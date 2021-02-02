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Юлия Навальная приехала к зданию Мосгорсуда

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Жена находящегося в СИЗО «Матросская тишина» блогера Алексея Навального Юлия приехала к Мосгорсуду, где будет решаться вопрос о замене условного срока ее супругу на реальный. Об этом во вторник, 2 февраля, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Кроме того, у здания суда замечены машины дипломатов иностранных государств. Дорожное движение в этом районе ограничено.

Накануне сообщалось, что 2 февраля столичный Симоновский суд на выездном заседании в Мосгорсуде примет решение по замене Навальному условного срока на реальный по ходатайству ФСИН.

28 января Мособлсуд признал законным продление срока задержания Навального на 30 суток. Тогда судья, выслушав мнение сторон, решил отклонить жалобу блогера, которому решением Химкинского городского суда Подмосковья продлен срок задержания на 30 суток — до 15 февраля.

Навальный был задержан в аэропорту Шереметьево 17 января текущего года, когда он вернулся из Берлина. Процедуру осуществили сотрудники отдела розыска оперативного управления УФСИН. По данным ведомства, задержанный находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока и условий своего условного освобождения в период с 29 декабря 2020 года. При этом в УФСИН отметили, что сотрудники неоднократно предупреждали блогера, что данные нарушения могут привести к отмене условного освобождения.

Однако в УФСИН учли то, что с 22 августа прошлого года россиянин, по обнародованным данным, лечился в берлинской клинике «Шарите». Как указали в клинике, блогер был выписан 23 сентября. Однако на регистрацию Навальный не явился, в соответствии с чем его объявили в розыск.

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