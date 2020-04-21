Финляндия запросила у ФСБ доступ к архивам по Второй мировой войне

После публикации рассекреченных в России документов о финских концлагерях во время оккупации Карелии Финляндия запросила доступ к архивам ФСБ по Второй мировой войне. Об этом 21 апреля сообщило «РИА Новости» со ссылкой на заявление МИД Финляндии.

«Финляндия решительно выступает за предоставление доступа ко всем материалам архива исследователям и всем, кто заинтересован в этом, чтобы помочь общей дискуссии по этим вопросам. Это также относится к материалам, связанным с военнопленными и гражданским населением. По этим вопросам было опубликовано множество научных исследований», — говорится в заявлении.

В ведомстве полагают, что изучением документов должны заниматься историки, а власти, в свою очередь, должны попытаться предоставить гарантии, что обсуждение будет проходить в открытой и свободной среде.

«Существует широкое сотрудничество и обмен архивными материалами между финскими и российскими исследователями. Это хороший канал для продолжения обсуждения», — подчеркнули в МИДе.

В заявлении также говорится, что вопрос ответственности Финляндии за ее военную политику в годы Второй мировой был тщательно изучен в суде после войны, за ходом которого наблюдал в том числе и представитель СССР.

«Что касается судебных вопросов о войне между нашими странами, то они были решены в Парижском мирном договоре 1947 года», — добавили в ведомстве.

Ранее, 16 апреля, «РИА Новости» в рамках проекта «Без срока давности» опубликовало рассекреченные региональным управлением Федеральной службы безопасности (ФСБ) и переданные в Национальный архив региона свидетельства военных преступлений финских фашистов.

Согласно документам, каждый четвертый житель Карелии в годы Великой Отечественной войны побывал в финском концлагере. В 1941–1944 годах финны построили 14 концлагерей в оккупированной ими Карело-Финской ССР. Весной 1942 года там находились 24 тыс. узников — это 30% населения Карелии.

В октябре 2019 года агентство сообщало, что управление ФСБ по Республике Карелия впервые обнародовало документы о шести финских концлагерях в Петрозаводске в годы Великой Отечественной войны.

Первый концлагерь появился там 24 октября 1941 года. Всего в лагерях содержались около 25 тыс. человек, их избивали за малейшие провинности.