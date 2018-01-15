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В Германии 96-летний бывший сотрудник Освенцима попросил о помиловании

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Фото: Global Look Press/dpa/Christian Charisius
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96-летний бывший эсэсовец Оскар Гренинг, работавший в бухгалтерии лагеря смерти Освенцим (Аушвиц-Биркенау), попросил немецкий суд о помиловании.

В июле 2015 года Гренинг приговорен к четырем годам заключения по обвинению в причастности к убийствам 300 тыс. узников. Он не принимал непосредственного участия в умерщвлении людей, а вел учет валюты, которая изымалась у прибывших в лагерь заключенных.

В прессе престарелый эсэсовец получил прозвище «бухгалтер Аушвица». В ходе суда он неоднократно признавал свою моральную вину за гибель узников.

Тем не менее его защита постоянно оттягивала отбытие наказания своим подопечным. После ряда неудовлетворенных апелляций на приговор в ноябре 2017 года специальное заседание суда по жалобе адвокатов установило, что Гренинг способен отбывать тюремное наказание, несмотря на преклонный возраст.

В декабре прошлого года осужденный просил конституционный суд позволить отложить исполнение наказания, но получил отказ, сообщает телеканал NDR.

Аушвиц-Биркенау — комплекс немецких концлагерей и лагерей смерти, построенный в 1940 году на территории Польши возле города Освенцим. За время существования фабрики смерти здесь убито около 1,4 млн человек, из которых около 1,1 млн составили евреи.

Как писал iz.ru, в октябре 2017 года участковый суд в Берлине приговорил 88-летнюю жительницу Германии Урсулу Хавербек к шести месяцам тюрьмы за отрицание холокоста.

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