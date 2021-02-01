Полиция перекроет ряд улиц в районе Мосгорсуда 2 февраля

В районе Мосгорсуда ограничат дорожное движение во вторник, 2 февраля, сообщается на сайте ГУ МВД Москвы.

Мосгорсуд располагается по адресу: улица Богородский Вал, дом 8.

«ГУ МВД России по Москве информирует об ограничении дорожного движения по следующим адресам: Проектируемый проезд 917 от улицы 1-я Бухвостова до улицы Богородский вал — с 00.00 часов 2 февраля, улица 3-я Бухвостова от улицы Краснобогатырской до Проектируемого проезда 917 — с 9.00 часов 2 февраля, улица 1-я Бухвостова от улицы 3-я Бухвостова до улицы 2-я Бухвостова — с 9.00 часов 2 февраля», — сказано в сообщении в понедельник, 1 февраля.

Ранее в понедельник сообщалось, что 2 февраля столичный Симоновский суд на выездном заседании в Мосгорсуде примет решение по замене блогеру Алексею Навальному условного срока на реальный под ходатайству ФСИН.

28 января Мособлсуд признал законным продление срока задержания Навального на 30 суток. Тогда судья, выслушав мнение сторон, решил отклонить жалобу блогера, которому решением Химкинского городского суда Подмосковья продлен срок задержания на 30 суток, до 15 февраля.

Навальный был задержан в аэропорту Шереметьево 17 января текущего года, когда он вернулся из Берлина. Процедуру осуществили сотрудники отдела розыска оперативного управления УФСИН. По данным ведомства, задержанный находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока и условий своего условного освобождения в период с 29 декабря 2020 года. При этом в УФСИН отметили, что сотрудники неоднократно предупреждали блогера, что данные нарушения могут привести к отмене условного освобождения.

Однако в УФСИН учли то, что с 22 августа прошлого года россиянин, по обнародованным данным, лечился в берлинской клинике «Шарите». Как указали в клинике, блогер был выписан 23 сентября. Однако на регистрацию Навальный не явился, в соответствии с чем его объявили в розыск.