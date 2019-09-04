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Милонов предложил скорректировать дату начала Второй мировой войны

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил министру культуры Владимиру Мединскому организовать международную историческую конференцию, на которой можно будет обсудить изменение общепринятой даты начала Второй мировой войны.

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Парламентарий отметил, что российские и зарубежные историки до сих пор спорят о предпосылках начала Второй мировой, а некоторые даже пытаются принизить роль СССР в победе над фашизмом, обвиняя его в желании «разделить» Польшу в 1939 году.

«Очевидно, что подобные высказывания направлены исключительно на очернение предвоенной дипломатии Советского Союза и его последующей ключевой роли в разгроме фашистской Германии и ее союзников», — цитирует Милонова «РИА Новости».

Политик подчеркнул, что часть экспертов считает верной датой начала войны день заключения Мюнхенского соглашения 29 сентября 1938 года, в котором страны Европы фактически одобрили и поощрили планы Гитлера по оккупации Чехословакии.

«Первые выстрелы войны прозвучали не в 1939 году на границе Польши, а в Чехословакии, когда отважный капитан Карел Павлик оказал сопротивление немецким захватчикам», — подчеркнул Милонов.

Ранее бывший чехословацкий дипломат Ладислав Кубизнак обвинил Польшу в лицемерии и напомнил, что все страны Европы, кроме Советского Союза, были с самого начала лояльны к Гитлеру и фактически поддержали аннексию Чехословакии, что и стало начало Второй мировой войны.

1 сентября в Польше прошли мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Варшава пригласила на них страны НАТО, в том числе Германию, однако не позвала делегацию России. В Совете Федерации решение не приглашать Москву назвали проявлением полной политической неблагодарности.

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