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Премьер Словакии напомнил о роли СССР в освобождении страны от фашистов

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини напомнил о вкладе Красной армии в освобождение страны и призвал пресекать попытки переписывания истории в угоду политике. Свое заявление политик сделал 21 сентября на торжествах в честь 75-летия освобождения Калинова.

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«Я хочу сегодня напомнить, что за освобождение Словакии наивысшую цену заплатила Красная армия и воевавшие вместе с ней чехи и словаки. Только при боях за первый населенный пункт в Словакии, поселок Калинов, погибли 1,2 тыс. советских воинов», — цитирует премьера «РИА Новости».

При этом Пеллегрини констатировал появление псевдоисторических версий о Второй мировой войне, которые некоторые используют в своих политических интересах.

«К сожалению, мы живем в такое время, когда искажение истории, в том числе истории Второй мировой войны, подтасовка фактов и подгонка исторических событий под сегодняшние политические цели стали модой», — подчеркнул он.

Словацкий премьер призвал не забывать историю и гордиться героями, которые воевали за освобождение мира от германских захватчиков.

9 сентября Минобороны рассекретило документы о начале Второй мировой войны с целью пресечь попытки искажения исторических фактов и помочь людям составить наиболее полную картину о событиях тех лет.

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