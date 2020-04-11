«Даже после освобождения узники боялись покинуть Дахау»

Двойной забор колючей проволоки, по которой пущен электрический ток, между заборами — бетонный ров, чтобы предотвратить подкопы, сразу за ними — кирпичные трубы крематория и газовой камеры . Дахау находится всего в 45 минутах езды на электричке из центра Мюнхена, в 1933 году здесь открылся один из первых концлагерей рейха. За 15 лет существования в его стенах погибло свыше 41 тыс. человек, сбежать удалось лишь одному. 11 апреля во всем мире отмечают Международный день освобождения узников концлагерей. К этой дате директор мемориального музея Дахау Габриэле Хаммерманн рассказала «Известиям» о том, как Мюнхену жилось под боком у крупнейшего концлагеря Баварии.

— Дахау был открыт в 1933 году и послужил прототипом для остальных нацистских концлагерей. На входе в музей я заметил карту всех подобных мест заключения в Европе — они были практически всюду, от Бельгии до Хорватии, от Литвы и до Франции. Насколько корректно сравнивать их между собой по жестокости и говорить, например, что Дахау был менее чудовищным, нежели Освенцим?

— Научное исследование количества заключенных и общего числа погибших в концлагерях, безусловно, важно и полезно для адекватной регистрации бесчеловечной нацистской системы. Тем не менее объективное сравнение отдельных концлагерей между собой не приносит никаких новых знаний. То, что в одном из них пострадало больше людей, не уменьшает жестокости, совершенной в другом, с меньшим количеством жертв . Ранжирование по такому принципу цинично и в конечном итоге выглядит как издевательство над памятью узников .

Дахау Территория концентрационного лагеря Дахау Фото: Global Look Press/imago stock&people

— Каковы были шансы выжить в Дахау?

— Возможность выжить здесь или любом другом концлагере во многом зависела от того, к какой группе преследуемых принадлежал заключенный и в какое время он туда попал. По нашим подсчетам, в Дахау с 1933 по 1945 год погибла 41 тыс. узников . Общее же количество арестантов лагеря за эти годы превышает 200 тыс. человек.

— Лагерь находится в непосредственной близости от Мюнхена — с центральной площади Мариенплац сюда можно доехать практически за полчаса. Как соседство с концлагерем повлияло на городскую жизнь? Знали ли люди, что здесь происходит?

— Жители Мюнхена и Дахау (это небольшой город к северу от столицы Баварии, давший имя концлагерю. — «Известия»), безусловно, знали, что у самых ворот города находится столь страшное место. Национал-социалистическая пресса в восторженном ключе написала об открытии в марте 1933 года. Затем на протяжении более пяти лет неоднократно публиковались статьи о том, как преступников судят, оскорбляют и подвергают насмешкам.

Нацисты преследовали пропагандистскую цель — запугать население . Читателям со страниц газет практически напрямую угрожали: любой, кто имеет «неправильные» политические и социальные взгляды, в конечном итоге будет направлен в концлагерь. Дахау был представлен населению как трудовой учебный лагерь, в котором пытаются перевоспитать заключенных через строгое переобучение. О смертельных случаях не сообщалось.

Пропаганда также была направлена на то, чтобы население не знало ничего о том, что творилось в концлагере на самом деле. Освободившимся из Дахау (в первые годы такие случаи были не редкостью) было строго запрещено рассказывать о том, что они пережили . Население в целом было запугано, а некоторые представители среднего класса, в особенности те, кто состоял в НСДАП, относились к концлагерю положительно.

— Сколько людей смогли сбежать из Дахау? В музее Освенцима мне рассказали, что труднее всего было вырваться не с территории лагеря, а остаться незамеченным среди местных жителей — люди нередко сами выдавали беглых преступников.

— Наиболее известен случай с Гансом Баймлером, 9 мая 1933 года сбежавшим спустя всего четыре недели после заключения . Баймлер был членом немецкого парламента от Коммунистической партии, сразу после прихода Гитлера к власти его отправили в Дахау. Первый комендант лагеря обещал лично убить его, однако в итоге решил, что доведение коммуниста до суицида будет более изощренным методом пытки.

Дахау Дахау был нацистским концентрационным лагерем, расположенным недалеко от Мюнхена, Германия Фото: Global Look Press/Andrea Ronchini



Баймлер воспользовался пересменкой охранников — в то время система еще не была совершенной, — он смог проползти под электрическим забором и остаться незамеченным.

Нацисты тут же начали поиски Баймлера по всем окрестностям Мюнхена, однако друзья на время укрыли его у себя, а потом помогли бежать в Чехословакию и дальше в Москву. Уже осенью 1933 года он опубликовал очерк о пережитом («В лагере убийц Дахау»), что стало первой работой о нацистской системе концлагерей и сильно ударило по пропаганде рейха.

О дальнейших побегах из главного лагеря Дахау нам неизвестно. Однако теоретическая возможность сбежать была во время транспортировки на работы в лагеря-филиалы — вокруг Мюнхена было около 123 таких спутников. Труднее всего было заключенным не из Германии, в первую очередь из-за отсутствия поддержки со стороны населения, а также из-за незнания местности . В результате большинство побегов заканчивалось трагедией, беглецов спустя некоторое время возвращали в лагерь.

— В других музеях концлагерей часто жалуются на то, что туристы не всегда проявляют должное уважение к истории — делают селфи в газовой камере, громко смеются. Сталкивались ли вы с чем-то подобным?

— Да, к сожалению, у нас такое тоже происходит, но чаще всего люди делают это непреднамеренно. Некоторые из них небрежно обращаются с экспонатами, фотографируют со вспышкой, чем мешают остальным, или приходят в несоответствующей одежде, приносят еду. Но больше всего меня возмущает, когда приводят маленьких детей — для них посещение такого места может стать глубокой психологической травмой. Неужели родители совсем об этом не думают?

дахау Освобождение в концентрационном лагере Дахау Фото: TASS/DPA

На нашем сайте мы поместили специальный свод правил для посетителя, где прописали все запреты. В наиболее критических точках, например у крематория, мы также посадили наших смотрителей, чтобы они могли лично пресечь нарушение или оказать помощь, если людей переполнят эмоции.

— Известно, что Дахау был освобожден американскими войсками в конце апреля 1945 года. Увидев, что эсэсовцы творили с узниками, солдаты организовали кровавую бойню, расстреляв всех 500 охранников лагеря…

— Сразу вам скажу: эти цифры преувеличены как минимум в пять раз . Сравнение с отчетами других освободителей и выживших показали, что в тот день было убито не более сотни эсэсовцев. Слухи о пяти сотнях охранников были распространены во многом самими освободителями, а затем взяты на вооружение правыми национальными кругами . Тот факт, что американцы вымещали свою месть на эсэсовской охране, а также на капо — лагерных старшинах из числа узников, — не скрывается, мы сообщаем об этом во время туров. Но преувеличивать данные не стоит.

Дахау Американские солдаты казнят охранников из концентрационного лагеря Дахау, 1945 год Фото: Global Look Press

— Расскажите о послевоенной истории лагеря. В Освенциме, например, с 1945 по 1947 год нередки были случаи мародерства, когда жители близлежащих деревень грабили, чтобы хоть как-то добыть себе на пропитание. Доходило до того, что они снимали золотые коронки с зубов погибших. Было ли что-то подобное и в Дахау?

— Ситуация в послевоенный период 1945—1947 годов в Дахау несопоставима с тем, что творилось в Освенциме. Даже после освобождения бывшие узники не спешили покинуть лагерь — боялись . Многие сидели вплоть до лета 1945 года, и только потом, окончательно уверившись, что фашистская угроза в прошлом, они начали свой путь домой. Летом 1945 года администрация США использовала весь участок в качестве лагеря для интернированных и осужденных членов СС. После того как судебные процессы были завершены в 1948 году, место бывшего концлагеря было преобразовано в лагерь беженцев.