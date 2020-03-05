Опасные переменки: как в Германии борются с неонацизмом в школах

В одном из старейших учебных заведений Баварии восьмиклассники обменивались сообщениями, пестрящими свастикой, изображениями Гитлера и антисемитскими комиксами. Сотрудники полиции фиксируют подобные случаи в разных городах . В министерстве образования и культуры Баварии заявили «Известиям», что со школьниками уже проводится воспитательная работа, однако правительство планирует ввести новую учебную программу по истории, уделяющую особое внимание памяти жертв национал-социализма. Кроме того, готовится закон об ужесточении контроля над интернет-ресурсами.

Мученики без науки

Мюнхенская полиция начала расследование в монастырской гимназии баварской коммуны Шефтларн в конце февраля, после тревожных сообщений родителей. Их 14-летние дети — около 50 человек — получили рассылку с антисемитскими комиксами, свастикой и порнографией. Оказалось, что это шутка двух восьмиклассников в общем чате. Директор гимназии Вольфганг Загмайстер опубликовал открытое письмо, подчеркнув, что в учебном заведении не потерпят человеконенавистничество в любом его проявлении. Одного из виновников уже отстранили от учебы.

— Обычно мы не решаемся на подобные меры, это нехристианское отношение, — заявил «Известиям» заместитель директора гимназии Рейнхард Розенбек.

По данным полиции, подростки не имеют никакого отношения к правым, но такой «юмор» не может оставаться без внимания. Вызывающее поведение в Сети — прежде всего результат отсутствия фундаментальных знаний. Тем более что в школах Баварии об истории преступлений национал-социализма подробно начинают рассказывать только в 9-м классе.

Опасные переменки Фото: Depositphotos

— Сохранение памяти о преступлениях национал-социализма и страданиях его жертв — одна из главных задач исторического и политического образования во всех школах Баварии , — отметил в беседе с «Известиями» представитель пресс-службы министерства образования и культуры Баварии.

Как отметили в ведомстве, сразу после инцидента в школу были направлены письменные рекомендации для администрации (имеются в распоряжении у «Известий»), в том числе руководство гимназии просят провести беседы со школьниками и родителями. Сейчас министерство образования и культуры Баварии разрабатывает для них раздаточный материал.

В ответе за память

Этот эпизод — не единичный случай. По данным немецких СМИ, подобные чаты заводили подростки и в других учебных заведениях Баварии. В Графинг-Мюнхене школьники разослали боевую песню штурмовых отрядов СА. Ученики гимназии имени Райнера Марии Рильке в Иккинге отправили фотографии Гитлера в общий чат класса. Такие же ЧП происходили в школах в Вольфратсхаузене и Пенцберге.

— Мы решительно осуждаем действия наших учащихся, создавших этот чат, и уже приняли все необходимые педагогические меры, чтобы молодые люди осознали последствия своих поступков, — заявили «Известиям» в пресс-службе гимназии имени Рильке в Иккинге.

Новое поколение, разумеется, не виновато в войне и геноциде, но оно несет ответственность за то, чтобы подобное никогда не случилось снова, заявил «Известиям» военный историк Гельд Ульрих Херрман.

Как отметил эксперт, сегодня опасное время, когда не просто говорят о прошлом, но и заново создают образы врагов. Историк упомянул «Резолюцию Европарламента о важности сохранения исторической памяти для будущего Европы», за которую в сентябре прошлого года проголосовало абсолютное большинство депутатов.

— Ужасно, что политики подписались под документом, в котором говорится о том, что СССР и Германия совместно выбрали курс для Второй мировой войны, а значит, в равной степени виноваты в геноциде, — заявил Гельд Ульрих Херрман.

Историк подчеркнул, что политизация исторических тем опасна прежде всего для юного поколения, которое только начинает узнавать правду.

Как отмечают баварские власти, в таких условиях особая ответственность ложится именно на образовательные учреждения.

— На уроках истории в баварских школах при обсуждении войны на уничтожение, которую развязали национал-социалисты против Восточной Европы в 1939–1945 годах, предельное внимание уделяется ее жертвам , — отметил в разговоре с «Известиями» представитель министерства образования и культуры.

Правительство Баварии планирует ввести новую программу LehrnPLUS, которая предлагает альтернативные способы изучения истории. Предлагается проводить экскурсии к мемориалу жертвам национал-социализма, чтобы школьники могли оценить масштабы человеческих жертв и узнать личные истории тех, кто подвергался преследованиям. Кроме того, как отмечают в ведомстве, на уроках должна будет обсуждаться историческая ответственность немцев как основа для оценки культуры памяти и поминовения жертв.

В администрации гимназии в Иккинге пояснили «Известиям», что уже усилили программу «по воспитанию ценностей и предотвращению экстремизма».

— Провинившихся не отстранили от учебы, однако теперь они обязаны систематически участвовать в памятных мероприятиях, посвященных жертвам национал-социализма, — добавили в администрации.

Цифровая оборона

Эпизод в Баварии не только стал катализатором изменений в местной образовательной системе, но и заставил правительство задуматься об усилении контроля над интернет-площадками, которыми пользуются несовершеннолетние. В пресс-службе министерства ФРГ по делам семьи, пожилых граждан, женщин и молодежи «Известиям» рассказали о том, что сейчас разрабатывается закон о защите детей и подростков от негативного влияния медиа.

— Проблема школьных чатов с экстремистским содержанием — одна из задач, на разрешение которой направлен упомянутый закон, — заявил представитель пресс-службы ведомства.

Документ предусматривает, что основные сайты, которые посещают дети и подростки, будут доработаны таким образом, чтобы несовершеннолетние пользователи не смогли столкнуться с опасной для них информацией. Планируется создать также систему отчетности и жалоб. Подобные меры позволят защитить детей не только от распространения человеконенавистнических сообщений, но и от так называемого «интернет-груминга» (когда взрослые общаются с детьми в Сети с преступными целями).

— В цифровом пространстве появятся отметки возрастных границ, что станет руководством для родителей, — отметил в разговоре с «Известиями» представитель пресс-службы министерства.

Кроме того, планируется создание федерального центра защиты детей и подростков от негативного влияния медиа, чтобы в случае необходимости можно было привлекать к ответственности создателей интернет-платформ или киберпреступников.

Тем не менее, пока власти ФРГ разрабатывают новые меры защиты детей, взрослые продолжают распространять неуместные шутки в интернете. 1 марта в баварских СМИ появилась информация о том, что некий кандидат от ХСС в муниципальный совет в Оберлайхтерсбахе отправил в WhatSapp видео, на котором обнаженные девушки украшены свастикой. Дело расследует криминальная полиция Швайнфурта. В правоохранительных органах уже отметили, что распространение символов неконституционных организаций наказуемо, поэтому виновнику может грозить до трех лет лишения свободы.