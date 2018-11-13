Вечно правые: как неонацисты в Германии организовали заговор

Рост националистических настроений в Германии в последнее время принято связывать с миграционным кризисом 2015–2016 годов. Массовый приезд беженцев сильно повысил статистику преступлений, и ответом на это стало недовольство коренного населения. Однако активная, в том числе преступная деятельность неонацистов в Германии началась гораздо раньше. О самых видных объединениях сторонников белой расы в стране побежденного нацизма, читайте в обзоре «Известий».

Псевдомигрант и военные эсхатологи

В прошедшее воскресенье стало известно о раскрытии заговора нацистов среди военных. Около 200 человек, считавших, что развал Германии неминуем, решили в день Х собрать в одном месте неугодных политиков и убить.

По данным федеральной уголовной полиции Германии, в группу заговорщиков входили бойцы спецназа, военные бундесвера и представители ассоциации бывших и действующих сотрудников спецслужб и полиции Uniter. У них были найдены тайники с оружием, боеприпасами и топливом.

Издание Focus, первым сообщившее о заговоре, указывает на участие в заговоре не только рядовых членов Uniter, но и руководителей организации. По данным издания, они возглавляли интернет-чаты, в которых планировались убийства. Был среди них и председатель Uniter, имя которого не называется. В ассоциации причастность к заговору отрицают, и утверждают, что «в СМИ пробил всеобщий час сказок».

Среди предполагаемых жертв заговорщиков были, по данным Focus и Daily Mail, глава партии «Левые» в федеральном парламенте ФРГ Дитмар Барч, лидер партии «Зелёные» Клаудия Рот, глава МИД Германии Хайко Маас и бывший президент ФРГ Йоахим Гаук. Полный список пока не обнародован.

нацики Фото: Global Look Press/Emmanuele Contini/ZUMAPRESS

По данным Focus, на заговорщиков полицию вывел Франко А. Теперь уже бывший военный был задержан весной прошлого года по подозрению в подготовке к теракту. Перед тем, как попробовать спрятать оружие в Венском международном аэропорту, самом загруженном в Австрии, Франко, представившись сирийским беженцем, подал прошение властям Баварии о предоставлении убежища. Несмотря на то, что он не владеет арабским, комнату и пособие он таким образом получил. А сделал это, чтобы в терактах позже обвинили мигрантов.

Франко так же планировал убийства политиков, в том числе, как сообщали СМИ, одного из бывших президентов страны. По словам прокуроров, политики попали в список его целей потому, что «поддерживали то, что обвиняемый считал неудачной политикой по делам иммигрантов и беженцев».

Позже в казарме, где служил 28-летний старший лейтенант, был найден тайник с атрибутикой гитлеровской армии. Тогда же выяснилось, что командиры и преподаватели в военной школе знали о крайне правых взглядах подчиненного, однако на протяжении трех лет никак на это не реагировали.

«Тот факт, что солдат А. смог сдать магистерскую работу, которая была открыто расистской и правоэкстремистской, а его вышестоящие начальники не придали этому значению, свидетельствует о том, что здесь не соблюдаются правила и нарушаются границы дозволенного», — заявила по этому поводу министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен. Она обвинила «командование бундесвера в слабости руководства на разных уровнях» и «превратном понимании корпоративного духа». Ее заявления вызвали недовольство многих немецких военных.

нацики Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен Фото: Global Look Press/imago stock&people

Вполне возможно, среди негодовавших был 42-летний подполковник военной контрразведки (имя его Focus не называет), который, по данным издания, мешал расследованию заговора 200 военных. В частности, предупреждал их об обысках. Его дело отдельно будет рассматривать окружной суд Кельна.

Дело Франко не только привело полицейских к заговорщикам, но и вывело на свет проблему распространения нацизма в рядах военнослужащих. По данным Минобороны, весной 2017 года в рядах армии сильно выросло число правых радикалов. На тот момент расследовалось 275 дел о возможных проявлениях правого экстремизма. Один солдат на публике произносил нацистские лозунги и приветствия, другой продемонстрировал нацистское приветствие, третий требовал на странице ультраправой Национал-демократической партии Германии (НДПГ) в Facebook смертной казни для приезжих.

Делу НСДАП верны

НДПГ — одна из двух официально зарегистрированных политических партий в стране, участники которых придерживаются радикальных правых взглядов. Образованную в 1964 году, ее неофициально называют преемницей Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП), чья идеология была признана одной из главных причин Второй мировой войны. НДПГ в бундестаг ни разу не прошла и лишь несколько раз попадала в земельные парламенты.

Тем не менее сторонников у нее немало. Особенно с учетом того, что с 2004 года НДПГ взаимодействует с неформальной ассоциацией неонацистских групп «Свободные товарищества». Зоной влияния НДПГ считаются бедные земли с высокой безработицей: Саксония, Мекленбург — Передняя Померания и Саксония-Анхальт.

НДПГ выступает против участия Германии в ЕС и НАТО. Также она «против иммиграции, исламизации, американизации» и идеи мультикультурного в целом. «Германскую нацию необходимо защитить от влияния извне», — говорится на официальном сайте партии.

нацики Фото: Global Look Press/Christian Ditsch/imago stock&people

В 2001 году официальные власти, во главе с канцлером Герхардом Шредером, объединившись, попытались запретить НДПГ. Поводом стала серия преступлений, которые совершали связанные партией экстремисты в 2000 году: они подожгли синагогу, убили африканца и устроили взрыв на автобусной остановке, при котором были ранены несколько человек.

Однако в 2003 году суд прекратил рассмотрение дела. Основным свидетелем оказался тайный осведомитель спецслужб. А экстремистские высказывания, доказывавшие причастность партии к произошедшему, были сделаны сотрудниками органов, которые работали в партии под прикрытием.

10 лет спустя, в 2013 году была предпринята еще одна попытка объявить партию вне закона. Федеральный орган власти бундесрат подал ходатайство о признании ее расистской, близкой по духу национал-социализму, а также «представляющей угрозу для демократического строя Германии».

Конституционный суд в 2017 году согласился, что программа партии «не предусматривает уважения к достоинству человека и несовместима с принципами демократии». Однако иск отклонил, так как для достижения целей партии, «направленных против мирного демократического общества», в настоящий момент нет предпосылок.

Решение суда подтверждается тем, что НДПГ не смогла привлечь значительного количества сторонников, даже несмотря на активизацию во время мигрантского кризиса. Во многом, считают политологи, это произошло из-за того, что национальную повестку в большой политике перехватила более консервативная и юная «Альтернатива для Германии».

Партия была образована в 2013 году. А уже в августе 2016 года ее лейпцигское отделение оказалось в центре скандала из-за использования автомобиля с номерами AH 1818. Эти буквы (первая и восьмая в алфавите) в неонацистской среде означают инициалы Адольфа Гитлера.

После выборов осенью 2017 года «Альтернатива для Германии» стала третьей по численности в бундестаге. При этом так же, как и НДПГ, пропагандирует выход Германии из ЕС. Также «Альтернатива» регулярно поддерживает и противников мигрантов.

Уличное движение

По данным Федерального статистического ведомства Германии, к концу 2016 года в стране находились 1,6 млн беженцев. Регулярные сообщения о преступлениях разной степени тяжести, совершенных ими, привели к тому, что на улицы стали выходить недовольные.

Последнее массовое выступление произошло в августе 2018 года в саксонском городе Хемниц. Митинг вылился в беспорядки, которые длились несколько дней. Причиной стало убийство мигрантами 35-летнего гражданина ФРГ Даниэля Хиллига после городского праздника. В беспорядках, по данным полиции, участвовали 10 тыс. человек, несмотря на то, что подозреваемые, выходцы из Сирии и Ирака, были арестованы. Люди требовали высылки мигрантов и отставки канцлера Ангелы Меркель. При этом первую акцию после убийства Хиллига с требованием изменения миграционного законодательства провела именно «Альтернатива для Германии».

нацики Фото: Global Look Press/Peter Kneffel/dpa

Столицей выступлений против предоставления убежища и гражданства выходцам из мусульманских стран в 2014 году стал Дрезден, административный центр Саксонии. Там зародилось движение PEGIDA (аббревиатура «Патриотических европейцев против исламизации Запада»). Оно устраивало еженедельные митинги против «исламизации Европы» и иммиграционной политики страны.

Некоторые немецкие СМИ утверждают, что PEGIDA получала поддержку «Альтернативы для Германии». При этом количество протестующих по всей Германии достигало 30 тыс. человек. И они продолжают выходить на улицу до сих пор, правда, уже не так часто. К тому же у них появились не менее многочисленные противники, которые устраивают свои марши с лозунгами «Любовь, а не ненависть».

Несмотря на открытую демонстрацию своих убеждений, сторонники PEGIDA не демонстрируют нацистскую символику. За соответствующие флаги, знаки отличия, речевки и приветствия в Германии грозит штраф €3 тыс. и тюремный срок до трех лет. А на менее публичных мероприятиях неонацисты чувствуют себя гораздо свободнее.

Так, в июле прошлого года на рок-концерте в городке Темар собрались около 5 тыс. неонацистов в соответствующих их идеологии нарядах. Полиция задержала 22 человека, а те, кто пришел, к примеру, в футболках с одной пропущенной буквой в фамилии «Гитлер», или текстовыми надписями вроде «свастика», веселились без проблем.

Слишком старые убийства

Аргументы в пользу того, что неонацисты в Германии спокойно уживаются со всеми остальными, выступая на демонстрациях и посещая рок-концерты, разбиваются о статистику преступлений на национальной почве. В 2015 году неонацисты совершили 13 тыс. преступлений, что на 30% больше, чем годом ранее. В 2016 году — 23,5 тыс. преступлений такого рода.

Самый громкий процесс последних лет — и самый длинный в современной истории страны — завершился в июле этого года. 43-летнюю Беату Чепе, участницу группировки «Национально-социалистическое подполье», приговорили к пожизненному заключению за 10 убийств, совершенных на почве расовой ненависти.

Полиция задержала Беату в 2011 году, когда два других участника группировки покончили с собой, опасаясь преследования после неудачного ограбления банка. Беата пыталась сжечь улики, в результате в ее квартире произошел взрыв.

нацики Беате Чепе, участница группировки «Национально-социалистическое подполье» Фото: Global Look Press/Peter Kneffel/dpa

Почти все жертвы «подполья» были этническими турками, лишь один — грек, которого убийцы, вероятно, тоже приняли за турка. Дерзкие нападения они совершали с 2000 до 2007 год. Первую жертву, продавца цветов, неонацисты расстреляли прямо в его киоске.

На счету группировки, помимо убийств, несколько ограблений и теракты со взрывами. По немецкому законодательству, приговоренные к пожизненному заключению могут выйти через 15 лет за хорошее поведение. Однако у Беаты Чепе за «исключительную жестокость преступлений» такой возможности не будет.

Преступления «Национально-социалистического подполья» и других террористов, совершенные задолго до того, как в Германию хлынула волна мигрантов из мусульманских стран, как и протесты, которые разгорелись в начале 1990-х годов из-за появления переселенцев из Западной Европы, говорят о том, что неонацистская идеология, находясь на задворках официального политического процесса, никогда не исчезала в умах немалой части немецкого общества. И постоянное напоминание, в том числе с помощью памятников на улицах немецких городов, о преступлениях Гитлера и его сторонников, не урезонивает тех, кто пытается защитить нацию от мультикультурализма.