Иванов прокомментировал заявления о советской «оккупации» Польши

Председатель попечительского совета Российского военно-исторического общества Сергей Иванов заявил, что утверждения стран Запада о том, что Советский Союз осенью 1939 года якобы оккупировал Польшу, противоречат фактам истории. Об этом 16 сентября сообщает «РИА Новости».

По словам Иванова, жители вошедших в состав СССР Прибалтики и Польши становились полноправными гражданами страны. «Многие из граждан этих территорий стали входить в советскую элиту — и политическую, и творческую. Разве бывает такая оккупация?» — сказал он.

Политический деятель призвал сравнить действия СССР с немецкой оккупацией или с режимом, который был установлен Англией и Францией в колониях, заявив, что между ними видна большая разница. Иванов также сообщил, что подобные заявления «антиисторичны».

Как напомнил глава попечительского совета РВИО, ко времени «польского похода» Красной армии в сентябре 1939 года Польша как государство фактически прекратила существовать, ее политическое и военное руководство разбежалось под ударами германской армии.

6 сентября сообщалось, что в ходе мероприятия по случаю 80-летней годовщины начала Второй мировой, польский президент Анджей Дуда начал свою речь с заявления о том, что в сентябре 1939 года Советский Союз как «союзник нацисткой Германии» напал на Польшу.

Его поддержала президент Эстонии Керсти Кальюлайд. Она также призвала Москву разделить вину с гитлеровской Германией за развязывание войны, окончание которой она «затормозила» на полвека.