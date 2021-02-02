Машины иностранных дипломатов заметили у суда в день рассмотрения дела Навального

В Мосгорсуде, куда доставят блогера Алексея Навального во вторник, заметили автомобили иностранных дипломатов. Об этом сообщает корреспондент телеканала РЕН ТВ 2 февраля.

По словам журналиста, в помещении суда находится много иностранных журналистов и дипломатов, в частности, там присутствуют сотрудники посольств Латвии, Литвы, Польши, Норвегии и Австрии.

Присутствие иностранных дипломатов и публичные призывы западных политиков освободить Навального свидетельствуют о заинтересованности Запада в ситуации вокруг него, отмечает телеканал.

К суду уже прибыла супруга блогера Юлия Навальная.

Дорожное движение в этом районе ограничено.

Во вторник столичный Симоновский суд на выездном заседании в Мосгорсуде по ходатайству московского УФСИН примет решение о замене условного наказания Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше».

28 января Мособлсуд признал законным продление срока задержания блогеру на 30 суток. Тогда судья, выслушав мнение сторон, решил отклонить жалобу Навального, которому решением Химкинского городского суда Подмосковья продлен срок задержания на 30 суток — до 15 февраля.

Навального задержали в аэропорту Шереметьево 17 января, когда он вернулся из Берлина. Процедуру осуществили сотрудники отдела розыска оперативного управления УФСИН. По данным ведомства, он находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока и условий своего условного освобождения в период с 29 декабря 2020 года. Отмечалось, что сотрудники УФСИН неоднократно предупреждали его о том, что такие нарушения могут привести к отмене условного освобождения.

В ведомстве учли то, что с 22 августа прошлого года россиянин, по обнародованным данным, лечился в берлинской клинике «Шарите». Он выписался оттуда 23 сентября. Однако на регистрацию Навальный не явился, в соответствии с чем его объявили в розыск.