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ФСБ рассекретила данные о преступлениях фашистов в Ростовской области

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Фото: TASS/DPA/Agentur Voller
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Архивный документ о преступлениях фашистов на территории Ростовской области в годы Великой Отечественной войны опубликовало региональное управление ФСБ.

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Как сообщила глава отделения Российского исторического общества в Ростове-на-Дону Мария Пономарева, речь идет об архивном деле №1, которое включает 273 листа. Дело начато в феврале 1943 года и закончено в сентябре 1943 года.

Пономарева пояснила, что материалы представляют собой письма, отчеты, выдержки из допросов, а также другие документы со свидетельскими показаниями. Они были взяты в Ростовской области после окончания оккупации, передает «РИА Новости».

В материалах подробно описаны методы работы нацистов и перечисляются ответственные за организацию преступлений, в том числе вспомогательный отряд гестапо, служба безопасности рейхсфюрера СС, жандармерия и управление городской полиции. В бумагах также указываются фамилии причастных и данные о погибших. Также в деле имеется протокол, подробно описывающий расстрелы в Змиёвской балке.

Змиёвская балка — бывший поселок, ныне часть Ростова-на-Дону, где 11-12 августа 1942 года нацистами было убито около 27 тыс. человек. Согласно акту Чрезвычайной государственной комиссии, большинство этих жертв (от 15 до 18 тыс. человек) были евреями. Здесь же были уничтожены люди других национальностей.

Ранее, 17 марта, стало известно, что российские следователи изучат анкетные данные ветеранов Латышского легиона СС и проверят этих людей на причастность к преступлениям в отношении мирных советских граждан.

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