Убить из страха: Финляндия оправдала создание концлагерей для граждан СССР

Накануне празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне между Москвой и Хельсинки разгорелся скандал. В России опубликовали материалы, свидетельствующие о совершении финскими военными преступлений против советских мирных граждан в 1940-е годы. Следственный комитет начал проводить проверку. В ответ финская газета вышла со статьей, в которой оправдала создание финскими оккупантами концлагерей в Карелии в тот период. МИД Финляндии призвал Россию предоставить полный доступ к архивам Второй мировой, а также заявил, что «вопрос об ответственности за военную политику страны был изучен в ходе суда после войны». Подробности — в материале «Известий» .

«Не сравнивайте финнов с гитлеровцами»

«Из финнов хотят сделать фашистов, воевавших на стороне Германии, и для этого нужны доказательства, то есть историю переписывают заново. В этом процессе участвуют даже исследователи с серьезной репутацией, и это вызывает беспокойство», — в финской газете Ilta-Sanomat вышла статья, в которой оправдывается создание финскими оккупантами концлагерей в Карелии во время Великой Отечественной войны .

Автор статьи ссылается на финского историка Антти Лайне, автора книги «Финляндия как оккупант: положение гражданского населения Восточной Карелии в период военного управления оккупированной территорией с 1941 по 1944 год». По его словам, действия финнов в то время все же отличались от немецких. «Дело в том, что из 83 тысяч жителей Восточной Карелии больше чем у половины — то есть у 41 тысячи человек — были финские корни. К ним относились лучше, чем к русским, жившим на этой же территории. Финны были необычными оккупантами, поскольку они начали создавать на захваченной территории школьную и социальную систему», — заявляет Лайне.

Лагерь_1 Парад финских войск в Петрозаводске. 12 октября 1941 года Фото: commons.wikimedia.org

Он отмечает, что «целью создания лагерей не могло быть уничтожение людей», они создавались «из страха, что русское население может начать партизанскую деятельность и устраивать диверсии». Указ собрать население, у которого нет финских корней, в лагеря для интернированных, вышел в июле 1941 года — еще до начала оккупации Финляндии. «Хотя финны и разделяли население Восточной Карелии по национальному признаку, все же нельзя сравнивать это с массовыми убийствами гражданского населения гитлеровцами», — уверен Лайне.

При этом историк признает, что уровень смертности в лагерях для интернированных в Восточной Карелии был выше, чем среди других жителей региона. Автор исследования объясняет это недостатком продовольствия.

Фото: commoms.wikimedia.org Дети в лагере Петрозаводска. 1942 год

По его словам, «рассуждения о том, что события тех лет можно назвать геноцидом, — это продолжение скандала о массовых захоронениях в Сандармох». Речь идет о братской могиле Сандармох, появившейся во времена сталинских репрессий. Считается, что в 1937-38 годах здесь были расстреляны и захоронены свыше 6,2 тысяч человек. В последние годы организация «Русское военно-историческое общество» стала проводить раскопки. Археологи заявили, что кости принадлежат не только жертвам советских репрессий, но тут находятся и останки советских солдат, заключенных в тюрьму и расстрелянных финскими военными в 1942-1944 годах, когда эта территория была оккупирована нацистскими войсками.

Воспоминания узников

Статья в финской газете с комментарием местного историка была опубликована после того, как Следственный комитет России решил провести проверку по материалам рассекреченного архива ФСБ о преступлениях финнов в Карелии в годы Великой Отечественной войны. В частность, речь идет о работе концлагерей, созданных финской оккупационной администрацией на территории страны. Проверка проходит по признакам преступления, предусмотренного статьей 357 УК РФ («Геноцид») в связи с массовыми убийствами мирного населения Карелии финскими оккупантами .

Выжившие в финских концлагерях узники направили просьбу председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину, в которой сообщили, что «хотели бы получить объективную информацию о действиях оккупационных властей в годы Великой Отечественной войны и привлечь виновных к ответственности».

Фото: commoms.wikimedia.org Дети в лагере Петрозаводска. 1942 год

16 апреля этого года были опубликованы архивные сведения ФСБ с воспоминаниями узников концлагерей. Сообщается, что в них побывал каждый четвертый житель республики. В период с 1941 по 1944 год на оккупированной Карело-Финской ССР финны построили 14 концлагерей. Весной 1942 года там содержались 24 тысячи узников, что в тот период составляло около 30% населения республики . Историки подсчитали, что в общей сложности в лагерях побывали 50 тысяч человек , среди них русские, белорусы и украинцы, которых финны считали «ненациональным населением». Треть узников погибла от голода .

Воспоминания некоторых узников приводит РИА Новости. На 9 машинописных листах описывается устройство лагерей, жизнь интернированных, а также называются имена надзирателей и руководителей. Каждый лагерь был обнесен колючей проволокой, по периметру его охраняли солдаты. В документах сообщается, что в финских концлагерях погибали в основном от болезней и недоедания — оружие обычно не использовали. При скудном питании людей заставляли работать. Узников делили на бригады, каждую из которых выводили под конвоем.

Лагерь_2 Финские военные показывают германским союзникам лагерь №5 («Пятый поселок»). Петрозаводск, 1942 год Фото: gov.karelia.ru

По сведениям очевидцев, на которых ссылается агентство, в лагеря людей помещали по политическим и национальному признакам, условия, в которых они жили, приводили к массовой гибели людей, в том числе несовершеннолетних и младенцев.

Так, Егор Егоров, бежавший из лагеря в мае 1942 года, рассказывал, что в лагере были введены телесные наказания, за малейшие проступки заключенных избивали резиновыми дубинками и тросточками. Особой жестокостью, согласно показаниям очевидцев, отличался комендант Микс. «Порой пьяный Микс избивал людей без причин», — пишет агентство. Бывшие узники утверждают, что руководство оккупационного режима «никакой ответственности за это не понесло» .

Из области истории

В Финляндии на это заявили, что согласно условиям мирного договора, заключенного между Советским Союзом и Финляндией, СССР начал искать финнов, принимавших участие в военных преступлениях. Для этого была учреждена комиссия под руководством Геннадия Куприянова.

Правительство Финляндии получило список, состоящий из 61 фамилии. Этих людей обвиняли в военных преступлениях. Однако доказательства посчитали неубедительными: материал, собранный Советским Союзом, суд признал «непригодным для дальнейшего расследования», в результате в Финляндии свидетелей не допрашивали. Однако подозреваемых «побуждали признавать совершенные преступления, чтобы удовлетворить требованиям советской комиссии».

МИД Финляндии призвал ФСБ России полностью открыть доступ к архивам времен Второй мировой войны для исследователей и всех тех, кто «заинтересован в том, чтобы помочь общей дискуссии по этим вопросам». В ведомстве отметили, что это не новая проблема ни для Финляндии, ни для России.

Фото: ФСБ РФ Страница документа о финском лагере в Петрозаводске

«Вопрос об ответственности за политику, которую проводила Финляндия в военное время, был тщательно изучен во время войны. Контрольная комиссия союзников, в которой Советский Союз представлял Андрей Жданов, следила за ходом судебных процессов. Что касается судебных вопросов о войне между нашими государствами, то они были решены в Парижском мирном договоре 1947 года», — говорится в заявлении. Представители Министерства также отметили, что по вопросам, связанным с военнопленными и гражданским населением, было опубликовано множество научных исследований.

Председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике России Федор Лукьянов призывает не политизировать историю. «Политические оценки были даны в свое время. Как я понимаю, Россия таким образом реагирует на волну ревизионизма, которую мы в последнее время наблюдаем в Европе, в частности, попытки возложить на СССР равную с Германией ответственность за развязывание Второй мировой войны. Это вызвало волну этих исторических войн. Но Финляндия явно не движущая сила этой европейской ревизионистской политики, она явно не заинтересована в раздувании этих тем», — уверен эксперт.

Отношения между странами до и после войны

В Москве накануне Второй мировой войны Финляндию воспринимали как будущий плацдарм для нападения на СССР. Когда представилась возможность, решили покончить с этой проблемой — в Зимней войне советской армии был нанесен серьезный урон, но в итоге поражение потерпели финны.

Стремясь взять реванш и вернуть территории, потерянные по итогам Зимней войны, Финляндия начала воевать во Второй мировой на стороне стран Оси (в том числе продавала и поставляла им оружие, а также стратегическое сырье, включая молибден и никелевый концентрат). В начале 1941-го с разрешения правительства в Хельсинки был открыт пункт вербовки финских добровольцев в войска СС. В общей сложности, в подразделениях и войсках СС во время Второй мировой служили 4 тыс. финнов. Они участвовали в действиях против Северного флота, блокаде Ленинграда и обстрелах «Дороги жизни» .

Летом 1941-го финская армия вернула территории, добравшись до Онежского озера и блокировав Ленинград с севера. На оккупированной территории Карело-Финской ССР был установлен оккупационный режим и введено военное управление.

Лагерь_3 Лагерь №1 в оккупации у финнов. Медгора, 1942 год Фото: gov.karelia.ru

Однако в итоге попытка реванша все же окончилась для финнов еще одним разгромом. В 1944 году, после того, как РККА отбросила финнов от Ленинграда, а войска стран Оси отступали по всем фронтам, Финляндия предпочла выйти из войны .

Вторая мировая закончилась для Хельсинки в феврале 1947 года, когда был подписан Парижский мирный договор. Попытки вернуть себе территории и выбор неправильной стороны в глобальной войне стоили стране огромной контрибуции и потерянных территорий.

С Москвой финны решили строить добрососедские отношения. Долгие годы поведение Финляндии определяла так называемая линия Паасикиви-Кекконена, названная так по именам финских президентов, демонстрировавших заведомое миролюбие по отношению к России. Помимо этого, страны заключили договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. Финляндия заверяла, что не представляет угрозы безопасности Советского Союза, а также признавала особые стратегические интересы соседа, обязавшись соблюдать нейтралитет.

После распада СССР Финляндия в 1991 году расторгла Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с Советским Союзом только для того, чтобы тут же заключить новый. В этом документе особенно важен пункт, согласно которому Москва и Хельсинки пообещали «не предоставлять свою территорию для вооруженной агрессии против другой стороны и не оказывать агрессору военной помощи».

Лагерь_4 Разрушенный финскими войсками жилой район освобожденного Петрозаводска. 1944 год Фото: РИА Новости/Дмитрий Козлов

В 1995 году Финляндия вступила в Евросоюз. Это означало фактический отказ от нейтралитета, поскольку теперь финская внешняя политика зависела от решений Брюсселя. Помимо это, Хельсинки наращивали сотрудничество и с НАТО . Финляндия присоединилась к программе «Партнерство ради мира», а также к Совету Евроатлантического сотрудничества в качестве страны-партнера, отправляла своих миротворцев в Афганистан и Косово. Но при этом финны так и не пересекли черту, парламент страны неоднократно подтверждал внеблоковый статус государства .

Среди политиков есть как сторонники, так и противники членства Финляндии в НАТО, однако пока государство по-прежнему придерживается выбранного курса. Не смог переломить ситуацию даже украинский кризис. При этом необходимо понимать, что для того, чтобы сторонники вступления в Североатлантический альянс не взяли верх, необходимы миролюбивые и последовательные шаги с обеих сторон .

«Я не считаю, что эта ситуация, сложившаяся вокруг данных о концлагерях, фундаментально подорвет отношения между Россией и Финляндией. Они строятся на очень серьезном экономическом интересе. Сложные исторические обстоятельства, связывающие нас в ХХ веке, не мешали нашим странам. Прагматизм всегда брал верх», — рассказал «Известиям» Федор Лукьянов.