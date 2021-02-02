Навального доставили в здание Мосгорсуда

Автозак с блогером Алексеем Навальным заехал на территорию Мосгорсуда, где будет решаться вопрос о замене условного срока на реальный, передает корреспондент «Известий с места событий 2 февраля.

Незадолго до этого к зданию инстанции приехали адвокат блогера Вадим Кобзев, а также супруга Навального Юлия.

Кроме того, у здания суда замечены машины дипломатов иностранных государств. Дорожное движение в районе суда ограничено.

Во вторник столичный Симоновский суд на выездном заседании в Мосгорсуде по ходатайству московского УФСИН примет решение о замене условного наказания Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше».

В 2014 году Навального приговорили к 3,5 годам условного заключения с испытательным сроком в пять лет по делу о мошенничестве против компаний «Ив Роше» и «Многопрофильная процессинговая компания». По решению суда он должен был своевременно являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию не реже двух раз в месяц.

Однако, по данным управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), Навальный в течение 2020 года неоднократно нарушал условия испытательного срока. В ведомстве подчеркнули: не менее шести раз он не являлся на регистрацию — 13 января, 27 января, 3 февраля, 16 марта, 6 июля и 17 августа. По каждому нарушению блогеру выносили официальные предупреждения о возможности отмены условного осуждения и его замены на реальный срок лишения свободы.

При этом во ФСИН отметили, что учли тот факт, что с 22 августа он лечился в берлинской клинике «Шарите». Но после выписки из нее Навальный не ответил на уведомление о явке 23 октября. Навального задержали в аэропорту Шереметьево 17 января 2021 года, когда он вернулся из Берлина. После этого блогер был арестован на 30 суток.

Навальный, будучи единственным в России человеком, у которого было два условных срока одновременно, и раньше допускал нарушения испытательного срока, однако до этого суд шел ему на встречу и ограничивался продлением испытательного срока. При этом в 2020 году условное осуждение было отменено в отношении 11 390 граждан РФ, в 2019-м — более 15 000.