Прямой эфир

Минобороны рассекретило документы об освобождении Таллина

0
Фото: РИА Новости/Давид Трахтенберг
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минобороны России обнародовало рассекреченные документы к 75-летию освобождения столицы Эстонии от немецко-фашистских захватчиков.

Заметки на полях: о чем писали газеты в СССР накануне Второй мировой
1 сентября 1939 года советские люди отправляли детей в школы, готовились к Международному дню юношества и слушали концерт джаза лилипутов

Донесения с линии фронта, директивы, наградные документы красноармейцев, свидетельства о зверствах немецких оккупантов и газеты тех лет детально рассказывают о событиях Таллинской наступательной операции. Документы правдиво передают торжественную атмосферу освобождения частями Красной армии столицы Эстонии города Таллина в сентябре 1944 года.

На сайте Минобороны России открыт новый мультимедийный раздел «Таллинская освободительная...» с уникальными рассекреченными документами из фондов Центрального архива военного ведомства. Открывают раздел боевые донесения и оперативные сводки начальника штаба Ленинградского фронта генерал-полковника М.М. Попова тов. Семенову (начальнику Генштаба А.М. Василевскому).

На страницах раздела можно ознакомиться с уникальным документом — политдонесением 2-й ударной армии, в котором сообщаются подробности первых минут освобождения города.

В документах подчеркивается стремительный характер действий частей Красной армии. «Войска армии в течение суток (22 сентября 1944 года) продолжали преследование противника, овладели важными городами Пайдэ, Тюри, Пыльтсама», — отмечается в них.

Документы из фондов Центрального архива Минобороны рассказывают о теплой встрече жителями города воинов-освободителей. «Население освобожденных населенных пунктов и хуторов радушно встречает части Красной армии, бойцов и офицеров, угощая их медом, молоком и овощами. В воинах Красной армии они видят своих освободителей. В населенных пунктах жители машут приветливо руками, проходящим частям. Имеются случаи, когда местные жители, рискуя жизнью, помогают нашим бойцам в трудные минуты», — говорится в донесениях.

В разделе представлена подборка документов об эстонских дивизиях Красной армии, принимавших участие в Таллинской наступательной операции. Большой вклад в дело общей победы над врагом внесли бойцы 249-й Эстонской стрелковой дивизии, действующей на левом фланге. «Дивизия, действуя на левом фланге корпуса, очистила весь западный берег Чудского озера и к исходу 22.9.44 была на подходе к городу Таллин», — отмечается в сводке.

О беспримерном героизме, самоотверженности и отваге офицеров и бойцов Красной армии рассказывают наградные документы, представленные в разделе.

Документы исторического проекта повествуют, что 19 сентября 1944 года, когда части Ленинградского фронта стремительно продвигались к фашистскому лагерю смерти в местечке Клоога, гитлеровские палачи, стремясь замести следы своих злодеяний, совершили кровавую расправу. Все узники лагеря были уничтожены за один день — всего около 3 тыс. человек.

Завершает раздел приказ Верховного главнокомандующего от 22 сентября 1944 года №185. «В ознаменовании одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся в боях за овладение городом Таллин, представить к присвоению наименования «Таллинских» и к награждению орденами», — говорится в нем.

Публикация рассекреченных документов об освобождении Таллина из фондов Центрального архива Минобороны России является продолжением деятельности военного ведомства, направленной на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Великой Отечественной и Второй мировой войн.

20 сентября глава МИД России Сергей Лавров заявил, что попытки некоторых стран пересмотреть историю Второй мировой войны направлены на лишение России роли гаранта послевоенного миропорядка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сенатор прокомментировал публикацию документов о Второй мировой войне
Минобороны РФ рассекретило документы об освобождении Бухареста

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019