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В Совфеде назвали Навального ставленником иностранных государств

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Приезд иностранных дипломатов на суд над российским блогером Алексеем Навальным свидетельствует о том, что он является «ставленником иностранных государств». Об этом во вторник, 2 февраля, заявил ТАСС председатель временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Андрей Климов.

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«Когда вдруг иностранные дипломаты приезжают не к своему гражданину на судебное заседание, это не запрещается законом, само по себе это не может быть рассмотрено как нечто сверхъестественное, но это подтверждает справедливость того, что господин Навальный рассматривается у нас как иностранный агент. Если кому-то неудобно так термин воспринимать, то как ставленник иностранных государств», ― сказал он агентству.

Климов отметил, что, так как Навальный находится в суде, к нему съезжаются те, кто «сделал на него ставку», для организации морального и политического сопровождения.

Во вторник столичный Симоновский суд на выездном заседании в Мосгорсуде по ходатайству московского УФСИН рассматривает вопрос о замене условного наказания Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше».

Вместе с тем еще до начала заседания у здания суда были замечены машины дипломатов иностранных государств. Всего, как сообщал корреспондент «Известий», в Мосгорсуд прибыли около 20 сотрудников посольств различных стран. В их числе представители дипмиссий США, Великобритании, Польши, Германии, Нидерландов, Швейцарии, Канады, Швеции, Австрии, Чехии, Литвы, Латвии и Норвегии.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала этот факт вмешательством во внутренние дела страны, добавив, что «традиционно дипломаты в зарубежных судах поддерживают своих граждан».

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что представители иностранных дипведомств не должны вмешиваться во внутренние дела России. Он сказал, что представители зарубежных посольств должны как-то обозначить свои действия.

В 2014 году Навального приговорили к 3,5 года условного заключения с испытательным сроком в пять лет по делу о мошенничестве против компании «Ив Роше» и Многопрофильной процессинговой компании. По решению суда он должен был своевременно являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию не реже двух раз в месяц.

Но, по данным управления ФСИН, он в течение 2020 года неоднократно нарушал условия испытательного срока. В ведомстве отмечали: не менее шести раз он не являлся на регистрацию — 13 января, 27 января, 3 февраля, 16 марта, 6 июля и 17 августа. По каждому нарушению блогеру выносили официальные предупреждения о возможности отмены условного осуждения и его замены на реальный срок лишения свободы.

Во ФСИН учли тот факт, что с 22 августа Навальный лечился в клинике «Шарите» в Берлине. Однако после выписки он не ответил на уведомление о явке 23 октября. Блогера задержали в аэропорту Шереметьево 17 января 2021 года, когда он вернулся из Германии. 18 января его арестовали на 30 суток — до 15 февраля.

Навальный, будучи единственным в России человеком, у которого было два условных срока одновременно, и раньше допускал нарушения испытательного срока. Однако суд шел ему навстречу и ограничивался продлением испытательного срока. В 2020 году условное осуждение было отменено в отношении 11 390 россиян, а в 2019-м — свыше 15 тыс.

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