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ФСИН попросила суд заменить условный срок Навальному на реальный

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Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) попросила суд заменить условный срок блогеру Алексею Навальному на реальный и назначить ему 3,5 года колонии. Об этом сообщает корреспондент «Известий» из Симоновского суда, заседание которого проходит во вторник, 2 февраля, в Мосгорсуде в выездном режиме.

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Также представитель ФСИН попросил назначить штраф в размере 500 тыс. рублей.

В ходе судебного заседания представитель службы также сообщал, что Навальный около 60 раз нарушил общественный порядок после назначения ему условного срока.

Защита блогера в свою очередь попросила приобщить к делу справку из берлинской клиники «Шарите», где сказано Навальный находился на лечении в берлинской клинике с 22 августа по 23 сентября, а после выписки из стационара он лечился амбулаторно. Из справки также следует, что курс лечения блогер закончил 15 января. Суд ходатайство адвоката удовлетворил.

Во вторник в Мосгорсуде началось выездное заседание Симоновского суда по делу Навального о рассмотрении представления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) о замене ему условного срока на реальный.

В Мосгорсуд прибыли около 20 сотрудников посольств различных государств. На заседании присутствует и супруга блогера Юлия Навальная.

Во вторник столичный Симоновский суд на выездном заседании в Мосгорсуде по ходатайству московского УФСИН примет решение о замене условного наказания Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше».

В 2014 году Навального приговорили к 3,5 годам условного заключения с испытательным сроком в пять лет по делу о мошенничестве против компаний «Ив Роше» и «Многопрофильная процессинговая компания». По решению суда он должен был своевременно являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию не реже двух раз в месяц.

Однако, по данным управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), Навальный в течение 2020 года неоднократно нарушал условия испытательного срока. В ведомстве подчеркнули: не менее шести раз он не являлся на регистрацию — 13 января, 27 января, 3 февраля, 16 марта, 6 июля и 17 августа. По каждому нарушению блогеру выносили официальные предупреждения о возможности отмены условного осуждения и его замены на реальный срок лишения свободы.

При этом во ФСИН отметили, что учли тот факт, что с 22 августа он лечился в берлинской клинике «Шарите». Но после выписки из нее Навальный не ответил на уведомление о явке 23 октября. Навального задержали в аэропорту Шереметьево 17 января 2021 года, когда он вернулся из Берлина. После этого блогер был арестован на 30 суток.

Навальный, будучи единственным в России человеком, у которого было два условных срока одновременно, и раньше допускал нарушения испытательного срока, однако до этого суд шел ему на встречу и ограничивался продлением испытательного срока. При этом в 2020 году условное осуждение было отменено в отношении 11 390 граждан РФ, в 2019-м — более 15 000.

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