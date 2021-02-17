ЕСПЧ выступил с заявлением по Навальному

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в качестве обеспечительной меры попросил Москву немедленно освободить блогера Алексея Навального из-под стражи. Такое решение ЕСПЧ принял в среду, 17 февраля.

Ранее в этот же день источник ТАСС, близкий к Совету Европы, сообщил, что организация может потребовать от России освобождения Навального через ЕСПЧ, сославшись на решение о применении обеспечительных мер, согласно правилу 39 Регламента суда.

В свою очередь в Минюсте России исключили возможность освобождения блогера, которого осудили по делу «Ив Роше», по требованию Евросоюза, отметив, что это станет грубым вмешательствам в работу российских судов.

В ведомстве подчеркнули, что в силу принципа субсидиарности ЕСПЧ не имеет права отменять или менять решения национального суда. Кроме того отмечалось, что решение об освобождении осужденного будет противоречить правовой природе обеспечительных мер, целью которых является обеспечение нормального рассмотрения дел в ЕСПЧ.

Политолог Максим Ковалев выразил уверенность, что действия ЕСПЧ по делу блогера Алексея Навального являются очередным шагом большой геополитической игры против России.

Новость дополняется.