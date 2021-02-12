Унизить и оскорбить: чем могут обернуться для Навального колкости в суде

Второе заседание суда над Алексеем Навальным по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко снова затянулось на целый день. Обвиняемый наотрез отказался извиняться за то, что назвал освободителя страны от фашистов «холуем» и «предателем». Более того, в этот раз блогер будто решил, что судят не его, а судит он. За колкости в адрес истцов, прокурора и даже судьи он получил свыше двух десятков замечаний. На заседании выступили свидетели, эксперты, обвиняемый, были зачитаны шесть томов дела, но оно так и не приблизилось к развязке. Впрочем, Алексей Навальный все-таки признал, что его комментарий к ролику о поправках в Конституцию можно расценивать как оскорбление.

Стресс

Спустя неделю у Бабушкинского суда примерно та же картина, что и 5 февраля. Машины с дипломатическими номерами — прибыли представители ЕС, в частности Латвии и Эстонии, и журналисты. Супруга Алексея Навального не приехала его поддержать, накануне она покинула страну и улетела в Германию.

Блогера, которого обвиняют в клевете по отношению к ветерану Великой Отечественной войны, доставили в суд из СИЗО, где он содержится после вынесения приговора по делу «Ив Роше». Игнат Артёменко в этот раз на слушаниях не присутствовал. Он представил показания в письменном виде.

«Мне стало плохо, продолжаются оскорбления меня со стороны подсудимого, я отказываюсь от дальнейшего участия по данному уголовному делу, — зачитала прокурор нотариально заверенное заявление Игната Артёменко. — Я боюсь умереть от эмоционального стресса в результате оскорблений, которые допускает в отношении меня Навальный».

Унизить и оскорбить_1 Прибытие автозака с обвиняемым к зданию Бабушкинского районного суда, где состоится заседание по делу Алексея Навального, обвиняемого в клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

После резких высказываний подсудимого во время прошлого заседания ветерану понадобилась скорая. О тяжелом состоянии пострадавшего сообщил и терапевт, осматривавший его.

— Приехал по вызову, сильное давление было у ветерана на фоне эмоционального стресса, — рассказал суду врач подмосковной поликлиники Сархан Кичибеков.

По версии следствия, 2 июня прошлого года блогер разместил в соцсетях видеоролик, в котором ветеран Игнат Артёменко выражал свою позицию в поддержку изменений в Конституцию РФ. В своем комментарии к ролику Алексей Навальный назвал всех участников съемок «продажными холуями» и «предателями». После этого состояние 93-летнего ветерана, освобождавшего свою страну от фашистов в составе 2-го Белорусского фронта, ухудшилось.

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Прошлое заседание, во время которого блогер продолжал сыпать оскорблениями, закончилось на допросе внука ветерана Игоря Колесникова. Как только началось сегодняшнее слушание, стало понятно — тональность останется прежней.

— Перед вами, торговцем дедом, я извиняться не буду, — заявил подсудимый Колесникову. Блогер в этот раз не стал сдерживаться и в отношении судьи Веры Акимовой. На заседании он попросил разрешения называть ее «оберштурмбаннфюрером». Игнат Артёменко, по его словам, «кукла».

— Совершенно невероятно до какого морального падения может опуститься человек, оскорбляя таких людей. Однако Навальный оскорбил не только ветерана. Он ненавидит наше прошлое, а значит, настоящее и будущее, убивая, по сути, моральную основу и молодого поколения, — считает научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков. — Тактика Навального на суде — затянуть процесс, привлечь к себе внимание СМИ, западных дипломатов, создать шум. В целом это направлено на то, чтобы создать себе образ героя. А какой он герой?

Унизить и оскорбить_3 Ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артёменко Фото: соцсети

Михаил Мягков, уверен, что без таких людей, как Игнат Артёменко, мы, конечно, не одержали бы победу. Впрочем, факты из биографии ветерана, которые зачитала прокурор, подсудимого не только не впечатлили, но и будто бы задели.

Защита Навального потребовала отвода судьи, ссылаясь на то, что она не беспристрастна.

— Я поддерживаю отвод, считаю, что вам надо перестать позориться и устраивать политтеатр, а пройти какие-то курсы, чтобы лучше знать законы, — заявил блогер.

Ходатайство об отводе было отклонено. Такая тактика стороны защиты повышает эмоциональный фон разбирательства, пояснил в беседе с «Известиями» член Ассоциации юристов России Дмитрий Уваров.

— По таким громким процессам судьи обычно готовы к максимальному градусу конфронтации. Судьи переживают единичные отводы вполне спокойно. Бывает и по несколько подобных ходатайств за одно судебное заседание. Тем не менее даже при такой стратегии решение суда не выходит за рамки прогнозируемого, — считает он.

Унизить и оскорбить_5 Сотрудники Федеральной службы служебных приставов у здания Бабушкинского районного суда, где состоится заседание по делу Алексея Навального, обвиняемого в клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Отвод судьи никак не способствует смягчению наказания. Более того, это ходатайство может иметь негативные последствия, так как в его содержании можно усмотреть оскорбление в адрес судьи, считает юрист и общественный деятель Илья Ремесло. После окончания дела суд может вынести частное определение в адрес адвокатской палаты и попросить проверить действия адвокатов на предмет соблюдения закона. А самому Навальному подобные высказывания могут отозваться в виде дополнительного дела об оскорблении суда.

— По всей вероятности, ходатайство об отводе судьи связано с тем, что у адвокатов нет весомых доказательств невиновности своего подзащитного, а они и не пытаются его по существу как-то оправдывать, видимо, им просто сказать нечего, — считает он.

Десятки замечаний

Главный формальный спор заседания свелся к вопросу, кто же написал заявление в Следственный комитет. Изучив документы, продемонстрированные судом, внук ветерана Игорь Колесников подтвердил, что подпись под заявлением принадлежит Игнату Артёменко.

На авторство заявления претендуют еще несколько человек. Юрист и общественный деятель Илья Ремесло также утверждает, что обращался в Следственный комитет. Направлял туда заявление и свидетель Алексей Лукин.

— В отношении ветерана Великой Отечественной войны слово «предатель» говорить вообще нельзя. Поэтому я написал заявление в Следственный комитет. С Игнатом Артёменко и его родственниками не знаком, — сказал свидетель.

Унизить и оскорбить_2 Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда, где идет заседание по делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко Фото: РИА Новости/Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы

Обвинителем по делу о клевете выступает прокурор уголовно-судебного управления московской прокуратуры Екатерина Фролова. Она же представляла гособвинение при замене Алексею Навальному условного срока на реальный по делу «Ив Роше». В пятницу стало известно, что жалобу по этому решению Мосгорсуд рассмотрит 20 февраля.

В ходе заседания были зачитаны все шесть томов уголовного дела в отношении подсудимого. А старшего эксперта-лингвиста СК Альбину Глотову попросили дать определение комментарию, который Навальный адресовал участникам ролика. Она отметила, что слова «холуи», «предатели» и «позор» в реплике блогера к видео с ветераном несут уничижительный смысл по отношению к тем, к кому адресованы.

Сам подсудимый заявил, что его слова могут быть оскорблением, но не клеветой: «Я знать не знал никакого Артёменко. Я сказал свое отношение. Это были оценочные суждения».

Унизить и оскорбить_4 Адвокат Алексея Навального Вадим Кобзев в зале Бабушкинского районного суда, где идет заседание по делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко Фото: РИА Новости/Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы

Он отметил, что высказывал свое отношение к компании по принятию поправок к Конституции, а не к отдельным личностям. На вопрос прокурора о том, обратил ли он внимание на то, что участники ролика — разные люди, он ответил, что для него не было важным пол и возраст участников, а также их заслуги.

— Оценка Навального имеет негативную информацию, но она передается в форме суждений. Комментарии не передают фактов и не могут быть проверены на соответствие действительности, — считает сотрудник Института русского языка Российской академии наук Антон Баранов, выступавший со стороны защиты.

По всей видимости, адвокаты полагают, что и оскорбления, звучащие на заседании суда, не передают фактов. Однако в общей сложности за несколько часов блогер получил свыше двух десятков замечаний.

Не просто слово

Всего этого фарса на два полноценных судебных заседания могло бы не быть, если бы Алексей Навальный просто извинился перед ветераном, считает управляющий партнер ЛЕГЕС БЮРО Мария Спиридонова. По ее мнению, потерпевшей стороне этого было бы достаточно и производство закончилось бы примирением сторон.

— Но инициатива должна исходить от обвиняемого. Инициатором примирения всегда выступает лицо, стремящееся к освобождению от уголовной ответственности, — отметила эксперт.

Адвокат блогера Ольга Михайлова еще перед слушанием заявила журналистам, что ее подзащитному вменяется публичное обвинение и одного примирения и извинений для прекращения дела будет мало.

— Та нетерпимость, которая часто выливается в паблик в отношении отдельных людей, тех или иных социальных групп, преследует очень простую цель: завести агрессией, яростью негодования как можно больше народа, — считает главный редактор журнала «Историк» Владимир Рудаков. — Но, даже преследуя политические цели, нельзя переходить грани. Ведь иным словом можно не только ранить человека, но и толкнуть других людей на безрассудные, а порой и противоправные поступки.

По его мнению, оскорбительные высказывания по отношению к людям, особенно пожилым, — не самый удачный способ продвижения для человека, который хочет попасть в политику: он должен объединять людей и уважать их, а не сталкивать лбами и оскорблять.

— Я думаю, что перед очень пожилым и заслуженным человеком, конечно, правильнее было бы извиниться и не нагнетать истерию дальше, — отметил Владимир Рудаков. — Игнат Артёменко, выступив в ролике о поправках в Конституцию, лишь высказал свою позицию, выходит, он получил оскорбления только за то, что открыто ее выразил.

Унизить и оскорбить_6 Сотрудники Федеральной службы служебных приставов у здания Бабушкинского районного суда Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

12 февраля директор службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что те, кто осознанно оскорбляют ветеранов, ставят себя в один ряд с пособниками нацистов. А представители Латвийской ассоциации борцов антигитлеровской коалиции (ЛАКСА) и Ассоциации малолетних узников концлагерей провели пикет у посольства России в Риге. И хоть дипломаты этой страны оказывают открытую поддержку Алексею Навальному, участники этой акции обратились с призывом извиниться перед Игнатом Артёменко, передает «Sputnik Латвия».

Тем не менее этот процесс существенно не повлияет на отношение сторонников блогера к нему. Они считают Навального безгрешным, полагает политолог Дмитрий Фетисов.

В качестве наказания за клевету в данном случае могут назначить штраф до миллиона рублей либо обязательные работы, считает член палаты адвокатов Москвы Артур Айрапетов.

— Но чаще всего практика сводится к тому, что по этой статье наказывают рублем. Размер штрафа же зависит от обстоятельств. В частности, от характера клеветы, характеристики личности, которая подвергается наказанию.

В данном случае гражданин был осужден по другим статьям, поэтому наказание может быть и максимальным, допускает юрист. Суд снова соберется 16 февраля.