Милонов предложил скорректировать дату начала Второй мировой войны
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил министру культуры Владимиру Мединскому организовать международную историческую конференцию, на которой можно будет обсудить изменение общепринятой даты начала Второй мировой войны.
Парламентарий отметил, что российские и зарубежные историки до сих пор спорят о предпосылках начала Второй мировой, а некоторые даже пытаются принизить роль СССР в победе над фашизмом, обвиняя его в желании «разделить» Польшу в 1939 году.
«Очевидно, что подобные высказывания направлены исключительно на очернение предвоенной дипломатии Советского Союза и его последующей ключевой роли в разгроме фашистской Германии и ее союзников», — цитирует Милонова «РИА Новости».
Политик подчеркнул, что часть экспертов считает верной датой начала войны день заключения Мюнхенского соглашения 29 сентября 1938 года, в котором страны Европы фактически одобрили и поощрили планы Гитлера по оккупации Чехословакии.
«Первые выстрелы войны прозвучали не в 1939 году на границе Польши, а в Чехословакии, когда отважный капитан Карел Павлик оказал сопротивление немецким захватчикам», — подчеркнул Милонов.
Ранее бывший чехословацкий дипломат Ладислав Кубизнак обвинил Польшу в лицемерии и напомнил, что все страны Европы, кроме Советского Союза, были с самого начала лояльны к Гитлеру и фактически поддержали аннексию Чехословакии, что и стало начало Второй мировой войны.
1 сентября в Польше прошли мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Варшава пригласила на них страны НАТО, в том числе Германию, однако не позвала делегацию России. В Совете Федерации решение не приглашать Москву назвали проявлением полной политической неблагодарности.