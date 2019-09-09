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Минобороны рассекретило документы о начале Второй мировой войны

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Фото: pakt1939.mil.ru
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Минобороны России опубликовало на своем сайте уникальные рассекреченные документы о событиях, предшествующих началу Второй мировой войны, и ее раннем периоде.

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К 80-летию подписания договора о ненападении между СССР и Германией в разделе «Хрупкий мир на пороге войны» появились материалы Центрального архива, которые помогут составить наиболее полную картину о событиях тех лет.

Так, впервые представлен доклад начальника Генерального штаба РККА Бориса Шапошникова от 1938 года Народному комиссару обороны СССР Клименту Ворошилову о сложившейся политической обстановке в Европе и на Дальнем Востоке.

В нем рассматривались действия наиболее вероятного противника — государств фашистского блока (Германия, Италия) и поддерживавших их Японии и Польши. Приводилась оценка вооруженных сил вероятных противников, возможные планы их военных действий.

«Отдельные документы полностью переворачивают традиционные представления о надвигавшейся «буре», — отметили в Минобороны.

Позиция Великобритании и Франции в преддверии войны в советских документах описывается как колеблющаяся.

Материалы подтверждают, что в 1939 году СССР неоднократно выступал с резкой критикой агрессии Германии в Европе и предлагал широкую международную коалицию для противодействия угрозе.

В числе публикуемых документов также описание боевых операций 2-го германского армейского корпуса в ходе наступления на Польшу. В них генерал-лейтенант вермахта Герман Бёме описывает подготовку ко вторжению.

«Публикация рассекреченных документов является продолжением деятельности военного ведомства, направленной на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Великой Отечественной и Второй мировой войн», — добавили в Минобороны.

4 сентября в Госдуме предложили скорректировать дату начала Второй мировой с учетом Мюнхенского сговора.

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