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Сенатор прокомментировал публикацию документов о Второй мировой войне

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Рассекречивание документов о Второй мировой войне поможет борьбе с фальсификацией истории и дискредитацией исторического прошлого России. Таким мнением поделился председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

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По его словам, на сайте Минобороны России представлены уникальные документы, рассказывающие о годах, которые наиболее часто становятся предметом клеветы, наветов и искажений. Речь идет о кануне и начале Второй мировой войны, пояснил сенатор в среду, 11 сентября, «РИА Новости».

Против России в настоящее время ведется «комплексная кампания», которую инициировали недружественные РФ страны, считает Бондарев. «Одной из составляющих этой кампании является информационная война, направленная на дискредитацию нашего прошлого, на очернение героических страниц российской и советской истории», — отметил политик.

Необходимо вести всемерную борьбу с искажениями исторической правды, с попытками пересмотреть события и итоги Второй мировой и, в частности, Великой Отечественной войны, подчеркнул он.

Накануне Минобороны России опубликовало на своем сайте уникальные рассекреченные документы о событиях, предшествующих началу Второй мировой войны, и ее раннем периоде. 4 сентября в Госдуме предложили скорректировать дату начала Второй мировой с учетом Мюнхенского сговора.

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