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Экс-министр Болгарии осудил позицию МИД о роли СССР во Второй мировой

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Фото: РИА Новости
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Бывший глава МИД Болгарии Румен Петков назвал безумной позицию Софии о «сомнительном» значении роли Советского Союза в войне против гитлеровской Германии для освобождения Европы от фашизма.

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«Это безумная позиция нашего Министерства иностранных дел. Никто не имеет никаких сомнений в заслугах Красной армии в освобождении Восточной Европы от нацизма», — сказал он в интервью радиостанции «Говорит Москва» 4 сентября.

По словам Петкова, произошедшие после 1944 года в Болгарии события были заранее оговорены СССР, США и Великобританией.

«И это не решение только одного из этих государств», — отметил он.

Петков добавил, что столь «неадекватная» позиция МИД лишь осложняет отношения с Москвой.

МИД Болгарии 3 сентября, комментируя организацию выставки «75 лет освобождения Восточной Европы от нацизма» в Российском культурном центре, посоветовал не забывать о том, что Советская армия принесла в Центральную и Восточную Европу «полувековые репрессии, деформированное экономическое развитие и оторванность от процессов в развитых европейских странах». Также ведомство посоветовало не использовать утверждение о том, что борьба Советского Союза с нацизмом освободила Европу.

Российская сторона отметила, что экспозиция призвана ознакомить болгарскую общественность с архивными материалами, многие из которых не так давно были рассекречены. В российском посольстве в Софии отметили, что обескуражены тем, что можно делать какие-либо официальные заявления до ознакомления с самой выставкой.

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