Песков напомнил иностранным дипломатам о недопустимости вмешательства в дела РФ

Дипломаты иностранных государств не должны вмешиваться во внутренние дела России, напомнил во вторник, 2 февраля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом он оценил прибытие сотрудников посольств иностранных государств на заседание суда по делу блогера Алексея Навального.

«Они вольны действовать в рамках венской конвенции о дипломатических отношениях, но никак не за рамками этой конвенции. Конечно, дипломаты никоим образом не должны вмешиваться во внутренние дела России и тем более совершать какие-либо действия, которые хоть как-то ассоциировались бы с давлением на суд», — отметил представитель Кремля.

При этом пресс-секретарь президента указал, что представители зарубежных посольств должны как-то обозначить свои действия.

Экспертную же оценку, по словам Пескова, даст Министерство иностранных дел РФ.

«Давайте дадим привилегию это комментировать нашим коллегам из Министерства иностранных дел. Я не сомневаюсь, что соответствующие комментарии последуют», — добавил он.

Во вторник в Мосгорсуде проходит выездное заседание Симоновского суда по делу Навального о рассмотрении представления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) о замене ему условного срока на реальный по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше».

К зданию инстанции прибыли около 20 сотрудников посольств различных стран. На заседании также присутствует супруга блогера Юлия Навальная. Дорожное движение в этом районе ограничено.

В 2014 году Навального приговорили к 3,5 года условного заключения с испытательным сроком пять лет по делу о мошенничестве против «Ив Роше» и Многопрофильной процессинговой компании. По решению суда он должен был своевременно являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию не реже двух раз в месяц.

По данным УФСИН, с 2018 года блогер около 60 раз нарушал условия испытательного срока и неоднократно не являлся на регистрацию. По каждому нарушению ему выносили официальные предупреждения о возможности отмены условного осуждения и его замены на реальный срок лишения свободы.

Во ФСИН учли тот факт, что с 22 августа Навальный лечился в берлинской клинике «Шарите». Однако после выписки из нее блогер не ответил на уведомление о явке 23 октября. Навального задержали в аэропорту Шереметьево 17 января 2021 года, когда он вернулся из ФРГ. После этого он был арестован на 30 суток — до 15 февраля.

Навальный был единственным в России человеком, у которого было два условных срока одновременно. Он и раньше допускал нарушения испытательного срока, но до этого суд шел ему навстречу и ограничивался продлением испытательного срока. В 2020 году условное осуждение было отменено в отношении 11 390 граждан России, в 2019-м — более 15 тыс.