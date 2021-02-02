Началось заседание суда по делу Навального

В Мосгорсуде 2 февраля началось заседание по делу блогера Алексея Навального о рассмотрении представления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) о замене ему условного срока на реальный.

Ранее в этот же день стало известно, что Симоновский районный суд Москвы назначил нового судью по этому делу. В частности, накануне в карточке дела была указана судья Юлия Окунева, сегодня там значится судья Наталья Репникова.

Кроме того, как сообщает корреспондент «Известий», в Мосгорсуд прибыли около 20 сотрудников посольств различных государств. На заседании также присутствует и супруга блогера Юлия Навальная.

До начала рассмотрения дела у здания Мосгорсуда прошли задержания возможных участников несанкционированной акции.

В 2014 году Навального приговорили к 3,5 года условного заключения с испытательным сроком пять лет по делу о мошенничестве против компании «Ив Роше» и Многопрофильной процессинговой компании. По решению суда он должен был своевременно являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию не реже двух раз в месяц.

Однако, по данным управления ФСИН, Навальный в течение 2020 года неоднократно нарушал условия испытательного срока. В ведомстве подчеркнули: не менее шести раз он не являлся на регистрацию — 13 января, 27 января, 3 февраля, 16 марта, 6 июля и 17 августа. По каждому нарушению блогеру выносили официальные предупреждения о возможности отмены условного осуждения и его замены на реальный срок лишения свободы.

При этом во ФСИН отметили, что учли тот факт, что с 22 августа он лечился в берлинской клинике «Шарите». Но после выписки из нее Навальный не ответил на уведомление о явке 23 октября. Навального задержали в аэропорту Шереметьево 17 января 2021 года, когда он вернулся из Берлина.

Навальный является единственным в России человеком, у которого было два условных срока одновременно. В июля 2013 года Ленинский районный суд Кирова приговорил его к пяти годам лишения свободы, а в октябре того же года Кировский областной суд заменил приговор на условный. 8 февраля 2017 года Ленинский районный суд Кирова подтвердил приговор: пять лет заключения условно и 1,5 года испытательного срока. 25 июня 2018 года Симоновский районный суд Москвы продлил испытательный срок до 8 июля 2019 года.

Таким образом, с начала 2015 года и до 8 июля 2019 года Навальный имел сразу два испытательных срока по двум приговорам об условном осуждении по разным уголовным делам.