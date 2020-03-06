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МИД РФ осудил проведение собраний в честь «лесных братьев» в Латвии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Министерство иностранных дел России осуждает состоявшееся в Латвии мероприятие в память о членах вооруженного антисоветского подполья послевоенного периода «лесные братья», на котором присутствовали высокопоставленные латвийские чиновники. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства 6 марта.

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«Расцениваем данную сходку и присутствие на ней вице-премьера, министра юстиции и экс-президента Латвии как своего рода репетицию ежегодного шествия в Риге 16 марта ветеранов латышского легиона «Ваффен-СС». Не секрет, что многие так называемые партизаны из «лесных братьев» верно служили Гитлеру в годы Второй мировой войны и участвовали в кровавых карательных акциях против мирного населения на территории бывшего СССР», — говорится в заявлении.

В МИДе решительно осудили «подобные попытки» переписать историю и представить «героями» тех, кто по сути является «примитивными убийцами и насильниками».

Ранее, в октябре 2019 года министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил, что латыши, входившие в дивизии «Ваффен-СС» во время Второй мировой войны, являются гордостью народа и страны.

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