Захарова оценила присутствие иностранных дипломатов на суде по делу Навального

Присутствие иностранных дипломатов на суде по делу российского блогера Алексея Навального ― это вмешательство во внутренние дела страны. Об этом во вторник, 2 февраля, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Традиционно дипломаты в зарубежных судах поддерживают своих граждан. Даже если западники рассматривают Навального как «своего», он гражданин Российской Федерации. Это уже не просто вмешательство во внутренние дела суверенного государства. Это саморазоблачение неприглядной и противозаконной роли коллективного Запада в попытках сдерживания России», ― написала она на своей странице в Facebook.

Также Захарова не исключила, что этих дипломатов заботит судьба «закачанных натовских миллионов», которые были направлены на противоправную деятельность на территории РФ.

Ранее в этот день стало известно, что в здании Мосгорсуда находится много иностранных журналистов и дипломатов, в частности, там присутствуют сотрудники посольств Латвии, Литвы, Польши, Норвегии и Австрии.

2 февраля день Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) попросила суд заменить условный срок Навальному на реальный и назначить ему 3,5 года колонии. Также представитель ведомства попросил назначить штраф в размере 500 тыс. рублей.

В ходе судебного заседания представитель службы также сообщал, что блогер около 60 раз нарушил общественный порядок после назначения ему условного срока.

В 2014 году Навального приговорили к 3,5 годам условного заключения с испытательным сроком в пять лет по делу о мошенничестве против компаний «Ив Роше» и «Многопрофильная процессинговая компания». По решению суда он должен был своевременно являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию не реже двух раз в месяц.

Но, по данным управления ФСИН, он в течение 2020 года неоднократно нарушал условия испытательного срока. В ведомстве отмечали: не менее шести раз он не являлся на регистрацию — 13 января, 27 января, 3 февраля, 16 марта, 6 июля и 17 августа. По каждому нарушению блогеру выносили официальные предупреждения о возможности отмены условного осуждения и его замены на реальный срок лишения свободы.

Во ФСИН учли тот факт, что с 22 августа Навальный лечился в клинике «Шарите» в Берлине. Однако после выписки он не ответил на уведомление о явке 23 октября. Блогера задержали в аэропорту Шереметьево 17 января 2021 года, когда он вернулся из Германии. После этого его арестовали на 30 суток — до 15 февраля.

Навальный, будучи единственным в России человеком, у которого было два условных срока одновременно, и раньше допускал нарушения испытательного срока. Однако суд шел ему навстречу и ограничивался продлением испытательного срока. В 2020 году условное осуждение было отменено в отношении 11 390 россиян, а в 2019-м — более 15 000.