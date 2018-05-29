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Фанаты немецкого клуба прошлись по городу в одежде Ку-клукс-клана

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Фото: Twitter.com
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Фанаты немецкого футбольного клуба «Энерги Коттбус» прошлись по городу в капюшонах, похожих на униформу ультраправой организации Ку-клукс-клан. 

Шествие фанатов было устроено в честь выхода клуба в третий дивизион Германии, сообщает «Спорт-экспресс» со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что болельщики несли баннер с надписью готическим шрифтом «Восхождение дьявола».

В самой Германии считают фанатов клуба самыми ультраправыми среди болельщиков.

25 мая неизвестные напали на болельщиков футбольного клуба «Ливерпуль» в Киеве, накануне финального матча Лиги чемпионов, в котором британская команда встретится с мадридским «Реалом».

По предварительным данным, инцидент произошел в районе 20:30 в одном из киевских ресторанов, где находились болельщики английского клуба. Группа хулиганов из 20 человек в масках напала на отдыхающих, используя осколки стекла, столы и стулья.

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