Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Более 40% украинцев заявили о несамостоятельности Зеленского
Мир
В ООН призвали ввести санкции против Мьянмы
Политика
Правительство проработало вопрос индексации пенсий работающих пенсионеров
Мир
Россия продлила приостановку авиасообщения с Британией до 16 февраля
Мир
В ФРГ назвали ошибкой призыв Франции остановить «Северный поток – 2»
Армия
На северо-западе России появится новый полк с комплексами «Панцирь-С»
Общество
Снятие ограничений по COVID-19 в Санкт-Петербурге возможно к концу февраля
Мир
В Иране запустили новую ракету-носитель на твердом топливе
Мир
Совбез ООН проведет встречу по Украине 11 февраля

Полиция перекроет ряд улиц в районе Мосгорсуда 2 февраля

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В районе Мосгорсуда ограничат дорожное движение во вторник, 2 февраля, сообщается на сайте ГУ МВД Москвы.

Мосгорсуд располагается по адресу: улица Богородский Вал, дом 8.

Шито-скрыто: ФРГ вновь отказалась предоставить данные по делу Навального
Немецкая сторона настаивает на расследовании в РФ

«ГУ МВД России по Москве информирует об ограничении дорожного движения по следующим адресам: Проектируемый проезд 917 от улицы 1-я Бухвостова до улицы Богородский вал — с 00.00 часов 2 февраля, улица 3-я Бухвостова от улицы Краснобогатырской до Проектируемого проезда 917 — с 9.00 часов 2 февраля, улица 1-я Бухвостова от улицы 3-я Бухвостова до улицы 2-я Бухвостова — с 9.00 часов 2 февраля», — сказано в сообщении в понедельник, 1 февраля.

Ранее в понедельник сообщалось, что 2 февраля столичный Симоновский суд на выездном заседании в Мосгорсуде примет решение по замене блогеру Алексею Навальному условного срока на реальный под ходатайству ФСИН.

28 января Мособлсуд признал законным продление срока задержания Навального на 30 суток. Тогда судья, выслушав мнение сторон, решил отклонить жалобу блогера, которому решением Химкинского городского суда Подмосковья продлен срок задержания на 30 суток, до 15 февраля.

Навальный был задержан в аэропорту Шереметьево 17 января текущего года, когда он вернулся из Берлина. Процедуру осуществили сотрудники отдела розыска оперативного управления УФСИН. По данным ведомства, задержанный находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока и условий своего условного освобождения в период с 29 декабря 2020 года. При этом в УФСИН отметили, что сотрудники неоднократно предупреждали блогера, что данные нарушения могут привести к отмене условного освобождения.

Однако в УФСИН учли то, что с 22 августа прошлого года россиянин, по обнародованным данным, лечился в берлинской клинике «Шарите». Как указали в клинике, блогер был выписан 23 сентября. Однако на регистрацию Навальный не явился, в соответствии с чем его объявили в розыск.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021