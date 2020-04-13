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Минобороны рассекретило документы об освобождении Вены

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Фото: Минобороны РФ/vienna75.mil.ru
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В канун 75-летней годовщины освобождения Вены Минобороны России на своем сайте в мультимедийном разделе «Венский вальс Победы» разместило архивные документы.

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Как отмечает российское военное ведомство, в этом разделе показаны не публиковавшиеся ранее боевые донесения, сводки с фронтов, схемы наступления советских войск, наградные листы, приказы Верховного Главнокомандующего, воспоминания участников и фотодокументы.

Минобороны также опубликовало рассекреченные архивные документы, свидетельствующие о зверствах гитлеровцев в концлагере Кайзерштайнбрух под Веной.

Документы свидетельствуют, что советские узники концлагеря подвергались особенно жестокому обращению. Всего в лагере, согласно архивным данным, умерло около 13 тыс. русских военнопленных.

4 апреля 1945 года лагерь смерти в австрийском Кайзерштайнбрухе был освобожден войсками Красной армии.

Публикация рассекреченных документов об освобождении города Вены от немецко-фашистских захватчиков из фондов Центрального архива Минобороны России является продолжением деятельности военного ведомства, направленной на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Великой Отечественной и Второй мировой войн, отмечается в сообщении МО РФ.

11 апреля Российским военно-историческим обществом обнародованы документы Центрального архива Минобороны России (ЦАМО РФ), рассказывающие о преступлениях нацистов в Европе во время Второй мировой войны (РВИО). Спецраздел с этими материалами открылся на портале история.рф.

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