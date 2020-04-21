Ветеран со свастикой: в Риге скончался один из последних легионеров СС

В Латвии скончался один из последних легионеров СС, бывший депутат сейма Висвалдис Лацис. В 2017 году он издал сборник «Латышский легион в свете истины», в котором описывал деятельность нацистов. Следственный комитет России из-за этого возбудил уголовное дело. «Известия» разбирались в подробностях биографии легионера и отношении к эсэсовцам в современной Латвии.

Вышел из Атмоды

Висвалдис Лацис скончался на 97-м году жизни. Об этом сообщил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич. «Выражаю соболезнования родственникам, друзьям и близким историка, политика, публициста, участника Третьей атмоды («пробуждения», так в Латвии называют выход из состава СССР. — «Известия»)», — написал глава МИДа.

Ринкевич Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич Фото: TASS/Zuma/Ye Pingfan

Лациса призвали в Латышский легион СС в 1943 году, он служил в 44-м полку 19-й гренадерской дивизии в звании лейтенанта. В 1943 и 1944 годах Латышский легион участвовал в карательных операциях. В частности, в ходе антипартизанских рейдов «Зимнее волшебство» и «Праздник весны» были уничтожены сотни деревень и тысячи мирных жителей, заживо сжигали даже младенцев.

Лацис сам военных преступлений вроде бы не совершал. Известно, что он преподавал в так называемой сержантской учебке, где готовили младший командный состав для латышских полицейских батальонов. Кроме того, легионер участвовал в боях в Курляндском котле, получил два легких ранения.

легионеры Парад латышских легионеров, 1943 год Фото: Bundesarchiv

После окончания войны Лациса поместили в фильтрационный лагерь, но репрессий он избежал. Начинал учебу в двух латвийских вузах, но оба не окончил. По его словам, коммунисты преследовали «за взгляды». Это не помешало ему в 1965 году окончить Московский государственный педагогический институт иностранных языков.

Вы — никто!

После обретения Латвией независимости Лацис занялся политикой. В 2006 году был избран депутатом латвийского сейма от умеренного Союза «зеленых» и крестьян. Возглавлял комиссию по обороне, внутренним делам и борьбе с коррупцией, а также входил в состав латвийской делегации в Парламентской ассамблее НАТО.

Потом перешел в ряды радикальных националистов из партии «Всё для Латвии!». Избравшись в сейм от этого объединения, возглавил комиссию по исполнению закона о гражданстве. «Вы не граждане второго сорта, вы — никто!» — говорил он, обращаясь к негражданам Латвии.

Бывший легионер занимался общественной деятельностью, пропагандировал идею «Латвия для латышей». Был председателем объединения бывших легионеров СС, участвовал в шествиях 16 марта. За совокупность «заслуг» получил высшую государственную награду республики — орден Трех звезд.

день День памяти латышских легионеров, шествие 16 марта 2008 года Фото: commons.wikimedia.org/Dezidor

Лацис был также плодовитым публицистом. Опубликовал более 400 статей, издал 14 книг. Наиболее известным стал сборник «Латышский легион в свете истины», в котором он описал деятельность нацистов на оккупированных территориях Белорусской ССР, Псковской, Ленинградской и Новгородской областей.

В 2019 году Следственный комитет России возбудил против Лациса уголовное дело по подозрению в реабилитации нацизма (ст. 354.1 УК РФ). По мнению СК, Лацис оправдывал военные преступления против мирного населения, пытался сформировать в обществе представление о непричастности Латышского легиона СС к преступлениям, установленным приговором Международного военного трибунала, хотел вывести легион из-под ответственности.

Силы из могилы

Политики Латвии часто говорят о легионерах СС в превосходных тонах. Так, министр обороны Артис Пабрикс в сентябре 2019 года почтил память эсэсовцев, сражавшихся с Красной армией на подступах к Риге. «Наш долг — до глубины души чтить этих патриотов Латвии. Будем помнить о павших легионерах, не позволим никому их опорочить. Легионеры — гордость латышского народа и государства», — заявил он, добавив, что латыши черпают силы у могил и памятников легионерам.

Ежегодно 16 марта в центре Риги проходит шествие бывших легионеров. Вместе с несколькими живыми участниками Второй мировой маршируют их потомки и молодые сторонники национал-радикальных организаций. В 1998–1999 годах День памяти латышских легионеров был государственным праздником, но в 2000 году его из календаря убрали. Латвия готовилась вступить в ЕС и НАТО, демонстрация симпатий к Третьему рейху могла осложнить переговоры.

Дзинтарс Депутат сейма Латвии от Национального объединения Райвис Дзинтарс (в центре) во время факельного шествия в честь Дня независимости Латвии в Риге Фото: РИА Новости/Сергей Мелконов

Позже партия «Национальный блок» предлагала 16 марта сделать официальным Днем памяти латышских воинов. Глава политсилы Райвис Дзинтарс требовал «устранить историческую несправедливость» и заявлял о том, что «нельзя стыдиться чествовать борцов за свободу страны». Парламент, однако, предложение отклонил.

В январе 2018 года Латвия уравняла солдат СССР и Третьего рейха. Советские ветераны получают одинаковые с гитлеровцами свидетельства и нагрудные знаки участников Второй мировой войны. Они также имеют право на пособия и льготы, но их размер определяют органы местного самоуправления. Статус участника Второй мировой войны не предоставляют членам НСДАП, сотрудникам тайной полиции, а также работникам советского КГБ.

Характерными для Латвии стали также судебные процессы над ветеранами Второй мировой. Большая их часть состоялась в начале 2000-х годов. Знаковым считается дело партизана Василия Кононова. Суд признал его виновным в расправе над мирными жителями и отправил в тюрьму за военные преступления. Обвиняемый, в свою очередь, настаивал, что убитые сотрудничали с нацистами, повинны в смерти советских партизан, а их казнь была военной операцией. Европейский суд по правам человека встал на сторону латвийских властей.

Корни русофобии

Эксперты говорят, что Латвия взяла опыт легионеров СС за основу государственности.

— Нынешние элиты не скрывают, что являются преемниками коллаборантов. Отсюда русофобия, неприятие России, прославление нацистов, — говорит «Известиям» заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

рига Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Заведующий сектором региональных проблем и конфликтов отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Константин Воронов отмечает, что нацистов Рига использует для обоснования собственной независимости.

— С точки зрения международного права СС — преступная организация, осужденная на Нюрнбергском процессе. Но Латвии, как и другим прибалтийским республикам, просто не из чего выбирать. Нацию строить надо, а героев нет. Приходится прославлять нацистов, — объясняет он.

Он добавляет, что в Латвии осталось менее 30 живых легионеров СС.