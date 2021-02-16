 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Посол РФ опроверг сведения о гибели российских инструкторов в ЦАР
Политика
Дегтярев доложил Путину о работе властей Хабаровского края за полгода
Происшествия
В Красноярском крае 26 вагонов с углем сошли с рельсов
Мир
В Норвегии коронавирус выявили у экипажей рыболовных судов из России
Общество
«Норникель» не будут обжаловать штраф в 146 млрд рублей
Общество
В Мосгордуме предложили провести референдум о памятнике на Лубянке
Общество
Минздрав РФ отметил высокий интерес к вакцине «Спутник V»
Туризм
Власти Петербурга выразили надежду на «высокий турсезон» в 2021 году
Мир
Семь новых случаев заражения Эболой подтвердили в Гвинее
/

От слов — к сумме: что грозит Навальному за оскорбление ветерана войны

Гособвинение запросило почти максимальный штраф
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Главный слайд
Начало статьи
От слов — к сумме: что грозит Навальному за оскорбление ветерана войны
2021-02-16 13:34:19">
2021-02-16 13:34:19
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Третье заседание суда по обвинению Алексея Навального в клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко 16 февраля завершилось неожиданно быстро — еще до полудня, тогда как предыдущие два затягивались до глубокого вечера. Оно оказалось не последним — решение будет оглашено 20 февраля. Гособвинение потребовало наказание в виде штрафа в 950 тыс. рублей, а сторона защиты — прекращения дела. Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что слова блогера далеко не так безобидны, как это хотят представить его адвокаты.

Часть кампании

Обвиняемого доставили из СИЗО в Бабушкинский суд рано утром. Около здания дежурили журналисты, полиция вновь усилила меры безопасности во избежание провокаций сторонников оппозиционера, но поддержать блогера никто не пришел.

В начале слушаний гособвинитель Екатерина Фролова попросила судью Веру Акимову выделить материалы уголовного дела с оскорбительными высказываниями, которые Алексей Навальный позволил себе на предыдущих заседаниях, и направить их в главное следственное управления СК по Москве для доследственной проверки. Судья отказала, заявив, что ходатайство о выделении материалов для доследственной проверки заявлено преждевременно.

Обвинение считает доказанным факт того, что оскорбление ветерана — часть последовательной кампании по искажению исторической правды и подрыву основополагающих ценностей победы народов России в Великой Отечественной войне. Умысел подсудимого становится очевидным, когда мы читаем его биографию и слушаем его националистические высказывания. Он называл национализм вполне себе нормальной идеологией, — отметила прокурор в своей речи.

От слов — к сумме
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда

Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы


Екатерина Фролова также подчеркнула, что эта информация подтверждается участием обвиняемого в националистических маршах и действиями его сторонников.

Подсудимый продолжил привычную линию поведения — комментировал происходящее, не стесняясь в выражениях, «развлекал» окружающих байками и держался так, будто заседание его не особо касается. Так, эксперта СК Альбину Глотову он назвал «девочкой», а также попросил судью подсказать ему рецепт засолки огурцов — мол, ему наконец-то доставили в СИЗО подходящие продукты.

Защита блогера продолжила настаивать на том, что в его словах в адрес участников ролика в поддержку поправок в Конституцию, в том числе и ветерана, не было клеветы, а, значит, и состава преступления. Адвокат подсудимого Ольга Михайлова указала, что оба эксперта-лингвиста назвали высказывания «предатель», «холуй» и «позор страны» оценочными, и потребовала прекратить уголовное дело в отношении ее подзащитного. Сам Игнат Артеменко на заседании не присутствовал — ранее он отказался от дальнейшего участия в процессе. На слушании ветерану стало плохо.

Речь не только о ветеране

Учитывая, что предыдущая судимость с Навального не снята, прокурор попросила окончательно назначить наказание в виде 3,5 лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф в 950 тыс. рублей. Однако приговора сегодня не последовало: решением судьи заседание было перенесено.

— В случае с Навальным речь идет о назначении наказания по совокупности приговоров. Оно может складываться полностью или частично. Как правило в суде несколько снижаются требования прокурора. Но если они останутся в силе, то блогер и отсидит назначенное ранее, и заплатит штраф в 950 тыс. рублей. Это почти максимальное наказание по ч. 2 ст. 128.1 УК («потолок» — 1 млн. руб.), — отметил в разговоре с «Известиями» адвокат, председатель Московской коллегии адвокатов «Арутюнов и партнеры» Александр Арутюнов.

Что касается апелляции по первому делу, как правило, суд по второму не обращает внимания на ее результат, отметил он.

Закон не требует, чтобы второй суд ожидал, устоит ли постановление по замене наказания по первому делу. К тому же, вероятно, что наказание о замене условного срока на реальный останется в силе, — считает адвокат.

От слов — к сумме
Прибытие автозака с обвиняемым к зданию Бабушкинского районного суда
Фото: РИА Новости/Павел Бедняков


Защита заявила СМИ, что не рассчитывает на оптимистичный исход дальнейших заседаний. Однако если суд назначит наказание в виде штрафа, сумму могут собрать сторонники блогера, считает его адвокат Вадим Кобзев.

Алексей Навальный своими словами оскорбил не только Игната Артеменко, но и всех других ветеранов, поэтому он должен понести наказание, считает зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев.

— Когда процесс по делу о клевете только начинался, можно было бы подумать, что это фарс, ошибка. Но посмотрев одно из заседаний, я понял, что это — идеология Навального. Его сознательное отношение к пожилым гражданам. У меня дедушка был фронтовиком, поэтому я считаю это оскорблением. Причем не только ветеранов, но и всех пожилых граждан. В целом, я считаю, что выражать отношение к старшим в таком оскорбительном виде неприемлемо. Оставлять это его высказывание без наказания, нельзя, — настаивает депутат.

Поддержку ветерану Игнату Артеменко выразил и «Российский Союз ветеранов». «Сравнение его (Игната Артеменко. — «Известия») с предателем — оскорбительно для всех российских фронтовиков, недопустимо для страны, победившей фашизм», — говорится в письме, размещенном на сайте союза.

Кроме того, по всей России идет флешмоб в поддержку и защиту ветеранов Великой Отечественной. В нем участвуют тысячи человек, в том числе известные актеры, режиссеры, представители бизнеса и общественных организаций.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал судебный процесс о клевете на ветерана Игната Артеменко. Представитель Кремля подчеркнул, что в нашей стране ветеранов Великой Отечественной войны «оскорблять нельзя».

Выдохся как образ

Поведение Навального — продуманная провокация, считает председатель Национального антикоррупционного комитета, член СПЧ Кирилл Кабанов.

— Тем самым он уменьшает число своих сторонников: люди старшего поколения с ним не согласны и отходят от него. Но его задача — раскачать ситуацию. Он пытается вызвать у людей чувство ненависти к власти, к обществу, при этом не предлагая ничего взамен. У нас есть общие святыни, независимо от партийных разногласий. А одна из задач его проекта — разрушение наших общих ценностей. Это касается отношения к Великой Отечественной войне и к ветеранам. Это намеренное заигрывание с молодым поколением, желание заставить молодежь усомниться в ценностях старшего поколения, — отметил он.

По мнению Кирилла Кабанова, блогер играет на чувствах публики, пытаясь обернуть себе в пользу общественное недовольство, вызванное различными причинами — как экономическими, так и социальными.

От слов — к сумме
Ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко

Ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы

Иной точки зрения придерживается политолог, автор Телеграм-канала «Политджойстик» Марат Баширов. Он считает, что поведение подсудимого вызвано осознанием безысходности.

— Навальный выдохся как рабочий образ для мобилизации людей и разрушения государственных устоев. Бесконечные хамские препирательства демонстрируют его слабость. И чем больше это показывают СМИ, тем меньше остается доверия к нему. Мы уже слышим, что даже в либеральной среде люди стали отмежевываться от него, говорить, что выходили на акции из-за социальных или политических взглядов, а не в поддержку Алексея Навального. Потому что далеко не всем приятно иметь что-то общее с человеком, который хамит. Он совершил ошибку в оценке своей значимости, — отметил политолог.

Следующее слушание по делу о клевете Игната Артеменко состоится 20 февраля в 14:00. На этот же день ранее была назначена апелляция по делу «Ив Роше» о замене условного срока на реальный.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021