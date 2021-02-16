От слов — к сумме: что грозит Навальному за оскорбление ветерана войны

Третье заседание суда по обвинению Алексея Навального в клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко 16 февраля завершилось неожиданно быстро — еще до полудня, тогда как предыдущие два затягивались до глубокого вечера. Оно оказалось не последним — решение будет оглашено 20 февраля . Гособвинение потребовало наказание в виде штрафа в 950 тыс. рублей, а сторона защиты — прекращения дела. Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что слова блогера далеко не так безобидны, как это хотят представить его адвокаты.

Часть кампании

Обвиняемого доставили из СИЗО в Бабушкинский суд рано утром. Около здания дежурили журналисты, полиция вновь усилила меры безопасности во избежание провокаций сторонников оппозиционера, но поддержать блогера никто не пришел .

В начале слушаний гособвинитель Екатерина Фролова попросила судью Веру Акимову выделить материалы уголовного дела с оскорбительными высказываниями, которые Алексей Навальный позволил себе на предыдущих заседаниях , и направить их в главное следственное управления СК по Москве для доследственной проверки. Судья отказала, заявив, что ходатайство о выделении материалов для доследственной проверки заявлено преждевременно.

— Обвинение считает доказанным факт того, что оскорбление ветерана — часть последовательной кампании по искажению исторической правды и подрыву основополагающих ценностей победы народов России в Великой Отечественной войне . Умысел подсудимого становится очевидным, когда мы читаем его биографию и слушаем его националистические высказывания. Он называл национализм вполне себе нормальной идеологией, — отметила прокурор в своей речи.

От слов — к сумме Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда Фото: РИА Новости/Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы



Екатерина Фролова также подчеркнула, что эта информация подтверждается участием обвиняемого в националистических маршах и действиями его сторонников .

Подсудимый продолжил привычную линию поведения — комментировал происходящее, не стесняясь в выражениях, «развлекал» окружающих байками и держался так, будто заседание его не особо касается. Так, эксперта СК Альбину Глотову он назвал «девочкой», а также попросил судью подсказать ему рецепт засолки огурцов — мол, ему наконец-то доставили в СИЗО подходящие продукты.

Защита блогера продолжила настаивать на том, что в его словах в адрес участников ролика в поддержку поправок в Конституцию, в том числе и ветерана, не было клеветы, а, значит, и состава преступления. Адвокат подсудимого Ольга Михайлова указала, что оба эксперта-лингвиста назвали высказывания «предатель», «холуй» и «позор страны» оценочными, и потребовала прекратить уголовное дело в отношении ее подзащитного. Сам Игнат Артеменко на заседании не присутствовал — ранее он отказался от дальнейшего участия в процессе. На слушании ветерану стало плохо.

Речь не только о ветеране

Учитывая, что предыдущая судимость с Навального не снята, прокурор попросила окончательно назначить наказание в виде 3,5 лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф в 950 тыс. рублей . Однако приговора сегодня не последовало: решением судьи заседание было перенесено.



— В случае с Навальным речь идет о назначении наказания по совокупности приговоров. Оно может складываться полностью или частично. Как правило в суде несколько снижаются требования прокурора. Но если они останутся в силе, то блогер и отсидит назначенное ранее, и заплатит штраф в 950 тыс. рублей . Это почти максимальное наказание по ч. 2 ст. 128.1 УК («потолок» — 1 млн. руб.), — отметил в разговоре с «Известиями» адвокат, председатель Московской коллегии адвокатов «Арутюнов и партнеры» Александр Арутюнов.



Что касается апелляции по первому делу, как правило, суд по второму не обращает внимания на ее результат, отметил он.



— Закон не требует, чтобы второй суд ожидал, устоит ли постановление по замене наказания по первому делу. К тому же, вероятно, что наказание о замене условного срока на реальный останется в силе , — считает адвокат.

От слов — к сумме Фото: РИА Новости/Павел Бедняков



Защита заявила СМИ, что не рассчитывает на оптимистичный исход дальнейших заседаний. Однако если суд назначит наказание в виде штрафа, сумму могут собрать сторонники блогера, считает его адвокат Вадим Кобзев.

Алексей Навальный своими словами оскорбил не только Игната Артеменко, но и всех других ветеранов, поэтому он должен понести наказание, считает зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев .

— Когда процесс по делу о клевете только начинался, можно было бы подумать, что это фарс, ошибка. Но посмотрев одно из заседаний, я понял, что это — идеология Навального. Его сознательное отношение к пожилым гражданам. У меня дедушка был фронтовиком, поэтому я считаю это оскорблением. Причем не только ветеранов, но и всех пожилых граждан. В целом, я считаю, что выражать отношение к старшим в таком оскорбительном виде неприемлемо. Оставлять это его высказывание без наказания, нельзя , — настаивает депутат.



Поддержку ветерану Игнату Артеменко выразил и «Российский Союз ветеранов» . «Сравнение его (Игната Артеменко. — «Известия») с предателем — оскорбительно для всех российских фронтовиков, недопустимо для страны, победившей фашизм», — говорится в письме, размещенном на сайте союза.

Кроме того, по всей России идет флешмоб в поддержку и защиту ветеранов Великой Отечественной. В нем участвуют тысячи человек, в том числе известные актеры, режиссеры, представители бизнеса и общественных организаций.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал судебный процесс о клевете на ветерана Игната Артеменко . Представитель Кремля подчеркнул, что в нашей стране ветеранов Великой Отечественной войны «оскорблять нельзя».

Выдохся как образ

Поведение Навального — продуманная провокация, считает председатель Национального антикоррупционного комитета, член СПЧ Кирилл Кабанов .



— Тем самым он уменьшает число своих сторонников: люди старшего поколения с ним не согласны и отходят от него. Но его задача — раскачать ситуацию. Он пытается вызвать у людей чувство ненависти к власти, к обществу, при этом не предлагая ничего взамен. У нас есть общие святыни, независимо от партийных разногласий. А одна из задач его проекта — разрушение наших общих ценностей. Это касается отношения к Великой Отечественной войне и к ветеранам. Это намеренное заигрывание с молодым поколением, желание заставить молодежь усомниться в ценностях старшего поколения , — отметил он.

По мнению Кирилла Кабанова, блогер играет на чувствах публики, пытаясь обернуть себе в пользу общественное недовольство, вызванное различными причинами — как экономическими, так и социальными.

От слов — к сумме Ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко Фото: РИА Новости/Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы

Иной точки зрения придерживается политолог, автор Телеграм-канала «Политджойстик» Марат Баширов. Он считает, что поведение подсудимого вызвано осознанием безысходности .



— Навальный выдохся как рабочий образ для мобилизации людей и разрушения государственных устоев. Бесконечные хамские препирательства демонстрируют его слабость. И чем больше это показывают СМИ, тем меньше остается доверия к нему . Мы уже слышим, что даже в либеральной среде люди стали отмежевываться от него, говорить, что выходили на акции из-за социальных или политических взглядов, а не в поддержку Алексея Навального. Потому что далеко не всем приятно иметь что-то общее с человеком, который хамит. Он совершил ошибку в оценке своей значимости , — отметил политолог.

Следующее слушание по делу о клевете Игната Артеменко состоится 20 февраля в 14:00. На этот же день ранее была назначена апелляция по делу «Ив Роше» о замене условного срока на реальный.