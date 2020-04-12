РВИО опубликовало архивные документы о преступлениях нацистов

Российское военно-историческое общество (РВИО) опубликовало документы Центрального архива Минобороны России (ЦАМО РФ), рассказывающие о преступлениях нацистов в Европе в годы Второй мировой войны.

Спецраздел с этими материалам открыт на портале история.рф. Публикация приурочена к отмечаемому 11 апреля Международному дню освобождения узникoв фашистских концлагерей.

В разделе представлены материалы, свидетельствующие о подвиге советских воинов-освободителей, и документы, «дающие представление о том ужасе и страданиях, которые являла собой нацистская машина смерти», говорится в сообщении.

Обнародованные документы относятся к теме освободительной миссии Красной армии в 1944–1945 годах. Первая часть включает рассекреченные документы частей и соединений РККА, в которых имелись свидетельства о преступлениях нацистов в лагерях смерти Собибор, Освенцим, Треблинка, Майданек, а также в лагерях для военнопленных.

В материалах также присутствуют опросы освобожденных военнопленных, донесения советского командования о фактах уничтожения узников непосредственно перед освобождением лагерей, впечатления участников событий, допросы нацистов и их пособников.

В конце марта архивный документ о преступлениях нацистов на территории Ростовской области в годы Великой Отечественной войны опубликовало региональное управление ФСБ.