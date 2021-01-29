Шито-скрыто: ФРГ вновь отказалась предоставить данные по делу Навального
Германия не будет предоставлять дополнительные данные в ответ на новый запрос Генпрокуратуры РФ по инциденту с Алексеем Навальным. В министерстве юстиции ФРГ «Известиям» подтвердили получение письма, но подчеркнули, что у Москвы есть все необходимые доказательства для возбуждения уголовного дела. Однако российская сторона так и не получила медицинское заключение об отравлении блогера нервно-паралитическим веществом, все доводы Германии опирались исключительно на опрос пострадавшего, что можно расценивать как неуважение процесса, заявлял ранее глава МИД РФ Сергей Лавров. Как сообщили «Известиям» в российском дипведомстве, официального ответа немецкого минюста на письмо Генпрокуратуры России не поступало.
Переписка об отписке
Федеральное министерство юстиции Германий (BMJV) подтвердило «Известиям» получение нового запроса от Генпрокуратуры России. В ведомстве подчеркнули, что в письме от РФ содержится «реакция на ответы немецкой стороны», полученные в середине января. Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ, ведомство сочло несодержательными переданные ей протоколы допроса блогера и его жены, а также указала, что Германия отклонила большую часть ходатайств следственных органов. Немецкая сторона, однако, уверена, что ее ответ был исчерпывающим.
— На запросы России о взаимной правовой помощи ответы были предоставлены в настолько полном объеме, насколько это позволяет Европейская конвенция о взаимной правовой помощи и законодательство Германии, — заявил «Известиям» пресс-секретарь BMJV.
Как отметили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ, новый запрос призывает германскую сторону вернуться к исполнению ранее направленных российских запросов о правовой помощи в полном объеме.
Глава МИД РФ Сергей Лавров также подчеркнул на своей пресс-конференции 18 января, что РФ так и не получила заключения об отравлении россиянина нервно-паралитическим веществом.
Глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2020 году. Москва, 18 января 2021 года
— Весь этот ответ опирался исключительно на опрос Навального и его супруги. Вот и всё, что нам предъявили. Никаких вещественных доказательств, ничего про какие-то бутылки с якобы следами яда, ни копии токсикологического заключения, ни биопробы, ни результатов анализов, — заявил глава ведомства, добавив, что считает этот ответ неуважением процесса.
В федеральном министерстве юстиции Германии «Известиям» сообщили: правительство страны исходит из того, что у Москвы есть вся информация, необходимая для запуска уголовного расследования.
— Инцидент с Навальным случился на территории РФ, после чего он проходил лечение в омской больнице. Таким образом, образцы крови, тканей и одежды доступны в России. Исходя из этого, мы считаем, что Москва должна незамедлительно принять все необходимые меры для запуска расследования на своей территории, — заявил «Известиям» пресс-секретарь BMJV.
Напомним, что, после того как состояние блогера резко ухудшилось 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет произвел аварийную посадку. Алексей Навальный был доставлен в Омскую больницу скорой медицинской помощи № 1, где ему поставили предварительный диагноз — нарушение обмена веществ. Заместитель главного врача Анатолий Калиниченко сообщал, что в анализах пациента обнаружить следы каких-либо ядов не удалось.
Омская БСМП №1, где в реанимации находился Алексей Навальный в августе 2020 года
Вывод о якобы отравлении боевым веществом впервые сделали уже в Германии, куда россиянин был доставлен 22 августа. Позже о применении запрещенного вещества заявили в лабораториях Швеции и Франции. Последней с таким заявлением выступила Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО).
«Известия» направили запрос в Генпрокуратуру РФ.
Как сообщили в МИД РФ, «на письмо Генпрокуратуры Российской Федерации от 21 января с.г. ответа от Федерального ведомства юстиции ФРГ не поступало».
Добавить нечего
Россия неоднократно запрашивала ОЗХО об оказании технического содействия для прояснения ситуации и проведения совместного расследования. В декабре МИД РФ опубликовал заявление, в котором выразил разочарование в связи с нежеланием ОЗХО сотрудничать. Предлогом, как сообщает ведомство, стало отсутствие согласия властей ФРГ на полноформатное взаимодействие экспертов этой структуры с российскими профильными специалистами для прояснения обстоятельств инцидента. МИД РФ заявил, что теряет доверие к организации.
На вопрос «Известий» о возможности совместного расследования в постпредстве России при ОЗХО сообщили лишь, что к заявлению российского МИДа «добавить нечего».
Сергей Лавров на своей пресс-конференции напомнил, что в Москве во взаимодействии с ОЗХО хотели бы использовать принцип Рональда Рейгана «доверяй, но проверяй». Но не сложилось.
Здание ОЗХО в Гааге
После того как стало ясно, что диалог России и Запада по этой ситуации зашел в тупик, европейские страны начали активно настаивать на санкционном давлении в отношении РФ. В итоге ЕС утвердил пакет мер, Россия позже ответила зеркально.
— Мы придерживаемся неизменной позиции, что это было покушение с применением химического оружия, которое должно быть расследовано, — заявил «Известиям» координатор межобщественного сотрудничества с Россией, Центральной Азией и странами Восточного партнерства от ФРГ Йохан Заатхоф. — Факт отравления российского гражданина боевым отравляющим веществом нервно-паралитического действия независимо друг от друга подтвердили несколько лабораторий. Об этом незамедлительно сообщили российской стороне, также этот факт подтвердила ОЗХО.
Тем не менее политик, который вступил в свою должность как раз на пике конфликта из-за этой ситуации, отметил, что у России и Германии есть много возможностей для взаимодействия, которые и должны вернуть доверие. Именно Йохан Заатхоф заявил в интервью газете Saarbrücker Zeitung, что «Северный поток – 2» и случившееся с блогером «никак не связано друг с другом», чтобы накладывать из-за этого санкции.
— Есть много сфер, где расширение сотрудничества может помочь нам снова укрепить доверие. Экономические связи относятся к числу мостов между обществами наших стран. А мосты необходимо сохранять и в непростые времена, — подчеркнул немецкий дипломат.
После задержания россиянина на родине Европарламент принял новую резолюцию о санкциях. Однако меры так и не приняли. Как рассказал «Известиям» накануне встречи глав МИД ЕС источник в европейских дипломатических кругах, перед этим конкретным советом предложений ввести новые ограничения не выдвинула ни одна страна.