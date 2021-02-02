Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Армения подала против Азербайджана жалобу в ЕСПЧ
Мир
Мерилин Мэнсон назвал обвинения в свой адрес «искажением реальности»
Авто
В России начались продажи обновленного кроссовера Infiniti QX50
Мир
Номинант на «Оскар» Хэл Холбрук умер в 95 лет
Общество
Почти 175 тыс. москвичей старше 60 лет привились от COVID-19
Общество
Более половины москвичей высказались за сохранение удаленки
Спорт
Путин поздравил саночника Репилова с победой на ЧМ в Германии
Общество
В 27 российских школах сохранился карантин по COVID-19
Общество
Клинические исследования вакцины ФМБА от COVID-19 запланировали на июль

Навального доставили в здание Мосгорсуда

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Автозак с блогером Алексеем Навальным заехал на территорию Мосгорсуда, где будет решаться вопрос о замене условного срока на реальный, передает корреспондент «Известий с места событий 2 февраля.

Незадолго до этого к зданию инстанции приехали адвокат блогера Вадим Кобзев, а также супруга Навального Юлия.

Кроме того, у здания суда замечены машины дипломатов иностранных государств. Дорожное движение в районе суда ограничено.

Во вторник столичный Симоновский суд на выездном заседании в Мосгорсуде по ходатайству московского УФСИН примет решение о замене условного наказания Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше».

В 2014 году Навального приговорили к 3,5 годам условного заключения с испытательным сроком в пять лет по делу о мошенничестве против компаний «Ив Роше» и «Многопрофильная процессинговая компания». По решению суда он должен был своевременно являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию не реже двух раз в месяц.

Однако, по данным управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), Навальный в течение 2020 года неоднократно нарушал условия испытательного срока. В ведомстве подчеркнули: не менее шести раз он не являлся на регистрацию — 13 января, 27 января, 3 февраля, 16 марта, 6 июля и 17 августа. По каждому нарушению блогеру выносили официальные предупреждения о возможности отмены условного осуждения и его замены на реальный срок лишения свободы.

При этом во ФСИН отметили, что учли тот факт, что с 22 августа он лечился в берлинской клинике «Шарите». Но после выписки из нее Навальный не ответил на уведомление о явке 23 октября. Навального задержали в аэропорту Шереметьево 17 января 2021 года, когда он вернулся из Берлина. После этого блогер был арестован на 30 суток.

Навальный, будучи единственным в России человеком, у которого было два условных срока одновременно, и раньше допускал нарушения испытательного срока, однако до этого суд шел ему на встречу и ограничивался продлением испытательного срока. При этом в 2020 году условное осуждение было отменено в отношении 11 390 граждан РФ, в 2019-м — более 15 000.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021