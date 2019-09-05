Захарова объяснила отсутствие России на памятных мероприятиях в Польше

Польша решила не приглашать Россию на мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны, в соответствии с позицией НАТО. Об этом заявила 5 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Происходила там классическая кампания, я абсолютно в этом уверена, потому что у меня есть соответствующие данные, по заранее разработанным в недрах НАТО учебным планам всё это было проведено», — цитирует ее «РИА Новости».

Захарова отметила, что памятные мероприятия в Варшаве приняли вид неприглядной информационной кампании по переписыванию истории.

«Колоссальный фейк, переходящий какие-либо рамки дозволенного. Мероприятия в Варшаве вылились в классическую кампанию по переписыванию истории и дезинформацию», — подчеркнула представитель МИДа на сессии в рамках Восточного экономического форума.

1 сентября в Польше прошли мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Варшава пригласила на них страны НАТО, ЕС, в том числе Германию, однако не позвала делегацию России.

Варшава объяснила это тем, что РФ не входит в дружественные Польше организации. В Совете Федерации такой шаг назвали проявлением политической неблагодарности.