипведомстве, официального ответа немецкого минюста на письмо Генпрокуратуры России не поступало .

Переписка об отписке

Федеральное министерство юстиции Германий (BMJV) подтвердило «Известиям» получение нового запроса от Генпрокуратуры России . В ведомстве подчеркнули, что в письме от РФ содержится «реакция на ответы немецкой стороны», полученные в середине января. Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ, ведомство сочло несодержательными переданные ей протоколы допроса блогера и его жены , а также указала, что Германия отклонила большую часть ходатайств следственных органов. Немецкая сторона, однако, уверена, что ее ответ был исчерпывающим.

— На запросы России о взаимной правовой помощи ответы были предоставлены в настолько полном объеме, насколько это позволяет Европейская конвенция о взаимной правовой помощи и законодательство Германии, — заявил «Известиям» пресс-секретарь BMJV.

Как отметили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ, новый запрос призывает германскую сторону вернуться к исполнению ранее направленных российских запросов о правовой помощи в полном объеме.

Глава МИД РФ Сергей Лавров также подчеркнул на своей пресс-конференции 18 января, что РФ так и не получила заключения об отравлении россиянина нервно-паралитическим веществом.

Шито-скрыто Глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2020 году. Москва, 18 января 2021 года Фото: flickr.com/МИД России

— Весь этот ответ опирался исключительно на опрос Навального и его супруги. Вот и всё, что нам предъявили. Никаких вещественных доказательств, ничего про какие-то бутылки с якобы следами яда, ни копии токсикологического заключения, ни биопробы, ни результатов анализов , — заявил глава ведомства, добавив, что считает этот ответ неуважением процесса.

В федеральном министерстве юстиции Германии «Известиям» сообщили: правительство страны исходит из того, что у Москвы есть вся информация, необходимая для запуска уголовного расследования.

— Инцидент с Навальным случился на территории РФ, после чего он проходил лечение в омской больнице. Таким образом, образцы крови, тканей и одежды доступны в России . Исходя из этого, мы считаем, что Москва должна незамедлительно принять все необходимые меры для запуска расследования на своей территории, — заявил «Известиям» пресс-секретарь BMJV.

Напомним, что, после того как состояние блогера резко ухудшилось 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет произвел аварийную посадку. Алексей Навальный был доставлен в Омскую больницу скорой медицинской помощи № 1, где ему поставили предварительный диагноз — нарушение обмена веществ. Заместитель главного врача Анатолий Калиниченко сообщал, что в анализах пациента обнаружить следы каких-либо ядов не удалось .

Шито-скрыто Омская БСМП №1, где в реанимации находился Алексей Навальный в августе 2020 года Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

Вывод о якобы отравлении боевым веществом впервые сделали уже в Германии, куда россиянин был доставлен 22 августа . Позже о применении запрещенного вещества заявили в лабораториях Швеции и Франции. Последней с таким заявлением выступила Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО).

«Известия» направили запрос в Генпрокуратуру РФ.

Как сообщили в МИД РФ, «на письмо Генпрокуратуры Российской Федерации от 21 января с.г. ответа от Федерального ведомства юстиции ФРГ не поступало» .

Добавить нечего

Россия неоднократно запрашивала ОЗХО об оказании технического содействия для прояснения ситуации и проведения совместного расследования . В декабре МИД РФ опубликовал заявление, в котором выразил разочарование в связи с нежеланием ОЗХО сотрудничать. Предлогом, как сообщает ведомство, стало отсутствие согласия властей ФРГ на полноформатное взаимодействие экспертов этой структуры с российскими профильными специалистами для прояснения обстоятельств инцидента. МИД РФ заявил, что теряет доверие к организации.

На вопрос «Известий» о возможности совместного расследования в постпредстве России при ОЗХО сообщили лишь, что к заявлению российского МИДа «добавить нечего».

Сергей Лавров на своей пресс-конференции напомнил, что в Москве во взаимодействии с ОЗХО хотели бы использовать принцип Рональда Рейгана «доверяй, но проверяй». Но не сложилось.

Шито-скрыто Здание ОЗХО в Гааге Фото: flickr.com/OPCW

После того как стало ясно, что диалог России и Запада по этой ситуации зашел в тупик, европейские страны начали активно настаивать на санкционном давлении в отношении РФ. В итоге ЕС утвердил пакет мер, Россия позже ответила зеркально.

— Мы придерживаемся неизменной позиции, что это было покушение с применением химического оружия, которое должно быть расследовано, — заявил «Известиям» координатор межобщественного сотрудничества с Россией, Центральной Азией и странами Восточного партнерства от ФРГ Йохан Заатхоф . — Факт отравления российского гражданина боевым отравляющим веществом нервно-паралитического действия независимо друг от друга подтвердили несколько лабораторий. Об этом незамедлительно сообщили российской стороне, также этот факт подтвердила ОЗХО.

Тем не менее политик, который вступил в свою должность как раз на пике конфликта из-за этой ситуации, отметил, что у России и Германии есть много возможностей для взаимодействия, которые и должны вернуть доверие. Именно Йохан Заатхоф заявил в интервью газете Saarbrücker Zeitung, что «Северный поток – 2» и случившееся с блогером «никак не связано друг с другом», чтобы накладывать из-за этого санкции .

— Есть много сфер, где расширение сотрудничества может помочь нам снова укрепить доверие. Экономические связи относятся к числу мостов между обществами наших стран. А мосты необходимо сохранять и в непростые времена, — подчеркнул немецкий дипломат.