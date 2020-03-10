Поймали Гитлера с хвостом: лицо фюрера увидели в кроссовках

Известный немецкий спортивный бренд обвинили в оправдании нацизма. Поводом для этого стали кроссовки, в которых оставшийся неизвестным покупатель из России разглядел портрет Адольфа Гитлера — прическу и усы фюрера Третьего рейха напоминает окантовка мыска и язычка обуви. В Германии запрещены любые проявления гитлеровской идеологии. Нарушителям грозит крупный денежный штраф или несколько лет тюрьмы. Власти активно борются с любыми намеками на неонацизм, порой фашистское прошлое мерещится им на пустом месте, в то время как реальные проявления могут остаться незамеченными. Подробности — в материале «Известий».

Кроссовки раздора

В Сети обсуждают скандал, разразившийся из-за кроссовок немецкой фирмы Puma. Дело в том, что в модели Storm Adrenaline из осенне-зимней коллекции 2019 года некоторые разглядели лицо Адольфа Гитлера — мыски и язычок обуви оформлены черными линиями, напоминающими косую челку и короткие усы нацистского лидера.

Фото: Puma

Кому-то кажется, что в кроссовках более заметна прическа Николая Гоголя, другие уверены, что речь больше идет об американском писателе Эдгаре Аллане По или великом актере Чарли Чаплине.

Однако большинство настаивает на том, что в модели замаскирован образ именно Гитлера, поскольку основатели бренда Puma — братья Рудольф и Адольф Дасслеры — состояли в нацистской партии.

Фото: commons.wikimedia.org Основатель фирмы Puma Рудольф Дасслер

Пока сама компания воздерживается от комментариев, а кроссовки продолжают спокойно продаваться. В самой Германии о скандале с кроссовками пока мало кто знает — новость перепечатала лишь региональная Hamburger Morgenpost. Но в ФРГ формально запрещены любые проявления гитлеровской идеологии. И порой создается ощущение, что нацистское прошлое мерещится немцам на пустом месте.

Повсюду мерещится

Несколько лет назад разразился скандал из-за рождественской рекламы сети супермаркетов Edeka. Сусальный ролик вроде бы не должен был вызывать подозрений. В предрождественской суете у взрослых практически нет времени на детей: они что-то готовят, покупают подарки, потом их упаковывают, наряжают елки, украшают дома. В какой-то момент они осознают, что всё это неправильно и на самом деле они должны быть вместе с детьми. Завершается видео слоганом «Лучший подарок для меня — твое время».

Возмущение немцев вызвали номера двух автомобилей, появившихся на видео. В них, по мнению части зрителей, оказались зашифрованы расистские лозунги и дата рождения самого Гитлера.

А в немецком городке Херксхайм одна из прихожанок местной церкви, построенной свыше тысячи лет назад, разглядела свастику на колоколе. Заявив, что в такой церкви «совершенно невозможно крестить ребенка», женщина потребовала от властей избавиться от «нацистского колокола». Мэр, пастор и большинство прихожан, посчитавших, что раз колокол нормально звонит, то менять его не стоит, энтузиазма немки не разделили, за что прослыли в СМИ едва ли не сторонниками нацизма.

М1 Колокол с надписью «Всё для отечества — Адольф Гитлер» в башне церкви Святого Иакова в Херксхайме, Германия Фото: Global Look Press/dpa/Uwe Anspach

С похожей ситуацией столкнулся и немецкий скульптор Оттмар Херл. Для выставки в Генте он вылепил 400 позолоченных садовых гномов. У каждого из них была вскинута правая рука. По словам автора, это была пародия на нацистскую идею о «сверхчеловеке». Если в Италии и Бельгии задумку скульптора оценили и поддержали, то в Германии против него завели дело. Херл едва не угодил в тюрьму. После многочисленных судебных тяжб мужчину отпустили.

М2 Скульптор Оттмар Херл на фоне созданных им скульптур Бетховена Фото: Global Look Press/Klaus W. Schmidt

В Германии пропаганда нацизма запрещена параграфом 86а Уголовного кодекса и карается строго: нарушителям грозит штраф в размере нескольких тысяч евро или тюремный срок до трех лет. Под запрет попадают портреты Гитлера, нацистские приветствия, знаки отличия, речовки и символы, внешне напоминающие символику Третьего рейха. Однако из-за узкой интерпретации закона доставалось даже тем, кто призывал бороться с проявлением неонацизма. В Тюбингене большой штраф пришлось выплатить студенту, который носил антифашистский значок — свастику в черном круге, перечеркнутую красной чертой.

Другой немец, фирма которого продавала товары, призывающие бороться с неонацизмом, смог избежать наказания. Ему грозил штраф в €3,6 тыс. за то, что он распространял кружки, футболки и значки с антифашистскими символами.

Реальные проявления

В Германии многие жалуются, что современная немецкая молодежь довольно плохо знает историю своей страны. Они призывают не убирать нацистскую символику со зданий, построенных во времена Третьего рейха, для того, чтобы будущие поколения помнили о событиях прошлого и не повторяли их в будущем.

Десять лет назад немецкие историки затеяли познавательный проект «Газеты как свидетели», закончившийся оглушительным провалом. Планировалось перепечатывать издания времен нацистской Германии с комментариями современных экспертов . В тираж вышел всего один номер — газета Der Angriff от 30 января 1933 года, который раскупили за несколько дней. В нем была передовица «Гитлер — рейхсканцлер» за подписью Йозефа Геббельса. Испугавшись, что этот проект приведет к обратному эффекту — распространению идей национал-социализма, в правительстве решили его свернуть.

V3 Редакция газеты Der Angriff в Берлине, 1932 год Фото: Getty Images/Imagno

В Германии многие упрекают, что, борясь с пропагандой нацизма на пустом месте, власти зачастую не замечают настоящих его проявлений. Некоторые рок-концерты собирают сотни неонацистов. Фанаты Гитлера заказывают себе регистрационные автомобильные знаки со скрытыми нацистскими обозначениями, покупают футболки с «зашифрованными» надписями, в которых не хватает, например, гласных букв, однако легко читается, например, слово «свастика».

В 2016 году был снят запрет на переиздание автобиографической книги Гитлера «Майн кампф». Новое комментированное издание сразу же стало бестселлером. Официальная позиция гласит, что анализ идеологии нацистского лидера — важный инструмент истории и образования.

«Фашизм можно разглядеть везде»

В последнее время западные СМИ нередко пишут о том, что современная молодежь в Германии не видит смысла каяться за проступки прадедов, а наплыв мигрантов способствует радикализации немцев. Среди неонацистов не так много поклонников Гитлера с его теорией расового превосходства, недовольство вызывают исламисты и беженцы.

Этим воспользовались ультраправые из «Альтернативы для Германии». Используя жесткую антимигрантскую риторику, они смогли за пару лет просочиться во все ландтаги страны и даже занять третье место в федеральном парламенте, став главной оппозиционной партией.

В феврале из-за «альтернативщиков» разгорелся скандал, в результате которого пост лидера Христианско-демократического союза решила покинуть Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которую называли вероятной преемницей Ангелы Меркель на посту канцлера в 2021 году. Всё началось со скандала в Тюрингии, где в ландтаге выбирали премьер-министра. Чтобы не допустить кандидата от левых на очередной срок, ХДС вместе со Свободной демократической партией (СвДП) поддержали Томаса Кеммериха, кандидата от СвДП. Однако их голосов было недостаточно. Тогда свои решающие голоса за этого политика отдали все члены фракции АдГ. В итоге свой пост премьер получил благодаря поддержке ультраправых, хотя до этого представители других партий зарекались когда-либо вступать с ними в какие-либо союзы.

М4 Сторонники партии «Альтернатива для Германии» Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke

В Германии это вызвало настоящее потрясение: либералов обвинили в пособничестве возрождению нацизма. Популярность крайне правых стала расти в Европе в 2000-е. Однако Германию эта тенденция обходила стороной — у страны существует страх перед повторением прошлого.

Н ынешний успех ультраправых в ФРГ вовсе не означает, что население симпатизирует неонацистам. Проблема в упадке всей партийной системы страны. Коллапс массовых традиционных партий заметен по всей Европе. Больше всего теряют поддержку социал-демократы, практически потерявшие свое лицо. Программы партий практически не отличаются по экономическим, политическим и социальным аспектам. Традиционные левые и правые сместились к центру. На этом фоне выигрышно выделяются радикалы с обеих сторон политического спектра.

Как рассказал «Известиям» ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин, тема, связанная с фашизмом, «очень щекотлива для немецкого политического дискурса».