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«Даже после освобождения узники боялись покинуть Дахау»

Директор музея концлагеря — о том, почему за 15 лет существования из его застенков удалось сбежать лишь одному человеку
Фото: br.de/mediathek
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«Даже после освобождения узники боялись покинуть Дахау»
2020-04-10 13:30:03">
2020-04-10 13:30:03
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Двойной забор колючей проволоки, по которой пущен электрический ток, между заборами — бетонный ров, чтобы предотвратить подкопы, сразу за ними — кирпичные трубы крематория и газовой камеры. Дахау находится всего в 45 минутах езды на электричке из центра Мюнхена, в 1933 году здесь открылся один из первых концлагерей рейха. За 15 лет существования в его стенах погибло свыше 41 тыс. человек, сбежать удалось лишь одному. 11 апреля во всем мире отмечают Международный день освобождения узников концлагерей. К этой дате директор мемориального музея Дахау Габриэле Хаммерманн рассказала «Известиям» о том, как Мюнхену жилось под боком у крупнейшего концлагеря Баварии.

— Дахау был открыт в 1933 году и послужил прототипом для остальных нацистских концлагерей. На входе в музей я заметил карту всех подобных мест заключения в Европе — они были практически всюду, от Бельгии до Хорватии, от Литвы и до Франции. Насколько корректно сравнивать их между собой по жестокости и говорить, например, что Дахау был менее чудовищным, нежели Освенцим?

— Научное исследование количества заключенных и общего числа погибших в концлагерях, безусловно, важно и полезно для адекватной регистрации бесчеловечной нацистской системы. Тем не менее объективное сравнение отдельных концлагерей между собой не приносит никаких новых знаний. То, что в одном из них пострадало больше людей, не уменьшает жестокости, совершенной в другом, с меньшим количеством жертв. Ранжирование по такому принципу цинично и в конечном итоге выглядит как издевательство над памятью узников.

Дахау
Территория концентрационного лагеря Дахау

Территория концентрационного лагеря Дахау

Фото: Global Look Press/imago stock&people

— Каковы были шансы выжить в Дахау?

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— Возможность выжить здесь или любом другом концлагере во многом зависела от того, к какой группе преследуемых принадлежал заключенный и в какое время он туда попал. По нашим подсчетам, в Дахау с 1933 по 1945 год погибла 41 тыс. узников. Общее же количество арестантов лагеря за эти годы превышает 200 тыс. человек.

— Лагерь находится в непосредственной близости от Мюнхена — с центральной площади Мариенплац сюда можно доехать практически за полчаса. Как соседство с концлагерем повлияло на городскую жизнь? Знали ли люди, что здесь происходит?

Жители Мюнхена и Дахау (это небольшой город к северу от столицы Баварии, давший имя концлагерю. — «Известия»), безусловно, знали, что у самых ворот города находится столь страшное место. Национал-социалистическая пресса в восторженном ключе написала об открытии в марте 1933 года. Затем на протяжении более пяти лет неоднократно публиковались статьи о том, как преступников судят, оскорбляют и подвергают насмешкам.

Нацисты преследовали пропагандистскую цель — запугать население. Читателям со страниц газет практически напрямую угрожали: любой, кто имеет «неправильные» политические и социальные взгляды, в конечном итоге будет направлен в концлагерь. Дахау был представлен населению как трудовой учебный лагерь, в котором пытаются перевоспитать заключенных через строгое переобучение. О смертельных случаях не сообщалось.

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Пропаганда также была направлена на то, чтобы население не знало ничего о том, что творилось в концлагере на самом деле. Освободившимся из Дахау (в первые годы такие случаи были не редкостью) было строго запрещено рассказывать о том, что они пережили. Население в целом было запугано, а некоторые представители среднего класса, в особенности те, кто состоял в НСДАП, относились к концлагерю положительно.

— Сколько людей смогли сбежать из Дахау? В музее Освенцима мне рассказали, что труднее всего было вырваться не с территории лагеря, а остаться незамеченным среди местных жителей — люди нередко сами выдавали беглых преступников.

Наиболее известен случай с Гансом Баймлером, 9 мая 1933 года сбежавшим спустя всего четыре недели после заключения. Баймлер был членом немецкого парламента от Коммунистической партии, сразу после прихода Гитлера к власти его отправили в Дахау. Первый комендант лагеря обещал лично убить его, однако в итоге решил, что доведение коммуниста до суицида будет более изощренным методом пытки.

Дахау
Концентрационный лагерь Дахау был нацистским концентрационным лагерем недалеко от города Дахау в Мюнхене, Германия

Дахау был нацистским концентрационным лагерем, расположенным недалеко от Мюнхена, Германия

Фото: Global Look Press/Andrea Ronchini


Баймлер воспользовался пересменкой охранников — в то время система еще не была совершенной, — он смог проползти под электрическим забором и остаться незамеченным.

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Нацисты тут же начали поиски Баймлера по всем окрестностям Мюнхена, однако друзья на время укрыли его у себя, а потом помогли бежать в Чехословакию и дальше в Москву. Уже осенью 1933 года он опубликовал очерк о пережитом («В лагере убийц Дахау»), что стало первой работой о нацистской системе концлагерей и сильно ударило по пропаганде рейха.

О дальнейших побегах из главного лагеря Дахау нам неизвестно. Однако теоретическая возможность сбежать была во время транспортировки на работы в лагеря-филиалы — вокруг Мюнхена было около 123 таких спутников. Труднее всего было заключенным не из Германии, в первую очередь из-за отсутствия поддержки со стороны населения, а также из-за незнания местности. В результате большинство побегов заканчивалось трагедией, беглецов спустя некоторое время возвращали в лагерь.

— В других музеях концлагерей часто жалуются на то, что туристы не всегда проявляют должное уважение к истории — делают селфи в газовой камере, громко смеются. Сталкивались ли вы с чем-то подобным?

— Да, к сожалению, у нас такое тоже происходит, но чаще всего люди делают это непреднамеренно. Некоторые из них небрежно обращаются с экспонатами, фотографируют со вспышкой, чем мешают остальным, или приходят в несоответствующей одежде, приносят еду. Но больше всего меня возмущает, когда приводят маленьких детей — для них посещение такого места может стать глубокой психологической травмой. Неужели родители совсем об этом не думают?

дахау
Освобождение в концентрационном лагере Дахау

Освобождение в концентрационном лагере Дахау

Фото: TASS/DPA
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На нашем сайте мы поместили специальный свод правил для посетителя, где прописали все запреты. В наиболее критических точках, например у крематория, мы также посадили наших смотрителей, чтобы они могли лично пресечь нарушение или оказать помощь, если людей переполнят эмоции.

— Известно, что Дахау был освобожден американскими войсками в конце апреля 1945 года. Увидев, что эсэсовцы творили с узниками, солдаты организовали кровавую бойню, расстреляв всех 500 охранников лагеря…

— Сразу вам скажу: эти цифры преувеличены как минимум в пять раз. Сравнение с отчетами других освободителей и выживших показали, что в тот день было убито не более сотни эсэсовцев. Слухи о пяти сотнях охранников были распространены во многом самими освободителями, а затем взяты на вооружение правыми национальными кругами. Тот факт, что американцы вымещали свою месть на эсэсовской охране, а также на капо — лагерных старшинах из числа узников, — не скрывается, мы сообщаем об этом во время туров. Но преувеличивать данные не стоит.

Дахау
Американские солдаты казнят охранников из концентрационного лагеря Дахау, 1945 год

Американские солдаты казнят охранников из концентрационного лагеря Дахау, 1945 год

Фото: Global Look Press
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— Расскажите о послевоенной истории лагеря. В Освенциме, например, с 1945 по 1947 год нередки были случаи мародерства, когда жители близлежащих деревень грабили, чтобы хоть как-то добыть себе на пропитание. Доходило до того, что они снимали золотые коронки с зубов погибших. Было ли что-то подобное и в Дахау?

Ситуация в послевоенный период 1945—1947 годов в Дахау несопоставима с тем, что творилось в Освенциме. Даже после освобождения бывшие узники не спешили покинуть лагерь — боялись. Многие сидели вплоть до лета 1945 года, и только потом, окончательно уверившись, что фашистская угроза в прошлом, они начали свой путь домой. Летом 1945 года администрация США использовала весь участок в качестве лагеря для интернированных и осужденных членов СС. После того как судебные процессы были завершены в 1948 году, место бывшего концлагеря было преобразовано в лагерь беженцев.

Случаи мародерства также были, но местных жителей привлекал не сам лагерь, а дома богатого лагерного руководства.

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