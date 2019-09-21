Прямой эфир

Минобороны рассказало о реакции эстонцев на приход советских войск

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минобороны России в честь 75-летния освобождения Таллина от фашистских захватчиков во время Второй мировой войны опубликовало на своем сайте документы событиях Таллинской наступательной операции.

Не помнит мир спасенный: Россию обвинили в развязывании Второй мировой
Главы освобожденных советскими войсками стран упражняются в переписывании истории

Ведомство отметило, что публикация документов направлена на защиту исторической памяти и противодействие фальсификациям и попыткам переписать историю Второй мировой.

Опубликованы свидетельства о героических действиях советских солдат, наградные документы, сообщения о помощи эстонцев красноармейцам, их реакции на приход советских войск, а также о данные о зверствах гитлеровских оккупантов.

В освобождении Таллина в ходе Прибалтийской стратегической наступательной операции советских войск (14 сентября- 24 ноября 1944 года) были задействованы войска Ленинградского фронта при поддержке Балтийского флота.

«Во внеочередном политдонесении заместителя командира по политической части 952-го самоходно-артиллерийского полка было отмечено отличное настроение и радость личного состава полка в связи с освобождением Таллина, а также радушный прием, оказанный населением столицы Эстонии», - говорится в материале.

Донесения советских офицеров указывают на то, что эстонцы были рады приходу Красной армии, и нередко даже рисковали жизнью, помогали советским бойцам.

При этом стремительно отступающие немцы предпринимали попытки замести следы преступлений и учиняли расправы над узниками концлагерей.

«19 сентября 1944 года, когда части Ленинградского фронта стремительно двигались к фашистскому лагерю смерти в местечке Клоога гитлеровские палачи совершили кровавую расправу. В один день были уничтожены почти все узники лагеря (3 тыс. человек)», - отмечается в документах.

Полностью Таллин был освобожден 22 сентября.

9 сентября Минобороны рассекретило документы о начале Второй мировой войны.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее указал на попытки некоторых стран пересмотреть итоги войны и назвал цель этих действий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Минобороны рассекретило документы об освобождении Таллина
Экс-министр Болгарии осудил позицию МИДа по роли СССР во Второй мировой

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019