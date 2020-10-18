Без срока давности: нацисты и их пособники не уйдут от ответственности

В Солецком районном суде Новгородской области начался первый в истории процесс о признании факта геноцида советского народа. Дело стало результатом многолетних расследований и поисков нескольких поколений неравнодушных людей. «Известия» — о том, почему это произошло именно сейчас.

Цепь событий. XXI век

Последняя фаза этой долгой и трагической истории началась весной 2019 года, когда участники поисковой экспедиции «Долина» памяти Н. И. Орлова обнаружили и подняли останки сорока двух человек возле деревни Жестяная Горка, что в Батецком муниципальном районе Новгородской области. Экспертиза установила, что смерть была насильственной и наступила в 1942–43 годах. В общей могиле покоились не только мужчины, но и женщины, и дети. Стало понятно, что, скорее всего, поисковики обнаружили захоронение жертв нацистских оккупантов.

Без срока давности Сотрудники СК РФ и Новгородского регионального отделения Поискового движения России на месте захоронения около деревни Жестяная Горка Новгородской области, апрель 2019 года Фото: poisk-dolina.ru

Летом к работам подключилось Новгородское региональное отделение Поискового движения России и военнослужащие 90-го отдельного поискового батальона Министерства обороны РФ. Площадь раскопок была увеличена, и к концу летнего сезона удалось обнаружить захоронения около 500 человек. 188 из них были детьми в возрасте пяти лет и старше. Начались камеральные и архивные работы по описанию останков, выявлению причин гибели, идентификации. Судебно-медицинской экспертизой занимались сотрудники Следственного комитета России, которые подтвердили не только факт насильственной смерти, но и установили, что на останках имеются следы пыток.

Главным следственным управлением СК России и Генеральной прокуратурой России было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 357 УК РФ — геноцид. Непосредственное ведение дела было поручено прокуратуре Нижегородской области, которая в конце сентября 2020 года передала следственные материалы в Солецкий районный суд. Первое заседание по делу состоялось 14 октября.

Без срока давности Сотрудники СК РФ и Новгородского регионального отделения Поискового движения России на месте захоронения около деревни Жестяная Горка Новгородской области, апрель 2019 года Фото: poisk-dolina.ru

Впрочем, сам факт обнаружения массового захоронения мирных жителей в районе Жестяной Горки неожиданностью назвать нельзя — его искали целенаправленно, руководствуясь архивными свидетельствами. Ведущий научный сотрудник, доктор исторических наук, профессор Санкт-Петербургского института истории РАН Борис Николаевич Ковалев рассказал «Известиям», что в этих местах находился своего рода сборный пункт, куда оккупанты свозили заподозренных в связях с партизанами, евреев, бывших партийных и советских работников, военнопленных, заложников, да и просто тех, кого карателям захотелось ограбить. Это место нельзя назвать концлагерем, поскольку здесь никого не содержали — максимум день-другой, короткий допрос и смерть. Никаких специальных бараков для арестованных не было, а хоронили убитых в ямах-котлованах, вырытых неподалеку от деревни. На сегодняшний день обнаружено уже более 4 тыс. погибших, но это не конечная цифра — раскопки будут продолжены.

Масштаб зверств гитлеровцев можно себе представить еще и по таким цифрам: если накануне войны в Батецком районе проживало 29 тыс. жителей, то в момент освобождения этой территории Советской армией в 1944-м году осталось лишь 5 тыс.! Около 20 тыс. были угнаны в Германию, остальные убиты. Наведением «нового порядка» занималась специальная «тайлькоманда», созданная по приказу командира 6-й пехотной дивизии вермахта генерала Курта Херцога. В нее входили около двух–трех десятков (численность и состав менялись с 1942 по 1944 годы) добровольцев, набранных из Латвийского полицейского батальона. Среди карателей были латыши, прибалтийские немцы и жившие в Латвии этнические русские, командовали группой немецкие и австрийские офицеры.

Цепь событий. ХХ век

Расследование немецких зверств началось еще в 1947 году. Для этого в Новгородской области была создана Чрезвычайная государственная комиссия, которая собрала свидетельства очевидцев и провела эксгумацию тел из нескольких захоронений. Вот выдержка из заключения по итогам расследования:

Автор цитаты «В ямах-могилах у дер. Жестяная Горка зарыто не менее 2600 трупов, и в ямах-могилах у дер. Черная зарыто не менее 1100 трупов... Смерть граждан в количестве трех тысяч семисот человек, трупы которых обнаружены в ямах-могилах около дер. Жестяная Горка и дер. Черная, насильственная и последовала от полученных ими тяжких смертельных телесных повреждений — сквозных огнестрельных пулевых ранений головы, шеи, груди, повреждений головы тупыми тяжелыми предметами и остро режущим и рубящим оружием, а также переломом реберных дуг, часто множественных, причиненных какими-то тупыми предметами... Найденные повреждения и, в частности, пулевые, как боевую травму следует исключить. Расположение входных пулевых отверстий в громадном большинстве случаев на затылочной части головы указывает на специальные выстрелы — расстрелы... Множественные переломы реберных дуг позволяют заключить о том, что этим лицам повреждения причинены какими-то тупыми предметами в виде сильных коротких ударов, как-то: ногами, обутыми в твердый сапог, ударом приклада и т. п... На большом количестве трупов найденные повреждения костей с ровными краями указывают на причинение их какими-то рубящими предметами — тесак, шашка, штык винтовки и т. д.»

Непосредственно возле Жестяной Горки тогда было обнаружено шесть массовых захоронений с телами не менее 2 тыс. мирных жителей и 789 красноармейцев. Было установлено (в том числе по отчетам карателей), что среди погибших много евреев и цыган, хотя точно подтвердить это не всегда представлялось возможным, поскольку удалось найти лишь часть документации нацистов. К тому же не все погребенные были официально учтены — судя по свидетельствам очевидцев, каратели зачастую занимались откровенным бандитизмом и скрывали свои зверства даже от официальных оккупационных властей.

По итогам расследования на скамье подсудимых оказались 19 гитлеровцев, в том числе и генерал Херцог. Они были приговорены к повешению, но в соответствии с указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 мая 1947 «Об отмене смертной казни» получили по 25 лет заключения. Херцог через год умер в лагере под Воркутой.

Но расследование не прекратилось. Продолжались работы в архивах и поиск свидетелей, так что к концу 1960-х годов удалось установить имена практически всех участников «тайлькоманды». Важнейшую роль в этом сыграл новгородский следователь Василий Петрович Михеев.

Понятно, что те каратели, которые находились в пределах досягаемости органов правосудия СССР и дружественных стран, понесли заслуженное наказание, однако многие фигуранты оказались на Западе. Запросы были отправлены в Канаду, США, Австралию и другие страны, но в условиях холодной войны такие просьбы удовлетворялись редко.

Возникали сложности и с доведением до конца дел по нацистским пособникам, особенно в тех регионах, где эти явления были достаточно массовыми. Прежде всего это территории прибалтийских республик СССР. Масштабы коллаборационизма в Латвии, Литве, Эстонии, а также на Западной Украине старались не акцентировать, чтобы не подкапываться под фундамент пресловутой дружбы народов.

Чтобы помнили

Почему сейчас необходимо доводить дело до суда, а не просто перезахоронить с почестями погибших (кстати, торжественная процедура состоялась 22 июня 2020 года)? Оказывается, иного выхода не было: как того требуют правила, поисковики сообщили о находке массового захоронения гражданских (это принципиально!) людей со следами насильственной смерти, и Следственный комитет просто не имел права не возбудить дело об умышленном убийстве.

После ряда криминологических и исторических экспертиз дело было квалифицировано как геноцид в отношении народов Советского Союза — статья 357. Никакой политики здесь нет — дело было заведено почти полтора года назад, не по инициативе общественных или политических организаций, а по требованию закона. Почему именно геноцид, ведь этот термин в отношении преступлений нацистов, совершенных на территории СССР, обычно не применялся (кроме Холокоста и геноцида цыган)? Сам термин «геноцид» достаточно новый — впервые его стали употреблять в 30-е годы ХХ века, а как юридическая норма он появился лишь в 1951 году, когда вступила в действие принятая Ассамблеей ООН Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. В современной трактовке именно термин «геноцид» в наибольшей степени отражает суть происходившего в Жестяной Горке. Вот выдержка из статьи 357 УК РФ:

Автор цитаты «Действия, направленные на полное или частичное уничтожение национальной, этнической, расовой или религиозной группы как таковой путем убийства членов этой группы, причинения тяжкого вреда их здоровью, насильственного воспрепятствования деторождению, принудительной передачи детей, насильственного переселения либо иного создания жизненных условий, рассчитанных на физическое уничтожение членов этой группы»

Субъектами преступления геноцида могут выступать как физические лица, так и государства. Ответственность последних определяется Международным судом, куда может обратиться любая из сторон спора. То есть гипотетически суд над конкретными убийцами может иметь продолжение на более высоком уровне.

Без срока давности Фото: РИА Новости

Это важно, поскольку в некоторых странах пособники нацистов сегодня воспринимаются едва ли не как герои. К тому же нельзя исключать (хотя и с небольшой вероятностью), что кто-то из карателей еще жив и сможет предстать перед судом.