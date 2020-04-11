Набат памяти: почему мы не можем забывать о Бухенвальде

Лагеря смерти гитлеровской Германии — это не просто символ бесчеловечности. Это квинтэссенция той человеконенавистнической идеологии, что была стержнем Третьего рейха с его претензиями на мировое господство любой ценой. 75 лет назад, 11 апреля 1945 года, началось восстание в концентрационном лагере Бухенвальд. На помощь узникам пришли наступавшие американские войска. «Известия» вспоминают, как это было.

После прихода нацистов к власти в 1933 году Германия изменилась неузнаваемо. В считаные месяцы нация, давшая миру Бетховена и Брамса, Шиллера и Гейне, Гегеля и Маркса, отказалась от многовекового наследия культуры и гуманизма, встав под знамена бесноватого фельдфебеля. Бухенвальд — лагерь, в котором с первых дней его существования творились бесчеловечные зверства, — был устроен неподалеку от города и музея величайшего немецкого поэта Гете. Рядом с Веймаром.

Каждому свое

Историки Второй мировой обычно разделяют концлагеря и лагеря смерти. Бухенвальд был поначалу классическим концлагерем, каторжной тюрьмой, в которой содержали неугодных нацистам людей. Узники должны были в первую очередь работать на рейх. В филиале Бухенвальда — Дора-Миттельбау — в подземных цехах заключенные строили «оружие возмездия», ракетные снаряды «Фау-1» и «Фау-2». Но в Бухенвальде уже с 1941 года шли и массовые убийства — как и в лагерях смерти на востоке.

На воротах Бухенвальда было начертано — Jedem das Seine. «Каждому свое». Выражение, известное со времен античности, использованное в католическом катехизисе. Что хотели сказать этим нацисты? Они подчеркивали, что выступают за некую высшую справедливость, в которой торжествует право сильного. Право «арийца», перед которым всё должно трепетать.

бух Ворота в лагерь, 2014 год Фото: Global Look Press/Martin Schutt/dpa

По сути, это был не просто лагерь, а административный центр целой паутины комбинатов смерти, созданной в Германии к началу 1940-х. Первыми заключенными Бухенвальда стали сами немцы — прежде всего коммунисты и социал-демократы. Казни поначалу были еще редкостью. Но с каждым годом порядки в Третьем рейхе ужесточались. Гитлеровцы перешли к открытой политике уничтожения евреев и беспощадной эксплуатации «неполноценных» народов.

Статус лагеря изменился после начала вторжения Германии в Советский Союз. Советские пленные носили полосатую арестантскую форму, как и другие заключенные. Их отличием был красный треугольник на левой стороне груди с латинской буквой «R» в середине. Красный треугольник обозначал «политический», а буква «R» — «русский». С начала 1942 года в концлагерях массово уничтожали попавших в плен красных командиров и политработников.

бух Осовбожденные заключенные малого лагеря, барак №56, 16 апреля 1945 года Фото: Global Look Press/Harry Miller/National Archives and Records

Первым комендантом стал большой мастер палаческих дел Карл Кох, штандартенфюрер СС, до того командовавший первым нацистским концлагерем — Заксенхаузеном. Среди надзирателей была и его супруга Ильза Кох, получившая прозвище «ведьма Бухенвальда». В Бухенвальде они оставили о себе страшную память — вплоть до легенд об абажурах из человеческой кожи. Легенды легендами, но достоверно, что в Бухенвальде вовсю работала германская медицина — беспощадная по отношению к «унтерменшам». Над узниками проводились бесчеловечные опыты. Большинство жертв этих «исследований» умерли мучительной смертью.

Карла Коха расстреляли свои же 5 апреля 1945 года — выяснилось, что «истинный ариец» и кровавый убийца был еще и банальным казнокрадом. Ильзу Кох летом 1945 года арестовали американцы. Она была приговорена к пожизненному заключению и в 1967 году покончила с собой в одной из западногерманских тюрем.

Бухенвальд борется

В Бухенвальде жадно ловили любую информацию с Восточного фронта, где решалась судьба войны. Победа Красной армии под Сталинградом придала узникам сил и надежды на освобождение из фашистской неволи.

Среди непокоренных был и Николай Семенович Симаков. Руководитель международного антифашистского центра в Бухенвальде Вальтер Бартель говорил о нем: «Поведение Симакова служило примером для других национальных групп и было демонстрацией великой морали советских патриотов».

бух Встреча бывших узников Бухенвальда — Николай Симаков второй слева Фото: informpskov.ru

Уроженец Новосибирска, Симаков не был кадровым военным, в Красную армию попал по призыву незадолго до войны. В плен он попал после ранения летом 1941-го под Минском. В Бухенвальд был отправлен в октябре с большой партией советских военнопленных. Он не был ни опытным офицером, ни разведчиком, ни подпольщиком. По званию — сержант. Но в экстремальной ситуации этот простой сибиряк оказался и талантливым организатором, и конспиратором, и дипломатом.

Незадолго до Победы Симакова вместе с другими советскими и чехословацкими военнопленными вывезли из Бухенвальда. Но советским бойцам удалось передать соратникам тайники с оружием. Эшелон, в который погрузили Симакова и его товарищей, называли «рейсом смерти» — их везли на смерть. Симаков организовал побег из поезда. Оказался на территории Чехии, примкнул к партизанам . Когда в эти края пришла Красная армия, он вернулся в ее ряды и участвовал в битве за Берлин. После войны был награжден орденом Славы, а от правительства ГДР получил медаль «Борец против фашизма».

Последние месяцы существования лагеря превратились в почти открытое противостояние эсэсовцев и подпольщиков. Немцы усиливали охрану Бухенвальда. Проводили карательные операции, пытались с помощью внедренных провокаторов выявить руководителей подполья. Но инициатива — как и на фронте — перешла в руки антифашистов.

бух Военнослужащие 3-й армии США с малолетними узниками лагеря Фото: Global Look Press/dpa

Когда немцы поняли, что крах близок, машина уничтожения узников, в первую очередь — евреев, заработала с утроенной силой. В начале апреля их стали вывозить из Бухенвальда.

Но в лагере активно действовала интернациональная подпольная вооруженная организация заключенных, они готовили восстание, намеченное на первые дни апреля. У немцев уже не хватало сил для борьбы с подпольщиками. Советским узникам удалось в условиях строжайшей конспирации смастерить радиопередатчик. Мастер, который создавал его, даже не знал, кто и где доставал необходимые детали. Всё происходило тайно в заброшенном свинарнике.

бух Здание крематория в Бухенвальде Фото: Global Look Press

11 апреля 1945 года в час дня по общеевропейскому времени антифашистский подпольный центр обратился с воззванием:

«Фашистская Германия, потрясшая мир чудовищными зверствами, под натиском Красной Армии, войск союзников и тяжестью своих преступлений, рвется по частям.

Вена окружена. Войска Красной Армии наступают на Берлин. Союзники в 40 километрах от Ганновера, взяли Вюттербюрг, Зуль, Готу, ведут бои за Эрфурт... Кровавый фашизм, озверелый своими поражениями, в предсмертных судорогах пытается уничтожить нас. Но часы его жизни сочтены! Настал момент расплаты!

Военно-политическое руководство подпольной организации лагеря дало приказ в 3 часа 15 минут начать последнюю беспощадную борьбу с фашизмом. Все как один на борьбу за свое освобождение! Смерть фашистским зверям! И будет проклят тот, кто, забыв свой долг, спасует в этой последней, беспощадной борьбе. Наш путь героический. В этой героической борьбе победа будет за нами. Все как один, подчиняясь военной дисциплине, распоряжениям и приказам командиров и комиссаров, презирая смерть, горя ненавистью к врагам, вперед трудным, но боевым путем к свободе! Смерть фашистским извергам!.. Да здравствует свобода!»

бух Памятник узникам Бухенвальда Фото: Global Look Press/Jens Kalaene/dpa

Вскоре радисты американской армии получили сообщение: «Союзникам. Армии генерала Паттона. На связи концентрационный лагерь Бухенвальд. СОС. Просим о помощи. Они хотят нас эвакуировать. СС хотят нас уничтожить». Это действовали подпольщики, узники Бухенвальда, радиолюбители — Константин Леонов и Гвидон Дамазин. Радиограмму они передавали медленно, несколько раз повторяя весь текст. Через несколько минут они получили ответ: «Концлагерю Бухенвальд. Держитесь. Спешим к вам на помощь. Командование Третьей армии».

Но ждать союзников узники не стали. Повстанцы поделили лагерь на сектора — «красный», «зеленый», «синий» и «желтый». Наиболее важным считался «красный» (там действовали советские, чешские и словацкие заключенные) сектор, здесь восставшие должны были штурмом взять район казарм СС и склады с оружием.

Заключенные заняли несколько сторожевых вышек, овладели оружием. Им удался даже штурм комендатуры. Всё это случилось до прибытия американской армии. Американцы в тот же день вошли в уже освобожденный Бухенвальд...

Люди мира, на минуту встаньте!

В 1958 году на территории лагеря был открыт мемориальный комплекс «Бухенвальд». Сохранился крематорий, зловещий символ фабрики смерти. В его стены вмонтированы таблички с именами на разных языках: это родственники погибших увековечили их память. В здании этого крематория в 1944 году был расстрелян Эрнст Тельман — руководитель Коммунистической партии Германии, арестованный в первые недели после прихода Гитлера к власти. Из 250 тыс. заключенных, прошедших через Бухенвальд со дня его основания, около 56 тыс. умерли или были убиты.

Советский поэт Исаак Соболь написал тогда стихотворение «Бухенвальдский набат», переложенное на музыку композитором Вано Мурадели.

бух Униформа заключенных Фото: TASS/DPA

Автор цитаты Люди мира, на минуту встаньте, Слушайте, слушайте — гудит со всех сторон, Это раздается в Бухенвальде Колокольный звон, колокольный звон. Это возродилась и окрепла В медном гуле праведная кровь. Это жертвы ожили из пепла — И восстали вновь, и восстали вновь...

Они действительно восстали и победили 75 лет назад.

Автор — заместитель главного редактора журнала «Историк»