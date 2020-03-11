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Литва назвала Россию долгосрочной угрозой для НАТО

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Фото: TASS/imago images/Xinhua
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Россия остается наиболее серьезной долгосрочной угрозой для НАТО, а пассивность стран Запада в отношении этой страны лишь подогревает российскую агрессию. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа на встрече министров иностранных дел «Бухарестской девятки» в Вильнюсе 10 марта.

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«Пригласить Россию стать частью общего геополитического пространства было бы стратегической ошибкой», — приводит слова Науседы новостное издание Delfi.

Политик также призвал не отступать ни при каких обстоятельствах от принципов, на которых основана безопасность Европы и Северной Америки.

По его словам, Россия сделала «сознательный выбор и стремится разрушить устоявшийся миропорядок». Науседа призвал не иметь «никаких иллюзий в этой связи». Президент считает, что Запад должен «требовать от России отчета».

В середине февраля Науседа назвал США и НАТО в Прибалтике «сильным сдерживающим фактором» для России. Он добавил, что без них страна не смогла бы «эффективно сдерживать российскую угрозу».

В «Бухарестскую девятку» входят Литва, Латвия, Румыния, Болгария, Чехия, Венгрия, Словакия, Польша и Эстония. Ее создали в 2015 году на фоне кризиса отношений России и НАТО. Декларация в словацком городе Кошица стала третьим подобным документом — первый подписали в 2015 году в Бухаресте. Тогда страны попросили НАТО усилить присутствие альянса в Восточной Европе. После этого альянс направил в Польшу и страны Балтии дополнительные батальоны.

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