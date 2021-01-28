Суд признал законным продление срока задержания Навального на 30 суток

Мособлсуд признал законным продление срока задержания Алексея Навального на 30 суток.

Судья Муса Мусаев огласил лишь вводную и резолютивную части решения, отметив, что мотивировочная будет изготовлена позднее. Блогер Навальный будет задержан до 15 февраля.

«Выслушав мнения сторон, суд решил отклонить жалобу Алексея Навального, которому решением Химкинского городского суда Подмосковья продлен срок задержания на 30 суток, до 15 февраля. Решение суда первой инстанции признать законным», — зачитал решение судья Муса Мусаев, сообщает ТАСС.

Навальный был задержан в аэропорту Шереметьево 17 января текущего года, когда он вернулся из Берлина. Процедуру осуществили сотрудники отдела розыска оперативного управления УФСИН. По данным ведомства, задержанный находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока и условий своего условного освобождения в период с 29 декабря 2020 года. При этом в УФСИН отметили, что сотрудники неоднократно предупреждали блогера, что данные нарушения могут привести к отмене условного освобождения.

Однако в УФСИН учли то, что с 22 августа прошлого года россиянин, по обнародованным данным, лечился в берлинской клинике «Шарите». Как указали в клинике, блогер был выписан 23 сентября. Однако на регистрацию Навальный не явился, в соответствии с чем его объявили в розыск.

Только в ноябре Навальный направил в УФСИН уведомление о том, что проживает в Берлине, где восстанавливает здоровье. Официальных подтверждений лечения после выписки он не предоставил.

О решении вернуться в Россию он сообщил 13 января. При этом ФСИН предупредила, что планирует задержать его, поскольку суд должен решить вопрос о замене ему условного срока на реальный.

В берлинский аэропорт Навального привезли 17 января в кортеже с мигалками. Его доставили не к терминалу, а сразу на летное поле. В здании аэропорта и у стоек регистрации он не появлялся. Немецкие журналисты рассказали, что Навальный даже лично не получал посадочные талоны, процедуру за него тоже прошли сотрудники специальных служб Германии.

18 января суд в подмосковных Химках арестовал Навального на 30 суток.