Минобороны рассекретило документы об освобождении Таллина

Минобороны России обнародовало рассекреченные документы к 75-летию освобождения столицы Эстонии от немецко-фашистских захватчиков.

Донесения с линии фронта, директивы, наградные документы красноармейцев, свидетельства о зверствах немецких оккупантов и газеты тех лет детально рассказывают о событиях Таллинской наступательной операции. Документы правдиво передают торжественную атмосферу освобождения частями Красной армии столицы Эстонии города Таллина в сентябре 1944 года.

На сайте Минобороны России открыт новый мультимедийный раздел «Таллинская освободительная...» с уникальными рассекреченными документами из фондов Центрального архива военного ведомства. Открывают раздел боевые донесения и оперативные сводки начальника штаба Ленинградского фронта генерал-полковника М.М. Попова тов. Семенову (начальнику Генштаба А.М. Василевскому).

На страницах раздела можно ознакомиться с уникальным документом — политдонесением 2-й ударной армии, в котором сообщаются подробности первых минут освобождения города.

В документах подчеркивается стремительный характер действий частей Красной армии. «Войска армии в течение суток (22 сентября 1944 года) продолжали преследование противника, овладели важными городами Пайдэ, Тюри, Пыльтсама», — отмечается в них.

Документы из фондов Центрального архива Минобороны рассказывают о теплой встрече жителями города воинов-освободителей. «Население освобожденных населенных пунктов и хуторов радушно встречает части Красной армии, бойцов и офицеров, угощая их медом, молоком и овощами. В воинах Красной армии они видят своих освободителей. В населенных пунктах жители машут приветливо руками, проходящим частям. Имеются случаи, когда местные жители, рискуя жизнью, помогают нашим бойцам в трудные минуты», — говорится в донесениях.

В разделе представлена подборка документов об эстонских дивизиях Красной армии, принимавших участие в Таллинской наступательной операции. Большой вклад в дело общей победы над врагом внесли бойцы 249-й Эстонской стрелковой дивизии, действующей на левом фланге. «Дивизия, действуя на левом фланге корпуса, очистила весь западный берег Чудского озера и к исходу 22.9.44 была на подходе к городу Таллин», — отмечается в сводке.

О беспримерном героизме, самоотверженности и отваге офицеров и бойцов Красной армии рассказывают наградные документы, представленные в разделе.

Документы исторического проекта повествуют, что 19 сентября 1944 года, когда части Ленинградского фронта стремительно продвигались к фашистскому лагерю смерти в местечке Клоога, гитлеровские палачи, стремясь замести следы своих злодеяний, совершили кровавую расправу. Все узники лагеря были уничтожены за один день — всего около 3 тыс. человек.

Завершает раздел приказ Верховного главнокомандующего от 22 сентября 1944 года №185. «В ознаменовании одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся в боях за овладение городом Таллин, представить к присвоению наименования «Таллинских» и к награждению орденами», — говорится в нем.

Публикация рассекреченных документов об освобождении Таллина из фондов Центрального архива Минобороны России является продолжением деятельности военного ведомства, направленной на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Великой Отечественной и Второй мировой войн.

20 сентября глава МИД России Сергей Лавров заявил, что попытки некоторых стран пересмотреть историю Второй мировой войны направлены на лишение России роли гаранта послевоенного миропорядка.