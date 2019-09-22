Премьер Словакии напомнил о роли СССР в освобождении страны от фашистов

Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини напомнил о вкладе Красной армии в освобождение страны и призвал пресекать попытки переписывания истории в угоду политике. Свое заявление политик сделал 21 сентября на торжествах в честь 75-летия освобождения Калинова.

«Я хочу сегодня напомнить, что за освобождение Словакии наивысшую цену заплатила Красная армия и воевавшие вместе с ней чехи и словаки. Только при боях за первый населенный пункт в Словакии, поселок Калинов, погибли 1,2 тыс. советских воинов», — цитирует премьера «РИА Новости».

При этом Пеллегрини констатировал появление псевдоисторических версий о Второй мировой войне, которые некоторые используют в своих политических интересах.

«К сожалению, мы живем в такое время, когда искажение истории, в том числе истории Второй мировой войны, подтасовка фактов и подгонка исторических событий под сегодняшние политические цели стали модой», — подчеркнул он.

Словацкий премьер призвал не забывать историю и гордиться героями, которые воевали за освобождение мира от германских захватчиков.

9 сентября Минобороны рассекретило документы о начале Второй мировой войны с целью пресечь попытки искажения исторических фактов и помочь людям составить наиболее полную картину о событиях тех лет.