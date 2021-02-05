Слов не выкинул: Навальный не счёл нужным извиниться перед ветераном

Суд по уголовному делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко продолжится 12 февраля. Ожидалось, что решение будет принято в эту пятницу, однако на заседании заслушали только материалы дела и показания свидетелей. Ветеран, принявший участие в ролике о поправках в Конституцию РФ, считает, что его лично оскорбил блогер Алексей Навальный, назвавший участников записи предателями. Игнат Артёменко и его родственники требовали извинений, но их не последовало ни до суда, ни на заседании. Напротив, подсудимый продолжил оскорбления. Алексей Навальный присутствовал 5 февраля в суде, но на улицах Москвы было тихо — его сторонники не стали устраивать акции в поддержку.

Честь и совесть

Заседание в зале Бабушкинского районного суда стартовало в 10 утра. К началу, помимо участников процесса, прибыл первый секретарь посольства Франции Иуан Юрес. Кроме того, журналисты заметили представителя дипмиссии Великобритании, однако он не смог пояснить, зачем приехал и порекомендовал обратиться за комментариями в посольство.

Сторонники обвиняемого в этот раз не пришли поддержать его, супруги Алексея Навального тоже не было, а адвокатов пришлось ждать — они опоздали. 95-летний Игнат Артёменко посчитал нужным лично, хоть и по видеосвязи принять участие в суде по своему иску.

— Я воевал, служил 38 лет в армии, а в июле на даче я узнал, что он назвал меня предателем, — заявил ветеран на заседании. — Я буду защищать свою честь.

«Предателем» человек, освобождавший свою страну от фашистов в составе Второго Белорусского фронта, был объявлен в Twitter. Прошлым летом Игнат Артёменко в одном из видеороликов поддержал принятие поправок в Конституцию. Ветерана, а вместе с ним и других высказавшихся на эту тему, Алексей Навальный назвал «командой продажных холуев», «позором страны», «людьми без совести» и «предателями». Игнат Артёменко не сразу узнал о случившемся — семья пыталась скрыть от него этот факт, рассказал «Известиям» внук ветерана Игорь Колесников.

— Дедушке стало очень плохо. Пришлось вызывать скорую, — сообщил он.

Прибывший тогда врач поставил диагноз: ишемическая болезнь сердца на нервной почве. Сиделка Игната Артеменко, свидетельствуя позже в суде, отметила, что с тех пор у него «слезы на глазах».

Даже не зная его

Дело по части 2 статьи 128.1 УК РФ Следственный комитет возбудил 15 июня 2020 года. Предварительные слушания прошли 17 августа, но после того как блогер оказался в берлинской клинике, суд приостановил процесс. Как оказалось, полугода адвокатам и Навальному оказалось мало, чтобы ознакомиться с материалами дела. Так что заседание пришлось прервать на час.

Позже процесс прерывали еще не раз: в ходе заседания Игнату Артеменко стало плохо, ему вызывали скорую. Спустя несколько часов обвиняемый распалился и стать оскорблять родственников истца.

— Вы торгуете своим дедом. Он воспитал внука-проституку, — кричал Навальный Игорю Колесникову.

Суду пришлось прерваться на пять минут, чтобы адвокаты Алексея Навального успокоили своего подзащитного. В ином случае его пригрозили удалить с заседания.

— Это было для меня очень обидно, — давал показания Игнат Артеменко, имея ввиду ролик, в котором оппозиционер оскорбил его. — Я не понимал, как так Навальный, даже не зная меня, мог сказать такое обо мне на всю страну. Я долго переживал, и у меня ухудшилось здоровье. Ко мне приехал мой внук Игорь, и я попросил его наказать Навального за такие его нехорошие слова.

До суда Алексей Навальный так и не извинился перед ветераном, подчеркнул Игорь Колесников. Внук Игната Артеменко добавил, что кровожадности по отношению к блогеру у него нет, но и жалости с состраданием тоже, так как тот «вылил много грязи».

Ветеран требовал публичных извинений. Сторона защиты настаивала на том, что сказанное в видео не относилось лично к нему.

— Он оскорбил ветерана Великой Отечественной войны. Он назвал этого человека предателем, позором страны и холуем. Он имел ввиду всех, кто снимался в ролике, Игнатенко что исключение? Для меня это неприемлемо, мой дед воевал на втором Белорусском фронте, — рассказал «Известиям» свидетель со стороны истца Владимир Акимов.

Около шести часов вечера судья объявила о переносе заседание. Оно продолжится 12 февраля в 10 утра.

Справка «Известий» Игнат Артёменко родился 28 июня 1926 года в деревне Виляховка Быховского района Могилёвской области в Белоруссии, рассказал «Известиям» Игорь Колесников. В начале Великой отечественной войны деревню оккупировали немцы, весной 1942-го Игнат Артеменко начал сотрудничать с партизанами, а в 1943-м окончательно ушёл в партизанский отряд. С конца февраля 1944 года он находился в составе Красной армии. Из Белоруссии его отправили в стрелковый полк в Литву, а потом определили в разведку. Весной 1945-го рядовой Артёменко попал под вражеский обстрел, его ранили в позвоночник и в ногу. Позже из-за заболеваний, связанных с этими травмами, он получил статус инвалида ВОВ.

Мягкость закона

— Это на самом деле серьезный содержательный момент — выступление против ветеранов, оскорбление ветеранов, вопрос, связанный с героизацией нацизма и, наоборот, умаления подвига советского народа в Великой Отечественной войне, — подчеркнул член общественный палаты РФ, директор института проблем демократии Максим Григорьев. — Мы понимаем, что это важная часть нашей истории, которую хотят разрушить такие люди, как Навальный.

Суть обвинения Навального сводится к тому, что в Twitter подсудимый назвал ветерана войны «продажным холуем», оклеветав его, рассуждает юрист Сергей Максимов.

— У слова холуй есть значение — заискивающий, низкопоклонный слуга. В сочетании с прилагательным продажный, значит, что это человек, который совершал свои действия в пользу господина за вознаграждения, его действия были недостойные, как минимум безнравственные, — уточнил он.

Как пояснила кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного права МГЮА им. О.Е. Кутафина Анастасия Рогулина, за нарушение статьи 128.1 часть 2 может последовать штраф до 1 млн рублей, обязательные работы на срок до 240 часов, принудительные работы в течение двух лет, арест до двух месяцев или лишение свободы на два года. Однако в подавляющем большинстве случаев по этой статье человека не лишают свободы.

В декабре статья 128.1 Уголовного кодекса «о клевете» была дополнена положением о том, что уголовная ответственность устанавливается за клевету в интернете в отношении нескольких лиц или индивидуально. Однако к Алексею Навальному применить всю строгость статьи 128.1 невозможно, так как дело в отношении него возбуждено дело раньше, а уголовный закон обратной силы не имеет, управляющий партнер ООО Легас Бюро Мария Спиридонова.

В России за клевету возбуждаются десятки уголовных дел, сообщил Сергей Максимов.

— В 2019 году было осуждено по всем пяти частям 128.1 статье 83 человека, но оправданно в семь раз больше — 650 человек. В 2018 году осуждено было 129 человек, — рассказал юрист, отметив, что по 2020 году статистика еще не обнародована.

Он добавил, что уголовная ответственность за клевету предусмотрена во многих странах мира и наказание во многих еще более суровое.

— Так в некоторых штатах США за клевету может последовать наказание до 10 лет лишения свободы и миллионные штрафы. Во Франции и Германии до пяти лет лишения свободы, в Италии до трех лет лишение свободы, — рассказал Сергей Максимов.

К слову, учитывая, что 2 февраля условный срок по делу «Ив Роше» Алексею Навальному заменили реальным, часы обязательных работ могут перечитать в дополнительные дни заключения, не исключают юристы.

Сопредседатель Центрального штаба движения «Бессмертный полк» Елена Цунаева считает, что блогер своими высказываниями оскорбил целое поколение.

— То поколение, которое воевало, то поколение, которое трудилось в тылу, и то поколение, которое после войны восстанавливала всю нашу Родину, — сказала она в беседе с РЕН ТВ. — Лично я тоже чувствую себя оскорбленной. Если бы имелась такая юридическая возможность, я бы тоже подала на него в суд.

Проблемы с уважением памяти героев Великой Отечественной войны замечены не только у Навального, но и у его сторонников. В мае 2019 года они загрузили на сайт акции «Бессмертный полк» фотографии нацистов. Так, по данным СК, житель Перми Даниил Симонов, поддерживающий штаб Навального, разместил фото генерала Власова, который в годы войны перешел на сторону врага. Еще один задержанный по данному делу — Андрей Шабанов из Самары —загрузил фото Адольфа Гитлера.

30 января сторонники подсудимого поглумились в соцсетях над смертью легендарного советского и российского артиста Василия Ланового. Например, пользователь под ником «Наша Канада», активно размещающий посты в поддержку Навального, написал, что Лановому следовало умереть 20 лет назад.

На спад

Не все сторонники Алексея Навального разделяют такие взгляды. Возможно поэтому они не стали собираться 5 февраля у здания Бабушкинского суда. После массовых акций 23 и 31 января отказались они и от проведения новых митингов в ближайшее время. Координатор штаба блогера Леонид Волков объявил о том, что протесты планируют возобновить весной. Эта тактика понятна, поскольку Навальный уже исчерпал свой статус «иконы протеста», полагает глава Политической экспертной группы Константин Калачев.

— Увести все в рутину и довести протест до постепенного угасания самой оппозиции не нужно. Весной и летом появится новый триггер — новые федеральные выборы. Навальный сыграл свою роль триггера протеста, но дальше надо искать другие поводы, — пояснил он «Известиям».

Эксперт также отметил, что протестные настроения будут нарастать перед выборами, но существует большая разница между настроением и выходом на улицу. Представители власти признают различия во взглядах и мнениях, однако призывают к ненасильственной борьбе.

— Различные взгляды и мнения были и будут в обществе. Они могут выливаться протесты, но акции должны быть мирными и не мешать нормальной жизни других людей, — пояснил «Известиям» глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Он также добавил, что государство не воспринимает протестующих, как врагов. Когда молодые люди скандируют «Мы не враги», это констатация факта, признанного всеми сторонами, резюмировал он.