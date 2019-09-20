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Лавров объяснил попытки пересмотреть историю Второй мировой войны

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Фото: ТАСС/ Эммануил Евзерихин
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Попытки некоторых стран пересмотреть историю Второй мировой войны направлены на лишение России роли гаранта послевоенного миропорядка. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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В опубликованной на сайте МИДа статье «Мир на перепутье и система международных отношений будущего» для журнала «Россия в глобальной политике» Лавров указал, что в последнее время активизировались те, кто хотел бы «присвоить» победу во Второй мировой.

По его словам, некоторые пытаются умалить роль СССР в разгроме фашизма, стереть из памяти подвиг Красной Армии, забыть о миллионах погибших советских гражданах и обелить политику умиротворения агрессора, проводимую некоторыми странами Запада в отношении гитлеровской Германии.

«Просматривается суть концепции «равенства тоталитаризмов». Ее цель — не просто умалить вклад СССР, но и ретроспективно лишить нашу страну определенной ей историей роли гаранта послевоенного миропорядка, а затем и навесить на нее ярлык «ревизионистской державы», угрожающей благополучию так называемого «свободного мира», — указал Лавров.

Он отметил, что несущей конструкцией послевоенного мирового порядка стал Устав ООН, который до сих пор является «страховкой», гарантирующей мир в условиях соперничества держав.

9 сентября Минобороны опубликовало уникальные рассекреченные документы о событиях, предшествующих началу Второй мировой войны, и ее раннем периоде. Ведомство указало, что данные документы помогут составить наиболее полную картину о событиях тех лет.

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