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По делу Навального сменили судью

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Симоновский районный суд Москвы назначил нового судью, который будет председательствовать при рассмотрении представления ФСИН о замене блогеру Алексею Навальному условного срока на реальный, пишет во вторник, 2 февраля, «РИА Новости».

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Как отмечает агентство, накануне в карточке дела была указана судья Юлия Окунева, сегодня там значится судья Наталья Репникова.

Пресс-служба инстанции пока не прокомментировала данные изменения.

Во вторник столичный Симоновский суд на выездном заседании в Мосгорсуде по ходатайству московского УФСИН примет решение о замене условного наказания Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше».

В 2014 году Навального приговорили к 3,5 года условного заключения с испытательным сроком пять лет по делу о мошенничестве против компании «Ив Роше» и Многопрофильной процессинговой компании. По решению суда он должен был своевременно являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию не реже двух раз в месяц.

Однако, по данным управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), Навальный в течение 2020 года неоднократно нарушал условия испытательного срока. В ведомстве подчеркнули: не менее шести раз он не являлся на регистрацию — 13 января, 27 января, 3 февраля, 16 марта, 6 июля и 17 августа. По каждому нарушению блогеру выносили официальные предупреждения о возможности отмены условного осуждения и его замены на реальный срок лишения свободы.

При этом во ФСИН отметили, что учли тот факт, что с 22 августа он лечился в берлинской клинике «Шарите». Но после выписки из нее Навальный не ответил на уведомление о явке 23 октября. Навального задержали в аэропорту Шереметьево 17 января 2021 года, когда он вернулся из Берлина. После этого блогер был арестован на 30 суток.

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