Гитлер по переписке: в Эстонии задержали 13-летнего лидера неонацистов

Полиция безопасности Эстонии задержала основателя и руководителя международной неонацистской группировки. Им оказался 13-летний школьник из небольшого городка. Силовики не смогли арестовать подростка, так как несовершеннолетние не несут в стране юридической ответственности. «Известия» разбирались в подробностях дела.

Борьба с леммингами

Полиция безопасности Эстонии (КаПо) задержала школьника, который действовал в интернете под ником Commander. Его настоящее имя полиция не называет. Известно, что жил он в небольшом эстонском городке, ходил в школу, хорошо учился. Полицейские обнародовали личные фотографии подростка. На одном из снимков виден молодой человек с оружием на фоне стилизованной свастики.

Школьник руководил неонацистским объединением Feuerkrieg Division (FKD). Группировка управлялась онлайн, поэтому «Командиру» удавалось скрывать свою личность. По данным полиции, лишь отдельные члены FKD были старше 20 лет, многие не достигли совершеннолетия.

Девушек в ряды FKD не принимали. Члены группировки проживали в США, Великобритании, Канаде, Германии, Литве, Польше, Хорватии, Нидерландах, Латвии, Эстонии.

Фото: соцсети 13 - летний руководитель неонацистского объединения Feuerkrieg Division (FKD)

Участники обменивались руководствами по изготовлению взрывных устройств, советами по модификации и приобретению оружия. Но основной деятельностью FKD оставалось распространение пропагандистских плакатов и мемов.

Согласно переписке членов группировки, они считали своими врагами практически всех, предлагая расстрелять полицейских, политиков, евреев, либертарианцев, консерваторов, коммунистов, либералов, негров, гомосексуалистов и транссексуалов. Обычных людей называли леммингами, или «норми». Их тоже мечтали убить.

Несовершеннолетние в Эстонии не несут юридической ответственности, поэтому полиция не смогла заключить лидера объединения под стражу. Но в правоохранительных органах утверждают, что школьником «занимаются». Журналисты предполагают, что стражи порядка побеседовали с родителями и учителями школьника.

Импорт скинхедов

Уличные неонацисты появились в Эстонии в конце 1990-х годов. Становлению движения способствовали контакты с экстремистами из Швеции и Финляндии.

Радикалы вели себя в республике относительно спокойно. Если в соседней Латвии в 1990-х годах дважды пытались взорвать синагогу, то в Эстонии ограничивались выпуском листовок и концертами.

В отчете охранной полиции за 2001 год сказано: «Среди скинхедов Эстонии попадаются очень разные люди. В основном это учащиеся, безработные или перебивающиеся случайными заработками мужчины в возрасте от 13 до 25 лет. Активные группы скинхедов действуют в Таллине и Тарту, наличие небольших групп зафиксировано также в Пярну, на Сааремаа и северо-востоке Эстонии. Всего активных скинхедов сейчас до 100, но есть тенденция к росту».

Фото: REUTERS/Ints Kalnins Эстонские полицейские задерживают скинхеда в центре Талина, 2008 год

Относительный всплеск активности произошел в 2016 году. Тогда Эстония начала принимать беженцев из Северной Африки и Ближнего Востока, и в республике открыла отделение финская праворадикальная группировка «Воины Одина». Ее ряды пополнили местные жители, членами объединения стали даже несколько военнослужащих эстонской армии.

Глава группировки обещал организовать патрулирование районов и улиц, где будут заселяться беженцы. Но до активных действий дело не дошло. Местные спецслужбы взяли «воинов» под наблюдение. А потом арабов и африканцев в Эстонии сменили украинцы, которых внешне тяжело отличить от прибалтийцев.

Ностальгия по СС

Парадокс, однако, в том, что борьба с уличными радикалами в Эстонии соседствует с историческим ревизионизмом. Современная эстонская историография провозглашает нацистов героями, борцами за независимость республики.

В этом смысле характерна судьба двух участников Второй мировой войны. Последнего из остававшихся в живых эстонцев-кавалеров высшей гитлеровской военной награды — Рыцарского Железного креста — похоронили с почестями. Церемония прощания с бывшим оберштурмбанфюрером СС Харальдом Нугисексом прошла в 2014 году при большом скоплении народа, государственными флагами и залпами из орудий.

Министр обороны Эстонии, говоря о бывшем эсэсовце, назвал его « легендарным эстонским военным , очень жизнелюбивым и жизнерадостным человеком». «Трагедия заключалась в том, что он не смог воевать за свободу Эстонии в эстонском мундире», — отметил чиновник.

Фото: Bundesarchiv Солдаты СС

Иначе сложилась судьба другого участника Второй мировой войны. Первого среди эстонцев Героя Советского Союза Арнольда Мери на 88 году жизни обвинили в геноциде собственного народа. Разбирательство длилось два года, ветерану грозило пожизненное заключение. Уголовное дело закрыли только в связи со смертью обвиняемого в 2009 году.

Похожая ситуация с памятниками. В 1999 году в поселке Синимяэ на северо-востоке Эстонии установили мемориал, посвященный в том числе погибшим здесь в 1944 году гитлеровцам. В 2007 году появился памятный камень в честь 20-й дивизии СС. Ежегодно здесь проходит сбор ветеранов СС и сочувствующих.

Памятники советским воинам сносят. Самым трагическим в этом смысле стал снос Бронзового солдата в Таллине в 2007 году. В ходе последовавших беспорядков более 200 человек получили ранения, 1,2 тыс. были задержаны. Один человек — гражданин России Дмитрий Ганин — был убит. Обсуждается снос «оккупационного монумента» в Тарту.

Проценты крови

Официальный Таллин приравнивает Советский Союз и гитлеровскую Германию. « С точки зрения Эстонии, нет разницы между нацистами и коммунистами. И те и другие действовали жестоко и репрессировали эстонцев. Ни нацисты, ни коммунисты не допускали демократии, и это факт, который знает каждый эстонец», — говорил президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес.

Ситуация усугубилась после парламентских выборов в 2019 году. По их итогам третье место заняла Консервативная народная партия (EKRE). Консерваторы выступают с откровенно экстремистских позиций. Требуют запретить миграцию и сексуальные меньшинства, предлагают ввести уголовное наказание за отрицание «советской оккупации», демонтировать все монументы времен СССР, декриминализовать отрицание Холокоста.

Фото: REUTERS/Ints Kalnins Факельное шествие организованное партией EKRE в Таллине

Члены EKRE не раз становились фигурантами ксенофобских скандалов. Так, в октябре 2018 года представитель консерваторов Март Саарсо назвал руководителя Таллинского горсобрания, уроженца Казахстана Михаила Кылварта «азиатом, который совсем не подходит этому залу». В 2016 году партийцы высчитывали процент «русской крови» у кандидатов в президенты. В частности, заблокировали бывшего посла Эстонии в России Марину Кальюранд за то, что она русская.

Зачатки гитлерюгенда

Эксперты считают, что история 13-летнего подростка только кажется забавной. На самом деле, она совсем несмешная. «Школьник не понял принципа, по которому функционирует эстонское государство. Деятельность неонацистов вроде бы запрещена законом, но героизация нацистов прошлого не просто разрешена, а стала государственной идеологией », — говорит в беседе с «Известиями» президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.

Фото: соцсети Один из членов FKD позирует в лесу

По его словам, причин героизации нацистов две. «С одной стороны, отсутствует собственная история, свои герои. Строить нацию надо, а не на чем. Приходится брать на вооружение нацистов. С другой стороны, Эстония избежала денацификации . Короткий период сталинских репрессий сменился спокойным отношением к коллаборационистам в 1950–1960-е годы. Это тоже проблема», — подчеркивает собеседник.