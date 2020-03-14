Историки установили личности 96 ныне живущих латышских легионеров СС

В мире проживают около 400 военнослужащих Латышского легиона СС, личности 96 из них уже установлены. Об этом сообщает «РИА Новости» 14 марта.

По словам директора фонда «Историческая память» Александра Дюкова, историкам удалось определить ряд преступлений, совершенных подразделениями легиона в годы Великой Отечественной войны, все инциденты попадают под определение военных преступлений и преступлений против человечности.

Ныне живущие легионеры находятся в США, Латвии, Австралии, Канаде, Великобритании, Бразилии и Аргентине. В этих странах они создали организацию «Ястребы Даугавы», которая объединяет бывших военнослужащих легиона.

Именно «ястребы» стали инструментом «мягкой силы» Риги во время распада СССР, утверждает Дюков.

«МИД Латвии фактически курировал деятельность «Ястребов»: в частности, в США этим занимался советник латвийского посольства в Вашингтоне Юрис Пекалис. А во время официального визита в Канаду министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс нашел время встретиться с членами канадского отделения «Ястребов», в том числе с легионером Лаймондсом Озолсом», — рассказал он.

Известно, что Янис Цирулис, некоторое время возглавлявший организацию, участвовал в массовом убийстве мирных жителей в деревне Жестяная Горка. Согласно данным КГБ СССР от 1968 года, Цирулис лично пытал и расстреливал пленных красноармейцев и обычных граждан. По факту геноцида Следственный комитет (СК) России в мае 2019 года возбудил уголовное дело.

Ранее, в марте, в Латвии состоялось шествие в память о «лесных братьях» — членах вооруженного антисоветского подполья послевоенного периода. На мероприятии присутствовали в том числе высокопоставленные чиновники республики. В российском МИДе акцию осудили, напомнив, что «лесные братья» были сторонниками Адольфа Гитлера и так называемыми карателями.

В последнее время власти ряда стран всё чаще делают резонансные заявления об исторических событиях, упрекая Россию в «неверном» видении истории. Так, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил СССР в «пособничестве нацистской Германии», а министр обороны Латвии Артис Пабрикс назвал соотечественников, входивших в дивизии «Ваффен-СС», гордостью народа и страны. На Украине потребовали от России репараций, а в Эстонии приняли резолюцию, в которой осуждается договор о ненападении между СССР и нацистской Германией.

По словам глава МИД России Сергея Лаврова, целью подобных фальсификаций истории является искажение устройства послевоенной системы межгосударственных отношений.