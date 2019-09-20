Лавров объяснил попытки пересмотреть историю Второй мировой войны
Попытки некоторых стран пересмотреть историю Второй мировой войны направлены на лишение России роли гаранта послевоенного миропорядка. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
В опубликованной на сайте МИДа статье «Мир на перепутье и система международных отношений будущего» для журнала «Россия в глобальной политике» Лавров указал, что в последнее время активизировались те, кто хотел бы «присвоить» победу во Второй мировой.
По его словам, некоторые пытаются умалить роль СССР в разгроме фашизма, стереть из памяти подвиг Красной Армии, забыть о миллионах погибших советских гражданах и обелить политику умиротворения агрессора, проводимую некоторыми странами Запада в отношении гитлеровской Германии.
«Просматривается суть концепции «равенства тоталитаризмов». Ее цель — не просто умалить вклад СССР, но и ретроспективно лишить нашу страну определенной ей историей роли гаранта послевоенного миропорядка, а затем и навесить на нее ярлык «ревизионистской державы», угрожающей благополучию так называемого «свободного мира», — указал Лавров.
Он отметил, что несущей конструкцией послевоенного мирового порядка стал Устав ООН, который до сих пор является «страховкой», гарантирующей мир в условиях соперничества держав.
9 сентября Минобороны опубликовало уникальные рассекреченные документы о событиях, предшествующих началу Второй мировой войны, и ее раннем периоде. Ведомство указало, что данные документы помогут составить наиболее полную картину о событиях тех лет.