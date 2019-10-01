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В Латвии назвали легионеров СС гордостью страны

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Фото: TASS/imago images/Christian Spicker
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Министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил, что латыши, входившие в дивизии «Ваффен СС» во время Второй мировой войны, являются гордостью народа и страны.

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27 сентября в ходе памятных мероприятий Пабрикс заявил, что Рига не должна позволять никому «порочить память» легионеров.

Заявление вызвало резонанс в Латвии. Так, депутат сейма Игорь Пименов призвал министра уйти в отставку. По его словам, Пабрикс не помянул павших в войне воинов, а прославил действия армии Третьего рейха.

«Германская агрессия была осуждена Нюрнбергским международным военным трибуналом. Процитированные высказывания несовместимы с должностью, занимаемой министром обороны государства ЕС. Они дискредитируют Латвию в Европе и мире», — написал Пименов 30 сентября в Facebook.

Латышский легион СС был создан на территории оккупированной нацистами Латвии в 1943 году.

Латвийские бойцы в составе СС вели бои против Красной армии. 16 марта в республике считается днем памяти эсэсовцев, а радикалы в Риге устраивают шествия.

26 сентября СК России возбудил уголовное дело по статье о реабилитации нацизма в отношении ветерана CC и латвийского политика Висвалдиса Лациса, который в своих публикациях пытался реабилитировать действия Латышского легиона.

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