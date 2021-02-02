ФСИН заявила о порядка 60 нарушениях правил условного срока Навальным

Блогер Алексей Навальный около 60 раз нарушил общественный порядок после назначения ему условного срока, заявил в ходе судебного заседания 2 февраля представитель Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Об этом сообщает корреспондент «Известий».

В 2014 году Навального приговорили к 3,5 годам условного заключения с испытательным сроком в пять лет по делу о мошенничестве против компаний «Ив Роше» и «Многопрофильная процессинговая компания». По решению суда он должен был своевременно являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию не реже двух раз в месяц.

Однако, по данным ФСИН, Навальный неоднократно пропускал регистрацию. В частности, за 2018 год отмечено 10 фактов неявки, за 2019-й — 40. В течение 2020 года Навальный также не менее шести раз не являлся на регистрацию — 13 января, 27 января, 3 февраля, 16 марта, 6 июля и 17 августа.

При этом блогеру выносили официальные предупреждения о возможности отмены условного осуждения и его замены на реальный срок лишения свободы. Кроме того, Навальный нарушал правила условного срока, организовывал массовые беспорядки. Ведомством зафиксировано порядка 60 нарушений.

На основании вышесказанного сторона обвинения обратилась к судье с просьбой заменить блогеру условный срок на реальный.

При этом во ФСИН отметили, что учли тот факт, что с 22 августа он лечился в берлинской клинике «Шарите». Но после выписки из нее Навальный не ответил на уведомление о явке 23 октября.

Ранее в ходе заседания суд по просьбе защиты Навального приобщил к делу справку из «Шарите». В справке утверждается, что Навальный находился на лечении там с 22 августа по 23 сентября, а после выписки из стационара он лечился амбулаторно. Из справки также следует, что курс лечения блогер закончил 15 января.

Также суд приобщил к делу решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу «Ив Роше». Ранее на заседании адвокат блогера Вадим Кобзев просил об этом.

Как сообщает корреспондент «Известий», в Мосгорсуд прибыли около 20 сотрудников посольств различных государств. На заседании также присутствует и супруга блогера Юлия Навальная.

До начала рассмотрения дела у здания Мосгорсуда прошли задержания возможных участников несанкционированной акции.

Навальный был задержан в аэропорту Шереметьево 17 января текущего года, когда он вернулся из Берлина. Процедуру осуществили сотрудники отдела розыска оперативного управления УФСИН. По данным ведомства, задержанный находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока и условий своего условного освобождения в период с 29 декабря 2020 года. После задержания блогер был арестован на 30 суток.