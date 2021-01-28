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Суд признал законным продление срока задержания Навального на 30 суток

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Мособлсуд признал законным продление срока задержания Алексея Навального на 30 суток.

Судья Муса Мусаев огласил лишь вводную и резолютивную части решения, отметив, что мотивировочная будет изготовлена позднее. Блогер Навальный будет задержан до 15 февраля.

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«Выслушав мнения сторон, суд решил отклонить жалобу Алексея Навального, которому решением Химкинского городского суда Подмосковья продлен срок задержания на 30 суток, до 15 февраля. Решение суда первой инстанции признать законным», — зачитал решение судья Муса Мусаев, сообщает ТАСС.

Навальный был задержан в аэропорту Шереметьево 17 января текущего года, когда он вернулся из Берлина. Процедуру осуществили сотрудники отдела розыска оперативного управления УФСИН. По данным ведомства, задержанный находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока и условий своего условного освобождения в период с 29 декабря 2020 года. При этом в УФСИН отметили, что сотрудники неоднократно предупреждали блогера, что данные нарушения могут привести к отмене условного освобождения.

Однако в УФСИН учли то, что с 22 августа прошлого года россиянин, по обнародованным данным, лечился в берлинской клинике «Шарите». Как указали в клинике, блогер был выписан 23 сентября. Однако на регистрацию Навальный не явился, в соответствии с чем его объявили в розыск.

Только в ноябре Навальный направил в УФСИН уведомление о том, что проживает в Берлине, где восстанавливает здоровье. Официальных подтверждений лечения после выписки он не предоставил.

О решении вернуться в Россию он сообщил 13 января. При этом ФСИН предупредила, что планирует задержать его, поскольку суд должен решить вопрос о замене ему условного срока на реальный.

В берлинский аэропорт Навального привезли 17 января в кортеже с мигалками. Его доставили не к терминалу, а сразу на летное поле. В здании аэропорта и у стоек регистрации он не появлялся. Немецкие журналисты рассказали, что Навальный даже лично не получал посадочные талоны, процедуру за него тоже прошли сотрудники специальных служб Германии.

18 января суд в подмосковных Химках арестовал Навального на 30 суток.

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