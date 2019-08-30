Минобороны РФ рассекретило документы об освобождении Бухареста

Министерство обороны России рассекретило исторические документы о ходе Бухарестко-Арадской операции к 75-летию освобождения Бухареста в ходе Великой Отечественной войны. Об этом сообщил департамент информации и массовых коммуникаций ведомства.

Документы ранее хранились в фондах Центрального архива Минобороны и посвящены освобождению войсками Красной армии территории Румынии и наиболее значительным событиям операции. Среди них копии постановлений, политдонесений, журналов боевых действий, а также наградные листы на наиболее отличившихся бойцов и газетные публикации, пишет «РИА Новости».

В ведомстве подчеркнули, что освобождение Молдавии и растущие антифашистские настроения в Румынии создали условия для того, чтобы армия смогла продолжить преследование нацистов в юго-западном направлении. В то время армия Румынии перешла на стороны советских войск и оказывала поддержку в освобождении территорий.

14 августа в Москве представили новый выпуск «Вестника архива президента Российской Федерации» под названием «СССР–Германия: 1932–1941». Из него следует, что инициатором заключения Договора о ненападении 1939 года была Германия.