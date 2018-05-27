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Посольство РФ ответило на обвинения в нападении россиян на фанатов «Ливерпуля»

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Фото: TASS/Zuma/Gustavo Valiente
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Посольство России в Лондоне объяснило газете Daily Mirror, что русский язык является наиболее распространенным среди жителей Киева. Так диппредставительство прокомментировало публикацию британского таблоида, в которой сообщалось, что в недавнем нападении на болельщиков «Ливерпуля» могли участвовать и россияне.

«Невежество или осознанное распространение фейковых новостей? Daily Mirror обвиняет «русских» в нападении на болельщиков «Ливерпуля», поскольку те говорили по-русски», — приводит ТАСС заявление посольства РФ.

В диппредставительстве подчеркнули, что российских мужчин призывного возраста не впускает на территорию Украины погранслужба, а русский язык является наиболее распространенным в Киеве.

24 мая около 20 человек в масках напали на болельщиков «Ливерпуля», прибывших в Киев на финал Лиги чемпионов и проводивших досуг в ресторане Rooster. Как сообщил Daily Mirror один из пострадавших, хулиганы штурмовали заведение, бросали в англичан стекла, столы и стулья. В результате нападения несколько человек получили порезы головы и шеи.

После нападения полиция Киева задержала 18 человек. Сообщалось, что украинские фанаты также пытались спровоцировать драку возле стадиона, где проходил финал главного клубного турнира Старого Света.

В финале Лиги чемпионов Европы «Реал» обыграл английский «Ливерпуль» со счетом 3:1. Форвард мадридского клуба Криштиану Роналду установил рекорд по количеству побед в турнире.

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