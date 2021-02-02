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У Мосгорсуда начались задержания возможных участников незаконной акции

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У здания Мосгорсуда, в котором во вторник, 2 февраля, проходит суд над российским блогером Алексеем Навальным, начались задержания возможных участников несанкционированной акции.

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Как передает корреспондент «Известий», представители правоохранительных органов останавливают подозрительных молодых людей, досматривает их, после чего отправляет в автозак. При этом подчеркивается, что обстановка около здания суда спокойная.

Накануне стало известно, что 2 февраля столичный Симоновский суд на выездном заседании в Мосгорсуде примет решение по замене Навальному условного срока на реальный по ходатайству Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

В тот же день в ГУ МВД Москвы сообщили, что в районе Мосгорсуда 2 февраля будет ограничено дорожное движение.

В 2014 году Навального приговорили к 3,5 года условного заключения с испытательным сроком пять лет по делу о мошенничестве против компании «Ив Роше» и Многопрофильной процессинговой компании. По решению суда он должен был своевременно являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию не реже двух раз в месяц.

Однако, по данным управления ФСИН, Навальный в течение 2020 года неоднократно нарушал условия испытательного срока. В ведомстве подчеркнули, что как минимум шесть раз он не являлся на регистрацию: 13 января, 27 января, 3 февраля, 16 марта, 6 июля и 17 августа. По каждому нарушению блогеру выносили официальные предупреждения о возможности отмены условного осуждения и его замены на реальный срок лишения свободы.

При этом в ведомстве отметили, что учли тот факт, что с 22 августа он лечился в берлинской клинике «Шарите». Но после выписки из нее Навальный не ответил на уведомление о явке 23 октября.

Российского блогера задержали в аэропорту Шереметьево 17 января 2021 года, когда он вернулся из Берлина. После этого Навальный был арестован на 30 суток.

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