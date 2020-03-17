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СК проверит участников Латышского легиона СС на преступления против человечности

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Фото: ТАСС/Тимур Субханкулов
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Следователи изучат анкетные данные ветеранов Латышского легиона СС и проверят этих людей на причастность к преступлениям в отношении мирных советских граждан, заявила во вторник, 17 марта «РИА Новости» официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

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«Представленный в докладе список ветеранов Латышского легиона СС содержит достаточно полные анкетные данные, что позволяет провести поисковые мероприятия по имеющимся в распоряжении следствия учетам, и, безусловно, Следственный комитет России детально этот список изучит», — подчеркнула она.

Петренко рассказала, что в рамках расследуемых в СК уголовных дел о геноциде во время Великой Отечественной войны и реабилитации нацизма ветераном Латышского легиона СС Висвалдисом Лацисом, ряд лиц уже проверяется на причастность к преступлениям против человечности в отношении советских граждан.

«Так, в настоящее время в общей сложности нами проверяются более 50 лиц, которые могут быть причастны к преступлениям нацистов, среди них — и легионеры Латышского легиона СС», — уточнила представитель СК.

Кроме того, ряд лиц, названных в докладе ранее уже привлекались к уголовной ответственности в период с 1940-1950-х годов,что исключает их повторное уголовное преследование по этим же преступлениям.

14 марта сообщалось, что на круглом столе в МИА «Россия сегодня» историки представили доклад с именами 96 ветеранов Латышского легиона СС.

По словам директора фонда «Историческая память» Александра Дюкова, ныне живущие легионеры находятся в США, Латвии, Австралии, Канаде, Великобритании, Бразилии и Аргентине. В этих странах они создали организацию «Ястребы Даугавы», которая объединяет бывших военнослужащих легиона. «Ястребы» стали инструментом «мягкой силы» Риги во время распада СССР.

Ранее, в марте, в Латвии состоялось шествие в память о «лесных братьях» — членах вооруженного антисоветского подполья послевоенного периода. На мероприятии присутствовали в том числе высокопоставленные чиновники республики. В российском МИДе акцию осудили, напомнив, что «лесные братья» были сторонниками Адольфа Гитлера и так называемыми карателями.

В последнее время власти ряда стран всё чаще делают резонансные заявления об исторических событиях, упрекая Россию в «неверном» видении истории. Так, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил СССР в «пособничестве нацистской Германии», а министр обороны Латвии Артис Пабрикс назвал соотечественников, входивших в дивизии «Ваффен-СС», гордостью народа и страны. На Украине потребовали от России репараций, а в Эстонии приняли резолюцию, в которой осуждается договор о ненападении между СССР и нацистской Германией.

По словам глава МИД России Сергея Лаврова, целью подобных фальсификаций истории является искажение устройства послевоенной системы межгосударственных отношений.

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