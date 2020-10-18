Без срока давности: нацисты и их пособники не уйдут от ответственности
В Солецком районном суде Новгородской области начался первый в истории процесс о признании факта геноцида советского народа. Дело стало результатом многолетних расследований и поисков нескольких поколений неравнодушных людей. «Известия» — о том, почему это произошло именно сейчас.
Цепь событий. XXI век
Последняя фаза этой долгой и трагической истории началась весной 2019 года, когда участники поисковой экспедиции «Долина» памяти Н. И. Орлова обнаружили и подняли останки сорока двух человек возле деревни Жестяная Горка, что в Батецком муниципальном районе Новгородской области. Экспертиза установила, что смерть была насильственной и наступила в 1942–43 годах. В общей могиле покоились не только мужчины, но и женщины, и дети. Стало понятно, что, скорее всего, поисковики обнаружили захоронение жертв нацистских оккупантов.
Сотрудники СК РФ и Новгородского регионального отделения Поискового движения России на месте захоронения около деревни Жестяная Горка Новгородской области, апрель 2019 года
Летом к работам подключилось Новгородское региональное отделение Поискового движения России и военнослужащие 90-го отдельного поискового батальона Министерства обороны РФ. Площадь раскопок была увеличена, и к концу летнего сезона удалось обнаружить захоронения около 500 человек. 188 из них были детьми в возрасте пяти лет и старше. Начались камеральные и архивные работы по описанию останков, выявлению причин гибели, идентификации. Судебно-медицинской экспертизой занимались сотрудники Следственного комитета России, которые подтвердили не только факт насильственной смерти, но и установили, что на останках имеются следы пыток.
Главным следственным управлением СК России и Генеральной прокуратурой России было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 357 УК РФ — геноцид. Непосредственное ведение дела было поручено прокуратуре Нижегородской области, которая в конце сентября 2020 года передала следственные материалы в Солецкий районный суд. Первое заседание по делу состоялось 14 октября.
Сотрудники СК РФ и Новгородского регионального отделения Поискового движения России на месте захоронения около деревни Жестяная Горка Новгородской области, апрель 2019 года
Впрочем, сам факт обнаружения массового захоронения мирных жителей в районе Жестяной Горки неожиданностью назвать нельзя — его искали целенаправленно, руководствуясь архивными свидетельствами. Ведущий научный сотрудник, доктор исторических наук, профессор Санкт-Петербургского института истории РАН Борис Николаевич Ковалев рассказал «Известиям», что в этих местах находился своего рода сборный пункт, куда оккупанты свозили заподозренных в связях с партизанами, евреев, бывших партийных и советских работников, военнопленных, заложников, да и просто тех, кого карателям захотелось ограбить. Это место нельзя назвать концлагерем, поскольку здесь никого не содержали — максимум день-другой, короткий допрос и смерть. Никаких специальных бараков для арестованных не было, а хоронили убитых в ямах-котлованах, вырытых неподалеку от деревни. На сегодняшний день обнаружено уже более 4 тыс. погибших, но это не конечная цифра — раскопки будут продолжены.
Масштаб зверств гитлеровцев можно себе представить еще и по таким цифрам: если накануне войны в Батецком районе проживало 29 тыс. жителей, то в момент освобождения этой территории Советской армией в 1944-м году осталось лишь 5 тыс.! Около 20 тыс. были угнаны в Германию, остальные убиты. Наведением «нового порядка» занималась специальная «тайлькоманда», созданная по приказу командира 6-й пехотной дивизии вермахта генерала Курта Херцога. В нее входили около двух–трех десятков (численность и состав менялись с 1942 по 1944 годы) добровольцев, набранных из Латвийского полицейского батальона. Среди карателей были латыши, прибалтийские немцы и жившие в Латвии этнические русские, командовали группой немецкие и австрийские офицеры.
Цепь событий. ХХ век
Расследование немецких зверств началось еще в 1947 году. Для этого в Новгородской области была создана Чрезвычайная государственная комиссия, которая собрала свидетельства очевидцев и провела эксгумацию тел из нескольких захоронений. Вот выдержка из заключения по итогам расследования:
Непосредственно возле Жестяной Горки тогда было обнаружено шесть массовых захоронений с телами не менее 2 тыс. мирных жителей и 789 красноармейцев. Было установлено (в том числе по отчетам карателей), что среди погибших много евреев и цыган, хотя точно подтвердить это не всегда представлялось возможным, поскольку удалось найти лишь часть документации нацистов. К тому же не все погребенные были официально учтены — судя по свидетельствам очевидцев, каратели зачастую занимались откровенным бандитизмом и скрывали свои зверства даже от официальных оккупационных властей.
По итогам расследования на скамье подсудимых оказались 19 гитлеровцев, в том числе и генерал Херцог. Они были приговорены к повешению, но в соответствии с указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 мая 1947 «Об отмене смертной казни» получили по 25 лет заключения. Херцог через год умер в лагере под Воркутой.
Но расследование не прекратилось. Продолжались работы в архивах и поиск свидетелей, так что к концу 1960-х годов удалось установить имена практически всех участников «тайлькоманды». Важнейшую роль в этом сыграл новгородский следователь Василий Петрович Михеев.
Понятно, что те каратели, которые находились в пределах досягаемости органов правосудия СССР и дружественных стран, понесли заслуженное наказание, однако многие фигуранты оказались на Западе. Запросы были отправлены в Канаду, США, Австралию и другие страны, но в условиях холодной войны такие просьбы удовлетворялись редко.
Возникали сложности и с доведением до конца дел по нацистским пособникам, особенно в тех регионах, где эти явления были достаточно массовыми. Прежде всего это территории прибалтийских республик СССР. Масштабы коллаборационизма в Латвии, Литве, Эстонии, а также на Западной Украине старались не акцентировать, чтобы не подкапываться под фундамент пресловутой дружбы народов.
Чтобы помнили
Почему сейчас необходимо доводить дело до суда, а не просто перезахоронить с почестями погибших (кстати, торжественная процедура состоялась 22 июня 2020 года)? Оказывается, иного выхода не было: как того требуют правила, поисковики сообщили о находке массового захоронения гражданских (это принципиально!) людей со следами насильственной смерти, и Следственный комитет просто не имел права не возбудить дело об умышленном убийстве.
После ряда криминологических и исторических экспертиз дело было квалифицировано как геноцид в отношении народов Советского Союза — статья 357. Никакой политики здесь нет — дело было заведено почти полтора года назад, не по инициативе общественных или политических организаций, а по требованию закона. Почему именно геноцид, ведь этот термин в отношении преступлений нацистов, совершенных на территории СССР, обычно не применялся (кроме Холокоста и геноцида цыган)? Сам термин «геноцид» достаточно новый — впервые его стали употреблять в 30-е годы ХХ века, а как юридическая норма он появился лишь в 1951 году, когда вступила в действие принятая Ассамблеей ООН Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. В современной трактовке именно термин «геноцид» в наибольшей степени отражает суть происходившего в Жестяной Горке. Вот выдержка из статьи 357 УК РФ:
Субъектами преступления геноцида могут выступать как физические лица, так и государства. Ответственность последних определяется Международным судом, куда может обратиться любая из сторон спора. То есть гипотетически суд над конкретными убийцами может иметь продолжение на более высоком уровне.
Это важно, поскольку в некоторых странах пособники нацистов сегодня воспринимаются едва ли не как герои. К тому же нельзя исключать (хотя и с небольшой вероятностью), что кто-то из карателей еще жив и сможет предстать перед судом.
Но главное, такие судебные процессы необходимы для нас самих — потомков тех, кто похоронен в безымянных могилах. Никакие героические блокбастеры или изучение победных операций не смогут донести до молодежи ужаса и трагедии войны так наглядно, как делает это прикосновение к живой истории, к судьбам простых людей, уничтоженных предавшими свою родину палачами и их немецкими «фюрерами».